06 Kasım 2025, Perşembe
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturma: Çok sayıda gazeteci ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi. Söz konusu isimlerin, “Yalan Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Suç Örgütüne Yardım Etme” suçlarından ifadelerinin alınacağı bildirildi.
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin ifadelerinin alınacak.
09:12 06 Kasım 2025
İŞTE O İSİMLER
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılırken şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
