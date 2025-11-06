İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturma: Çok sayıda gazeteci ifade verecek

09:12 06 Kasım 2025

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."