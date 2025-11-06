06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Canlı Anlatım Gündem Haberleri

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturma: Çok sayıda gazeteci ifade verecek

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 08:44 Güncelleme: 06.11.2025 09:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi. Söz konusu isimlerin, “Yalan Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Suç Örgütüne Yardım Etme” suçlarından ifadelerinin alınacağı bildirildi.

CANLI ANLATIM
09:12 06 Kasım 2025

İŞTE O İSİMLER

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

09:00 06 Kasım 2025

GAZETECİLER İFADE VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda çok sayıda gazeteci emniyete götürüldü. Şahısların ifadeleri alınacak.
