CHP'den istifa etti Yeni Parti'yi kurdu! Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Geçtiğimiz salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda veda eden ve yeni parti kuracağını açıklayan Manisa milletvekili Özgür Özel Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Yeni Parti’de Özgür Özel’in A takımı da belli oldu.
Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
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ÖZGÜR ÖZEL’İN A TAKIMI BELLİ OLDU
Yeni Parti'de yönetim kadroları belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Parti Meclisinde onaylanırken, 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da belirlendi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulunun ilk toplantısı Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirildi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi toplantısında onaylandı.
|Görev
|İsim
|Genel Sekreter
|Yunus Emre
|Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Ensar Aytekin
|İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Özgür Ceylan
|Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Yaşar Tüzün
|Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Gizem Özcan
|Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Utku Çakırözer
|Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Aylin Yaman
|Parti Sözcüsü
|Zeynel Emre
YENİ PARTİ KURULDU! CHP BÖLÜNDÜ
Ankara siyaseti bugün tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir beklenen yol ayrımı nihayete erdi. Özgür Özel önderliğindeki 91 milletvekili partiden istifa ederek "Yeni Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. Ankara kulislerini hareketlendiren büyük kopuşun ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandığına dair tüm detaylar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara’da gündem yeni partiydi. Yeni partinin kuruluş dilekçesi Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığı’na verildi. Öncesinde Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiler. Özgür Özel sosyal medya hesabından kuruluş dilekçesini imzaladığı anları paylaştı. Dosyalar Yargıtay’a bildirildi ve artık Yeni Parti sistemde yer alıyor." ifadelerine yer verdi.
İlter Yeşiltaş, "Yapılan oylamada Özgür Özel, milletvekillerinin oy birliğiyle Yeni Parti Genel Başkanı seçildi. Merak edilen konu ise grup başkanvekillerinin kim olacağıydı. Özgür Özel; Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın’ı aday gösterdi ve bu isimler onaylandı. Yani yol arkadaşlarıyla yeni partide de devam edecek." dedi.
PARTİ MECLİSİNDE DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER
İlter Yeşiltaş, "Parti Meclisi (PM) listesine baktığımızda ise Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba gibi isimlerin yer almadığını gördük. Bu isimlerle ilgili bir fezleke süreci olduğu biliniyor, acaba bu yüzden mi PM’ye alınmadılar? Yarın Anıtkabir ziyareti ve ilk PM toplantısı yapılacak, yeni MYK belirlenecek." dedi.
MANSUR YAVAŞ’TAN SÜRPRİZ TELEFON
İlter Yeşiltaş, "Mansur Yavaş Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. Yeni partinin ülkemiz demokrasisine hayırlı olmasını dilediğini iletti. Özgür Özel’e 'Mansur Yavaş sizinle mi?' diye sorulduğunda, 'Mansur Yavaş başından beri bizimle birlikte' yanıtını verdi. Ancak Mansur Yavaş’ın şu an için CHP’den ayrılmadığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.
YENİ PARTİ PM VE YDK ÜYELERİ BELLİ OLDU
Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.
Toplantıda Genel Başkanlık seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.
Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri şöyle:
Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Timisi Ersever, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Ayhan Barut, Aykut Kaya, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Elvan Işık Gezmiş, Ensar Aytekin, Evrim Karakoz, Evrim Rızvanoğlu Emir, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Fethi Açıkel, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökçe Gökçen, Hasan Öztürk, Hikmet Yalım Halıcı, İbrahim Arslan, İsmail Atakan Ünver, İsmet Güneşhan, İzzet Akbulut, Kayıhan Pala, Mahmut Tanal, Mehmet Tahtasız, Mehmet Salih Uzun, Melih Meriç, Metin İlhan, Murat Bakan, Murat Çan, Mustafa Erdem, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceylan, Gökan Zeybek, Özgür Erdem İncesu, Reşat Karagöz, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeynel Emre ve Seda Kaya Ösen.
YDK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:
Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca.
Yeni Parti Kapalı Grup Toplantısında Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler de şöyle:
Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın.
Özgür Özel, yarın Yeni Parti üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Parti Meclisi (PM) ilk toplantısı gerçekleştirilecek.