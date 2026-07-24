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CHP'den istifa etti Yeni Parti'yi kurdu! Özgür Özel'in A takımı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'den istifa etti Yeni Parti'yi kurdu! Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Geçtiğimiz salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda veda eden ve yeni parti kuracağını açıklayan Manisa milletvekili Özgür Özel Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Yeni Parti’de Özgür Özel’in A takımı da belli oldu.

Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

AHABER.COM.TR 24-25 TEMMUZ 2026 TARİHLERİNDE YAŞANAN TÜM GELİŞMELERİ ANBEAN AKTARDI

CHPde istifa dilekçeleri alındıCHPde istifa dilekçeleri alındı CHP'DE İSTİFA DİLEKÇELERİ ALINDI
CHPde tarihi bölünme günü!CHPde tarihi bölünme günü! CHP'DE TARİHİ BÖLÜNME GÜNÜ!

CANLI ANLATIM

13:13

ÖZGÜR ÖZEL’İN A TAKIMI BELLİ OLDU

Yeni Parti'de yönetim kadroları belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Parti Meclisinde onaylanırken, 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da belirlendi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulunun ilk toplantısı Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi toplantısında onaylandı.

Görev İsim
Genel Sekreter Yunus Emre
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan
Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman
Parti Sözcüsü Zeynel Emre
22:07

YENİ PARTİ KURULDU! CHP BÖLÜNDÜ

Ankara siyaseti bugün tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir beklenen yol ayrımı nihayete erdi. Özgür Özel önderliğindeki 91 milletvekili partiden istifa ederek "Yeni Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. Ankara kulislerini hareketlendiren büyük kopuşun ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandığına dair tüm detaylar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

CHP’DE SİYASİ DEPREM! 91 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ: YENİ PARTİ KURULDU

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara’da gündem yeni partiydi. Yeni partinin kuruluş dilekçesi Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığı’na verildi. Öncesinde Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiler. Özgür Özel sosyal medya hesabından kuruluş dilekçesini imzaladığı anları paylaştı. Dosyalar Yargıtay’a bildirildi ve artık Yeni Parti sistemde yer alıyor." ifadelerine yer verdi. 


İlter Yeşiltaş, "Yapılan oylamada Özgür Özel, milletvekillerinin oy birliğiyle Yeni Parti Genel Başkanı seçildi. Merak edilen konu ise grup başkanvekillerinin kim olacağıydı. Özgür Özel; Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın’ı aday gösterdi ve bu isimler onaylandı. Yani yol arkadaşlarıyla yeni partide de devam edecek." dedi.


PARTİ MECLİSİNDE DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER
İlter Yeşiltaş, "Parti Meclisi (PM) listesine baktığımızda ise Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba gibi isimlerin yer almadığını gördük. Bu isimlerle ilgili bir fezleke süreci olduğu biliniyor, acaba bu yüzden mi PM’ye alınmadılar? Yarın Anıtkabir ziyareti ve ilk PM toplantısı yapılacak, yeni MYK belirlenecek." dedi. 


MANSUR YAVAŞ’TAN SÜRPRİZ TELEFON
İlter Yeşiltaş, "Mansur Yavaş Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. Yeni partinin ülkemiz demokrasisine hayırlı olmasını dilediğini iletti. Özgür Özel’e 'Mansur Yavaş sizinle mi?' diye sorulduğunda, 'Mansur Yavaş başından beri bizimle birlikte' yanıtını verdi. Ancak Mansur Yavaş’ın şu an için CHP’den ayrılmadığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi. 

 

20:04

YENİ PARTİ PM VE YDK ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.


Toplantıda Genel Başkanlık seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.


Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri şöyle:
Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Timisi Ersever, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Ayhan Barut, Aykut Kaya, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Elvan Işık Gezmiş, Ensar Aytekin, Evrim Karakoz, Evrim Rızvanoğlu Emir, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Fethi Açıkel, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökçe Gökçen, Hasan Öztürk, Hikmet Yalım Halıcı, İbrahim Arslan, İsmail Atakan Ünver, İsmet Güneşhan, İzzet Akbulut, Kayıhan Pala, Mahmut Tanal, Mehmet Tahtasız, Mehmet Salih Uzun, Melih Meriç, Metin İlhan, Murat Bakan, Murat Çan, Mustafa Erdem, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceylan, Gökan Zeybek, Özgür Erdem İncesu, Reşat Karagöz, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeynel Emre ve Seda Kaya Ösen.


YDK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:
Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca.


Yeni Parti Kapalı Grup Toplantısında Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler de şöyle:
Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın.
Özgür Özel, yarın Yeni Parti üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Parti Meclisi (PM) ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

18:44

TBMM'DE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Siyaset gündeminde tarihi bir kırılma yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen büyük kopuş nihayet gerçekleşti. Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekili partiden istifa ederek yeni oluşumun fitilini ateşledi. İçişleri Bakanlığı'na sunulan kuruluş dilekçesinin ardından Özgür Özel, kurucular kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis’teki sandalye dağılımını kökten değiştiren bu hamlenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

YENİ PARTİ'NİN YOL HARİTASI NE OLACAK?

ÖZGÜR ÖZEL OY BİRLİĞİYLE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
Ankara’daki sıcak gelişmeleri yerinden bildiren A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Toplantı tamamlandı, yeni partinin Genel Başkanı oy birliğiyle Özgür Özel seçildi" bilgisini paylaştı. Yeşiltaş, sürecin manevi ve sembolik adımlarına dikkat çekerek, Özgür Özel, "Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz kılındı, daha sonra birinci meclise geçildi" diyerek grubun izlediği rotayı aktardı. Ardından Anadolu Kulübü Derneği'nde yapılan toplantıda yönetim kademelerinin belirlendiğini vurgulayan Yeşiltaş, Özgür Özel, "Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın ile grup yönetiminde yola devam etme kararı aldık" sözleriyle yeni yapının yönetim şemasını duyurduğunu belirtti.


YENİ GENEL MERKEZ VE "A TAKIMI" MESAİSİ
Partinin fiziksel yapılanmasına dair detayları da paylaşan İlter Yeşiltaş, yeni genel merkezin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Gelecek Partisi'nin eski binası olacağını ifade etti. Yeşiltaş, Özgür Özel, "Yarın saat 12.00'de Parti Meclisi toplanacak ve yeni partinin MYK'sı, yani Özgür Özel'in yeni A takımı belirlenecek" ifadeleriyle önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu vurguladı. Salı günü yapılacak olan ilk grup toplantısının neden basına kapalı olacağına da açıklık getiren Yeşiltaş, Özgür Özel, "İlk grup toplantısı olduğu için milletvekilleriyle bir yol haritası değerlendirilecek, istifaların sisteme girmesi ve grup odalarının tahsis edilmesi beklenecek" sözlerini aktardı.

13:35

"GÜN BİTMEDEN PARTİMİZ HUKUKEN KURULMUŞ OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Ankara Milletvekili Murat Emir, "İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürlerde tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak" dedi.

12:39

İŞTE O 91 İSİM

CHP'den istifa ederek Yeni Parti kurucular kurulunda yer alan isimler de belli oldu.

91 isim şu şekilde:

Aykut Kaya, Aylin Yaman, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Burhanettin Bulut, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Elvan Işık Gezmiş, Ensar Aytekin, Evrim Karakoz, Evrim Rızvanoğlu, Emir Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Fethi Açıkel, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Gökhan Günaydın, Harun Özgür Yıldızlı, Hasan Öztürk, Hikmet Yalım Halıcı, İbrahim Arslan, İsmail Atakan Ünver, İsmet Güneşhan, İzzet Akbulut, Kayıhan Pala, Mahmut Tanal, Mehmet Salih Uzun, Mehmet Tahtasız, Melih Meriç, Metin İlhan, Murat Bakan, Murat Çan, Murat Emir, Mustafa Erdem, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceylan, Özgür Erdem İncesu, Özgür Karabat, Özgür Özel, Reşat Karagöz, Seda Kaya Ösen, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Tekin Bingöl, Turan Taşkın Özer, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Umut Akdoğan, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Veli Ağbaba, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeynel Emre, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

12:24

TBMM'DE YENİ SANDALYE DAĞILIMI

Son istifaların ardından 592 sandalyeli TBMM'de yeni tablo şu şekilde şekillendi:

AK Parti: 277

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsızlar: 11

HÜDA PAR / YRP: 4'er

TİP: 3

DBP / EMEP: 2'şer

Saadet / DSP / DP: 1'er

11:35

YENİ PARTİ DİLEKÇESİ VERİLDİ!

CHP'den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin kuracağı Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi.

Partinin kuruluş işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan 5 kişilik heyet, saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.

Heyet, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından partinin kuruluş dilekçesini, kurucular listesini ve ilgili belgeleri İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine teslim etti.

CHP'den istifa etti Yeni Parti'yi kurdu! Özgür Özel'in A takımı belli oldu - 1

11:20

CHP MECLİS'TE 5. PARTİ OLDU

91 istifa ile birlikte vekil sayısı 135'ten 44'e düşen CHP, Meclis'te sandalye dağılımında 5. parti oldu.

11:15

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili ayrıntıları kaldırdı. Özel'in Yeni Parti için hazırlanan bir görseli X hesabına yüklerken, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile çiftçilerin yer aldığı görselde "Köylü milletin efendisidir." sözü yer aldı.

CHP'den istifa etti Yeni Parti'yi kurdu! Özgür Özel'in A takımı belli oldu - 2

11:13

LOGOSU BELLİ OLDU!

YENİ Parti'nin logosu beyaz bir zeminde yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURDUĞU YENİ PARTİ'NİN LOGOSU BELLİ OLDU

Kırmızıyla yazılan “YENİ” yazısının altında bir çizgi hemen altında siyah yazıyla “PARTİ” yazısı bulunuyor.

CHP'den istifa etti Yeni Parti'yi kurdu! Özgür Özel'in A takımı belli oldu - 3

11:01

A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: "KARŞIMIZDA BİR TİYATRO VAR"

A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı’nın konukları Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP’den istifa ederek yeni parti kurma kararı almasını tüm boyutlarıyla masaya yatırdı. Meclis’teki dengelerin altüst olduğunu belirten uzmanlar; yeni partinin akçalı ilişkileri, arınma iddialarını ve yayında ilk kez ekrana gelen yeni parti logosu ile kapak görselini sert sözlerle eleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ O PARTİ'SİNDE SON GELİŞMELER

KIZILTAŞ: "90 VEKİLLE İSTİFA ETMESİ ŞAŞIRTICI, KARŞIMIZDA BİR TİYATRO VAR"

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Özgür Özel’in 91 milletvekiliyle hareket edebilmesini şaşırtıcı bulduğunu ifade ederek, "Aslında 90 vekille birlikte Özgür Özel'in istifa etmeyi başarabilmesi kısmen şaşırtıcı. Çünkü eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 138 milletvekili arasında en azından yola başladıkları, beraber devam ettikleri ve bu arada büyük ihtimalle akçalı işlerle birbirine bağlı oldukları isimlerin daha az olduğu tahmin ediliyordu. Karşımızda bence çok açık bir tiyatro oynanıyor. Marifeti kendinden menkul bir isim, 'Bir şey yapıyormuş' havasında, son derece ciddi havada imzalar atan bir portre görüyoruz. Eninde sonunda kararsız, ne yapacağını bilmeyen, hiçbir derinliği olmayan bir aktör var." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİ HORTUMLAYAN BİR EKİP YENİ PARTİ KURUYOR"

Yeni partinin geçmişteki iddialardan arınamayacağını savunan Ekrem Kızıltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi bir marka ama yeni kurulacak partinin arkasına baktığımızda ciddi manada yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, irtikabın odaklandığı bir yapıdan yeni partiye geçiş söz konusu. Belediyelerden hortumlanan büyük miktarda paralar söz konusu. Haram paralarla satın alamadıkları CHP’den ayrılıp yeni parti kuruyorlar. Bu ülkenin insanlarının rüşvetin, iltimasın, yolsuzluğun yoğunlaştığı bir yapıya ne kadar ilgi göstereceğini hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CANLI YAYINDA YENİ LOGO VE TRAKTÖR GÖRSELİNE SERT ELEŞTİRİLER

Canlı yayında yeni partinin ekrana getirilen logosunu ve sosyal medya hesabındaki "traktörlü" kapak görselini yorumlayan Prof. Dr. Zakir Avşar, "Logoları Cumhuriyet Halk Partililerin oturup kalktığı, en hakim oldukları şişenin logosuna benzemiş. Fotoğraf da Yozgat mitinginden bir kare. Seçim döneminde vadettikleri traktörleri götürüyorlar herhalde. Hala Ekrem İmamoğlu çizgisinde olduklarını bu fotoğrafla bir kez daha sembolik olarak göstermiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Logoya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekrem Kızıltaş ise, "Yeni parti logosuna baktığımızda bu arkadaşların kullanmayı çok sevdiği rakı şişesini hatırlatıyor. Onun yerine parti yazmışlar. Traktör konusuna gelince; inanç ve değerler açısından milletle alakası olmayanlar traktörü bayramda binilip hava atılan bir şey zannediyor. Köylü için traktör yağmurda, çamurda çalışmaktır, CHP'lilerin bununla alakası yok." sözleriyle aktardı.

PROF. DR. ZAKİR AVŞAR: "BİR PARTİ YALNIZCA MİLLETVEKİLİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Siyasi partilerin sadece Meclis aritmetiğiyle ölçülemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Zakir Avşar, "Bir siyasi parti milletvekillerinden ibaret değildir. Bunun altını çizmek lazım. Bir siyasi parti bölündü deyince milletvekillerinin ayrılması kuşkusuz ki önem taşır ama bölünmeyi tek başına milletvekilleri sayısı belirlemez. Siyasi partilerin teşkilatları vardır, üyeleri vardır, gönül verenleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ayrılınca tam olarak yok oldu filan gibi bir değerlendirmeye gidersek bu yanlış olur." değerlendirmesini yaptı.

"ARINMA SÖYLEMİNİN MUHATABI ARTIK YENİ PARTİ OLDU"

CHP içindeki hiziplere ve yeni partinin durumuna dikkat çeken Prof. Dr. Zakir Avşar, "Kılıçdaroğlu'nun 'Arınmamız gerekiyor' ifadesinin artık muhatabı büyük ölçüde yeni parti olmuş durumda. Yani yeni parti buraya adını değiştirmek suretiyle arınmış mı oluyor? Buraya geçmekle birlikte kendilerini ibra mı etmiş oluyorlar? Kılıçdaroğlu'nun eli daha rahatlayacak ve siyaseti çok daha rasyonel bir söylem üzerinden yapacak. Artık CHP'nin kurumsal kimliğiyle ilgisi olmayan kişiler üzerinden parti suçlamalara muhatap kalmayacak." ifadelerini kullandı.

HAZİNE YARDIMI VE CUMA NAMAZI MESAJLARI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hazine yardımıyla ilgili çıkışını değerlendiren Avşar, "Devlet Bey'in söylemiş olduğu şey çok net, çok açık, çok doğru bir şey. Parlamentoda sizin 30-40 milletvekiliniz kalmışsa ve buna rağmen 138 milletvekili seçtirmiş bir parti olarak devasa hazine yardımı alıyorsanız bu etik değil." dedi. Ekrem Kızıltaş ise partinin kuruluş günündeki cuma namazı ve Anadolu Kulübü tercihlerini, "Özgür Özel denilen siyaset acemisi kişinin bütün düğmelere birden basma ve 'Ola ki birinden sağlıklı bir netice alabiliriz' beklentisi var. Benim dinime her ağzını açtığında hakaret eden bir ismin cuma namazına gitmesi, düğmelerden birine basma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleriyle eleştirdi.

11:00

CHP'DE KAÇ VEKİL KALDI!

Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. 91 vekilin istifasıyla birlikte CHP'nin vekil sayısı 135'ten 44'e düştü.

10:55

CHP'DE TARİHİ BÖLÜNME

Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun süredir beklenen yol ayrımı bugün resmiyet kazandı. Eski CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili, CHP'den istifa ederek yeni partinin kuruluş belgelerini imzaladı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, sıcak gelişmenin detaylarını ve siyaset kulislerinde yaşananları aktardı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, eski CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in önümüzdeki dakikalarda İçişleri Bakanlığı'na giderek yeni partinin kuruluş dilekçesini teslim edeceğini bildirdi. Salı günkü grup toplantısında fiili olarak duyurulan ayrılık, atılan bu imzalarla birlikte hukuken de tamamlanmış oldu.

PROGRAM BELLİ OLDU

Yeni oluşumun bugünkü programı da netleşti. Özgür Özel ve kurmayları, saatler 13.00'ü gösterdiğinde Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılacak. Ardından, kuruluş toplantısı için sembolik önemi büyük olan Anadolu Kulübü Derneği'ne geçilecek. 1926 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kanunla kurulan ve ilk başkanlığını dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün yaptığı bu dernek, saat 14.00'te tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Bu toplantıda Özgür Özel, kurucu genel başkan olarak seçilecek, yeni partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Meclis Grup Yönetimi belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İLK DEĞERLENDİRME

Kılıçdaroğlu'nun sürece dair yaptığı açıklamalara değinen Yeşiltaş, eski genel başkanın dünkü değerlendirmelerini aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı. Ülke sorunlarına odaklanılması gerektiğine işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni ilgilendiren şu; bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olursak, halkın sözcüsü olacağız." sözleriyle aktardı.

 

10:50

90 VEKİLİ YANINDA GÖTÜRDÜ

Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

10:48

ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ÖZGÜR ÖZEL YENİ PART'NİN KURULUŞ EVRAKLARINI İMZALADI
10:40

GRUP TOPLANTISI'NDA VEDA ETMİŞTİ

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçtiğimiz salı günü TBMM Grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.

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