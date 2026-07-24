CHP'den istifa etti Yeni Parti'yi kurdu! Özgür Özel'in A takımı belli oldu

A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı’nın konukları Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP’den istifa ederek yeni parti kurma kararı almasını tüm boyutlarıyla masaya yatırdı. Meclis’teki dengelerin altüst olduğunu belirten uzmanlar; yeni partinin akçalı ilişkileri, arınma iddialarını ve yayında ilk kez ekrana gelen yeni parti logosu ile kapak görselini sert sözlerle eleştirdi.

KIZILTAŞ: "90 VEKİLLE İSTİFA ETMESİ ŞAŞIRTICI, KARŞIMIZDA BİR TİYATRO VAR"

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Özgür Özel’in 91 milletvekiliyle hareket edebilmesini şaşırtıcı bulduğunu ifade ederek, "Aslında 90 vekille birlikte Özgür Özel'in istifa etmeyi başarabilmesi kısmen şaşırtıcı. Çünkü eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 138 milletvekili arasında en azından yola başladıkları, beraber devam ettikleri ve bu arada büyük ihtimalle akçalı işlerle birbirine bağlı oldukları isimlerin daha az olduğu tahmin ediliyordu. Karşımızda bence çok açık bir tiyatro oynanıyor. Marifeti kendinden menkul bir isim, 'Bir şey yapıyormuş' havasında, son derece ciddi havada imzalar atan bir portre görüyoruz. Eninde sonunda kararsız, ne yapacağını bilmeyen, hiçbir derinliği olmayan bir aktör var." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİ HORTUMLAYAN BİR EKİP YENİ PARTİ KURUYOR"

Yeni partinin geçmişteki iddialardan arınamayacağını savunan Ekrem Kızıltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi bir marka ama yeni kurulacak partinin arkasına baktığımızda ciddi manada yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, irtikabın odaklandığı bir yapıdan yeni partiye geçiş söz konusu. Belediyelerden hortumlanan büyük miktarda paralar söz konusu. Haram paralarla satın alamadıkları CHP’den ayrılıp yeni parti kuruyorlar. Bu ülkenin insanlarının rüşvetin, iltimasın, yolsuzluğun yoğunlaştığı bir yapıya ne kadar ilgi göstereceğini hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CANLI YAYINDA YENİ LOGO VE TRAKTÖR GÖRSELİNE SERT ELEŞTİRİLER

Canlı yayında yeni partinin ekrana getirilen logosunu ve sosyal medya hesabındaki "traktörlü" kapak görselini yorumlayan Prof. Dr. Zakir Avşar, "Logoları Cumhuriyet Halk Partililerin oturup kalktığı, en hakim oldukları şişenin logosuna benzemiş. Fotoğraf da Yozgat mitinginden bir kare. Seçim döneminde vadettikleri traktörleri götürüyorlar herhalde. Hala Ekrem İmamoğlu çizgisinde olduklarını bu fotoğrafla bir kez daha sembolik olarak göstermiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Logoya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekrem Kızıltaş ise, "Yeni parti logosuna baktığımızda bu arkadaşların kullanmayı çok sevdiği rakı şişesini hatırlatıyor. Onun yerine parti yazmışlar. Traktör konusuna gelince; inanç ve değerler açısından milletle alakası olmayanlar traktörü bayramda binilip hava atılan bir şey zannediyor. Köylü için traktör yağmurda, çamurda çalışmaktır, CHP'lilerin bununla alakası yok." sözleriyle aktardı.

PROF. DR. ZAKİR AVŞAR: "BİR PARTİ YALNIZCA MİLLETVEKİLİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Siyasi partilerin sadece Meclis aritmetiğiyle ölçülemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Zakir Avşar, "Bir siyasi parti milletvekillerinden ibaret değildir. Bunun altını çizmek lazım. Bir siyasi parti bölündü deyince milletvekillerinin ayrılması kuşkusuz ki önem taşır ama bölünmeyi tek başına milletvekilleri sayısı belirlemez. Siyasi partilerin teşkilatları vardır, üyeleri vardır, gönül verenleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ayrılınca tam olarak yok oldu filan gibi bir değerlendirmeye gidersek bu yanlış olur." değerlendirmesini yaptı.

"ARINMA SÖYLEMİNİN MUHATABI ARTIK YENİ PARTİ OLDU"

CHP içindeki hiziplere ve yeni partinin durumuna dikkat çeken Prof. Dr. Zakir Avşar, "Kılıçdaroğlu'nun 'Arınmamız gerekiyor' ifadesinin artık muhatabı büyük ölçüde yeni parti olmuş durumda. Yani yeni parti buraya adını değiştirmek suretiyle arınmış mı oluyor? Buraya geçmekle birlikte kendilerini ibra mı etmiş oluyorlar? Kılıçdaroğlu'nun eli daha rahatlayacak ve siyaseti çok daha rasyonel bir söylem üzerinden yapacak. Artık CHP'nin kurumsal kimliğiyle ilgisi olmayan kişiler üzerinden parti suçlamalara muhatap kalmayacak." ifadelerini kullandı.

HAZİNE YARDIMI VE CUMA NAMAZI MESAJLARI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hazine yardımıyla ilgili çıkışını değerlendiren Avşar, "Devlet Bey'in söylemiş olduğu şey çok net, çok açık, çok doğru bir şey. Parlamentoda sizin 30-40 milletvekiliniz kalmışsa ve buna rağmen 138 milletvekili seçtirmiş bir parti olarak devasa hazine yardımı alıyorsanız bu etik değil." dedi. Ekrem Kızıltaş ise partinin kuruluş günündeki cuma namazı ve Anadolu Kulübü tercihlerini, "Özgür Özel denilen siyaset acemisi kişinin bütün düğmelere birden basma ve 'Ola ki birinden sağlıklı bir netice alabiliriz' beklentisi var. Benim dinime her ağzını açtığında hakaret eden bir ismin cuma namazına gitmesi, düğmelerden birine basma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleriyle eleştirdi.