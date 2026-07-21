CHP'de tarihi bölünme! Özgür Özel ilan etti: Yeni partimizi kuruyoruz
CHP'de uzun süredir devam eden liderlik ve kurultay tartışmaları sonrası gözler Manisa milletvekili Özgür Özel’e çevrildi. Mutlak butlan kararından bu yana her türlü provokatif eyleme imza atan Özel, bugün grup toplantısında açıklamalarda bulunurken, "Yeni partimizi yarın kuruyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz derinleşiyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Şu kadarını söyleyeyim, 'ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim' diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir" açıklamasında bulundu.
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"YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ"
Grup toplantısında konuşan CHP Manisa Milletvekili, "Yeni partimizi milletvekillerimizin katılımıyla kuruyoruz." dedi. Özel, "Bugün bu kürsüye veda ederken ana muhalefet partisinin grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz" diye konuştu.
"SAMİMİ BİR KONUŞMA YAPMAYA GELDİM"
Grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Vakti gelmiş bir vedanın hüznüyle kürsüye çıktım. Tarihi bir kavşaktayız, samimi konuşma yapmaya geldim." ifadelerini kullandı.
"HER SON BİR BAŞLANGIÇTIR"
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup konuşması yapacağı salona girişte gazetecilere "Her son bir başlangıçtır" açıklamasında bulundu.