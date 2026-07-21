CHP'de tarihi bölünme! Özgür Özel ilan etti: Yeni partimizi kuruyoruz

Bölünmenin eşiğine gelen CHP'de genel merkez kanadı da boş durmuyor. Şu ana kadar partide çift başlılığa neşter vurma konusunda kararlı bir görüntü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının, yarın kritik bir toplantı daha yapması bekleniyor.

Söz konusu MYK toplantısında Özel'in atacağı adımlar enine boyuna tartışılacak. Ayrıca bir kez daha çok sayıda il başkanının görevden alınabileceği, bazı isimlerin ise disipline sevk edilebileceği aktarıldı.

CHP yönetimi, şu ana kadar genel merkeze isyan bayrağı açan ve sükûnet çağrılarına rağmen her türlü disiplinsizliğe imza atan 51 il başkanını görevden almış, bunlardan 16'sını ise disipline sevk etmişti.