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CHP'de tarihi bölünme! Özgür Özel ilan etti: Yeni partimizi kuruyoruz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de tarihi bölünme! Özgür Özel ilan etti: Yeni partimizi kuruyoruz

CHP'de uzun süredir devam eden liderlik ve kurultay tartışmaları sonrası gözler Manisa milletvekili Özgür Özel’e çevrildi. Mutlak butlan kararından bu yana her türlü provokatif eyleme imza atan Özel, bugün grup toplantısında açıklamalarda bulunurken, "Yeni partimizi yarın kuruyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz derinleşiyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Şu kadarını söyleyeyim, 'ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim' diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir" açıklamasında bulundu.

AHABER.COM.TR CHP'DE YAŞANANLARI ANBEAN AKTARIYOR

CANLI ANLATIM

14:36

"YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ"

Grup toplantısında konuşan CHP Manisa Milletvekili, "Yeni partimizi milletvekillerimizin katılımıyla kuruyoruz." dedi. Özel, "Bugün bu kürsüye veda ederken ana muhalefet partisinin grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI VE CHP'YE VEDA
13:45

"SAMİMİ BİR KONUŞMA YAPMAYA GELDİM"

Grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Vakti gelmiş bir vedanın hüznüyle kürsüye çıktım. Tarihi bir kavşaktayız, samimi konuşma yapmaya geldim." ifadelerini kullandı.

13:35

"HER SON BİR BAŞLANGIÇTIR"

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup konuşması yapacağı salona girişte gazetecilere "Her son bir başlangıçtır" açıklamasında bulundu.

08:09

GENEL MERKEZ BOŞ DURMUYOR

Bölünmenin eşiğine gelen CHP'de genel merkez kanadı da boş durmuyor. Şu ana kadar partide çift başlılığa neşter vurma konusunda kararlı bir görüntü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının, yarın kritik bir toplantı daha yapması bekleniyor.

Söz konusu MYK toplantısında Özel'in atacağı adımlar enine boyuna tartışılacak. Ayrıca bir kez daha çok sayıda il başkanının görevden alınabileceği, bazı isimlerin ise disipline sevk edilebileceği aktarıldı.

CHP yönetimi, şu ana kadar genel merkeze isyan bayrağı açan ve sükûnet çağrılarına rağmen her türlü disiplinsizliğe imza atan 51 il başkanını görevden almış, bunlardan 16'sını ise disipline sevk etmişti.

Ahaber
08:07

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA RESMİ BAŞVURU YAPILMASI BEKLENİYOR

Özel cephesinin bu hafta cuma günü ya da haftaya pazartesi günü yeni parti için İçişleri Bakanlığına resmi başvuru yapabileceği öne sürülüyor. Yeni partinin genel merkezi için ise Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina ön plana çıkıyor.

08:05

YENİ PARTİNİN SON İSTİŞARELERİ

Grup toplantısı sonrası Özel kanadında hareketlilik daha da ivme kazanacak. Özel, hafta boyunca eski PM üyeleri, il başkanları ve kendisini destekleyen milletvekilleri ile kapsamlı toplantılar yaparak yeni partinin yol haritasını ve yeni kadrolarını masaya yatıracak.

CHP'DE KRİTİK HAFTA! ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KARARINI AÇIKLIYOR
08:03

VEDA KONUŞMASI

Mutlak butlan kararının çıktığı günden bu yana genel merkeze yönelik ağır hakaretlerde bulunarak her türlü hukuksuz eyleme imza atan Özgür Özel, bugün saat 13.30'da grup toplantısı yapacak. Özel'in grup kürsüsünde yeni partiyi resmen duyuracağı ve bir veda konuşması yapacağı öne sürülüyor.

Ahaber
08:00

ÖZEL VE EKİBİ GEMİYİ TERK EDİYOR

20 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başlayan adli tatil sonrası hukuki açıdan tüm umutlarını kaybeden Özgür Özel ve ekibi, gemiyi terk etmeye hazırlanıyor.

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