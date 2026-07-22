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Yeşil Vatan için amansız mücadele! Muğla, Antalya, Aydın ve Afyon'da orman yangını

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA | İHA
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Yeşil Vatan için amansız mücadele! Muğla, Antalya, Aydın ve Afyon'da orman yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangında ise bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı. Dört ildeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava ve rüzgar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da peş peşe çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, yangınlara havadan ve karadan devasa müdahale başlatıldı.

İŞTE YEŞİL VATAN İLE MÜCADELEDE ANBEAN YAŞANALAR

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15:01

FETHİYE’DE ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

İlk belirlemelere göre çalışmalara 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personel katılıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Bölgede yangına müdahale devam ederken, helikopterlerin peş peşe sorti yaptığı, kara ekiplerinin ise alevlerin ilerleme yönünde söndürme ve soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Ahaber
14:55

ELAZIĞ'DA DAĞLIK ALANDAKİ YANGINA MÜDAHALE

Elazığ'da dağlık alanda çıkan ve hızla yayılan yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Edilin bilgiye göre, Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 arazöz, 1 su ikmal, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 30 işçi, 10 muhafaza memuru ve 5 teknik eleman sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürerken aynı zamanda helikopter desteği istendiği öğrenildi.

14:50

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi ortasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüdü. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden de görüldü.

14:20

BİR YANGIN DA AYDIN'DA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahaber
13:30

ANTALYA'DA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.

Ahaber
12:45

ANTALYA'DA ALEVLER YÜKSELDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Kepez ilçesindeki orman yangınına, ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Ahaber
12:30

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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