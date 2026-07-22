Yeşil Vatan için amansız mücadele! Muğla, Antalya, Aydın ve Afyon'da orman yangını
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangında ise bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı. Dört ildeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava ve rüzgar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da peş peşe çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, yangınlara havadan ve karadan devasa müdahale başlatıldı.
İŞTE YEŞİL VATAN İLE MÜCADELEDE ANBEAN YAŞANALAR
CANLI ANLATIM
FETHİYE’DE ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.
İlk belirlemelere göre çalışmalara 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personel katılıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Bölgede yangına müdahale devam ederken, helikopterlerin peş peşe sorti yaptığı, kara ekiplerinin ise alevlerin ilerleme yönünde söndürme ve soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.
ELAZIĞ'DA DAĞLIK ALANDAKİ YANGINA MÜDAHALE
Elazığ'da dağlık alanda çıkan ve hızla yayılan yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.
Edilin bilgiye göre, Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 arazöz, 1 su ikmal, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 30 işçi, 10 muhafaza memuru ve 5 teknik eleman sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürerken aynı zamanda helikopter desteği istendiği öğrenildi.
AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI
Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi ortasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüdü. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden de görüldü.