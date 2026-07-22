Yeşil Vatan için amansız mücadele! Muğla, Antalya, Aydın ve Afyon'da orman yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangında ise bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı. Dört ildeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava ve rüzgar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da peş peşe çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, yangınlara havadan ve karadan devasa müdahale başlatıldı. İŞTE YEŞİL VATAN İLE MÜCADELEDE ANBEAN YAŞANALAR