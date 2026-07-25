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Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Yaz ortasında kış! Sağanak dolu fırtına hepsi bir arada geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Yaz ortasında kış! Sağanak dolu fırtına hepsi bir arada geliyor

Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın tesiri altına girdi. Başta İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere yurdun çok büyük bir bölümünde şiddetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar; sel, su baskını, hortum ve dolu tehlikesine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yurt genelinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve nem yüklü hava sistemiyle birlikte birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilerken, bazı illerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

İŞTE 25 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA DURUMU

CANLI ANLATIM

07:45

35 İL İÇİN ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 35 il için alarm verdi.

Turuncu Uyarı Verilen İller

Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak

Sarı Uyarı Verilen İller

Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ, Yalova, Yozgat

06:31

İSTANBUL'DA BEKLENEN SAĞANAK GECE BAŞLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodla alarm verdiği ve yurdun büyük bölümünü etkilemesi beklenen kuvvetli sağanak yağış, gece yarısı İstanbul Avrupa Yakası’nda başladı.

Yağmur nedeniyle Kağıthane’nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

06:29

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere ülkenin büyük bölümünde kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar beklenirken, yetkililer sel, yıldırım, dolu ve fırtına riskine karşı uyarıda bulundu.

Ahaber
06:28

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: 25.07.2026 Cumartesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafif toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, ulaşıma aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ahaber
06:22

MARMARA'DA DOLU SAĞANAK FIRTINA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ahaber
06:20

EGE GENELİNDE SAĞANAK

Parçalı yer yer çok bulutlu ve bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 23°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

06:19

AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

06:18

İÇ ANADOLU'DA ARALIKLI SAĞANAK

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KONYA 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

NEVŞEHİR 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

06:17

BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DÜZCE 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Ahaber
06:16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ahaber
06:15

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batısı parçalı diğer yerler az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 37°C

Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

MARDİN 33°C

Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

SİİRT 37°C

Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.

ŞANLIURFA 35°C

Az bulutlu ve açık geçecek.

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