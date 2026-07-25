Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DÜZCE 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.