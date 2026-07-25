Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Yaz ortasında kış! Sağanak dolu fırtına hepsi bir arada geliyor
Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın tesiri altına girdi. Başta İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere yurdun çok büyük bir bölümünde şiddetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar; sel, su baskını, hortum ve dolu tehlikesine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yurt genelinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve nem yüklü hava sistemiyle birlikte birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilerken, bazı illerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar da etkili olacak.
İŞTE 25 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA DURUMU
CANLI ANLATIM
35 İL İÇİN ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 35 il için alarm verdi.
Turuncu Uyarı Verilen İller
Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak
Sarı Uyarı Verilen İller
Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ, Yalova, Yozgat
İSTANBUL'DA BEKLENEN SAĞANAK GECE BAŞLADI
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodla alarm verdiği ve yurdun büyük bölümünü etkilemesi beklenen kuvvetli sağanak yağış, gece yarısı İstanbul Avrupa Yakası’nda başladı.
Yağmur nedeniyle Kağıthane’nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere ülkenin büyük bölümünde kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar beklenirken, yetkililer sel, yıldırım, dolu ve fırtına riskine karşı uyarıda bulundu.