Kulis bilgileri A Haber'de! CHP'de istifa dilekçeleri alınıyor

CHP'de yeni parti hazırlıkları hız kazandı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre, yeni parti için imza veren milletvekili sayısı 91'e ulaştı. Bu milletvekillerinin yarın istifa dilekçelerini TBMM Başkanlığı'na sunması beklenirken, yeni partinin kuruluş dilekçesinin de İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise ayrılan milletvekillerinin önemli bir bölümünün birkaç ay içinde CHP'ye döneceğini savunuyor.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Bugün oldukça hareketliydi. Baş döndürücü bir hareketlilik vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Yeni parti için de dün itibarıyla imzalar verilmeye başlandı. Yeni partinin kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Milletvekilleri dün imza vermeye başladılar. Yine bugün de Cumhuriyet Halk Partisi grubunda milletvekilleri yeni parti için imza verdiler." ifadelerini kullandı. İlter Yeşiltaş ayrıca, "Şu anda edindiğimiz bilgiye göre toplam imza sayısı 91'e ulaştı. Özgür Özel'e yakın isimlerden edindiğimiz bilgi bu şekilde. 91 rakamına ulaşıldığını ifade ediyorlar." diyerek son rakamı paylaştı.

Yeni partinin kuruluş süreciyle ilgili taslak programı aktaran İlter Yeşiltaş, "Yarın İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildikten sonra Özgür Özel Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılacak. Kendisine kurmayları da eşlik edecek. Ardından saatler 14'ü gösterdiğinde Anadolu Kulübü'nde Özgür Özel kendini destekleyen, yani yeni partinin kurucular kurulunu oluşturan milletvekilleriyle bir araya gelecek." sözleriyle yeni partinin ilk adımlarını duyurdu.

YENİ PARTİNİN YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR İlter Yeşiltaş, bu akşamki toplantının neden iptal edildiğine dair , "Bu akşam aslında saatler 23'ü gösterdiğinde burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya gelecekti. Ancak o toplantının iptal edildiği bilgisi ulaştı. Milletvekillerine gönderilen mesajda; 'Değerli arkadaşlar, akşam 23'te toplandığımızda yapacağımız işlemler gün boyu yapılan çalışmalarla tamamlandığı için bu akşam toplanma ihtiyacı ortadan kalkmıştır.' denildi." şeklinde konuştu.

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KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN "DÖNERLER" MESAJI

İlter Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki havayı, "80 civarında milletvekilinin geçebileceği zaten ifade ediliyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesi iki hafta önce bu rakama ulaşılamaz şeklinde bir yaklaşım, bir değerlendirme ortaya koyuyorlardı. Ancak dün görüştüğümüz bir genel merkez kaynağı, Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle 'ayrılmayın' şeklinde birebir bir temasının olmadığını ifade etti." diyerek aktardı. İlter Yeşiltaş konuşmasına, "Genel merkez kaynakları, '103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar' ifadesini kullandılar. Giden milletvekillerinin de önemli bir kısmının birkaç ay içerisinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğini düşünüyorlar." ifadelerini ekledi.



KILIÇDAROĞLU SAHAYA İNEREK MESAJ VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saha çalışmalarına başladığını belirten İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu artık sahaya inecek. Önümüzdeki günlerde meclis kapandıktan sonra İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye ve Gaziantep gibi illeri ziyaret edecek." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'daki tarım işçileriyle buluşmasındaki sözlerini hatırlatan İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun, "Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu; bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız." dediğini sözlerine ekledi.

MECLİS'TE İSTİFA HAREKETLİLİĞİ

Sıcak bilgileri paylaşan İlter, "Meclis Başkanlığı'na yarın sunulmak üzere milletvekillerinden ıslak imzalı istifa dilekçeleri alınmaya başlanmış. İmzalar tamamlandıktan sonra milletvekillerinin toplu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecekleri ifade ediliyor. Yeni parti için şu ana kadar 91 milletvekilinin imza verdiği bilgisini güncel rakam olarak paylaşmış olalım." ifadelerini kullandı.



KULİSLERDEKİ KRİTİK SORULAR

Konuyla ilgili detayları merak eden Avukat Hadi Dündar, "Acaba burada ortak bir metin mi hazırlandı? Eğer ortak bir metin varsa içeriğinde ne yazıyor? Milletvekilleri şahsi olarak mı yoksa toplu bir şekilde mi başvuru yapacak? İstifalarda Sayın Özgür Özel mi önce istifa edecek yoksa toplu bir anda mı hepsi istifa edecek?" sorularını yöneltti.



KURUCULAR KURULU VE PARTİ MECLİSİ YAPISI

Soruları yanıtlayan İlter, "Yeni partinin kurulması için bu isimler kurucular kurulunu oluşturuyor. Yeni partinin kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak ve şu anda 91 milletvekilinin bu kurulda yer alacağı bilgisi var." dedi. Daha önce kurucular kurulunda akademisyenlerin ve farklı çevrelerin olacağı yönündeki iddialara değinen İlter, kurucular kurulunun sadece milletvekillerinden oluşacağını, "Milletvekillerinin yeni kurulacak partinin parti meclisinde de yer almaları bekleniyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerinin yeni partide alınacak önemli kararların altında imzaları olacak." sözleriyle aktardı.



YÖNETİM KADROSU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yönetim kadrosuna dair belirsizliği sorgulayan Hadi Dündar, "Yeni partinin genel başkan yardımcıları belli mi? Partinin sözcüsü belli mi?" sorusunu sordu. Yeşiltaş, bu soruya karşılık olarak, "Şu anda belli değil, belki bu sorunun yanıtını yeni partide kurucular kurulunda henüz kimse bilmiyordur. Yarın saat 14.00'te Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya gelecek. Orada tüm bu soruların cevapları ortaya çıkacaktır. Özgür Özel'in kafasında bir yönetim şekillenmiştir ama henüz sızan bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.