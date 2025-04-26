CANLI | İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! İSKİ Genel Müdürünün ifade ortaya çıktı | İmamoğlu ve rüşvet iddialarına ret
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemlerine başlanan 52 kişiden 30'unun ifade işlemleri tamamladı. İmamoğlu'nun otel ziyareti sırasında kameraları kapatan koruma memurunun ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, eski İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk ve Kültür A.Ş. İletişim ve Reklam Şefi Metin Bal'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. İfadede, dosyada yer alan müştekinin "Benden rüşvet isteyen Ekrem İmamoğlu, Adem Şanlısoy, Fatih Keleş, Begüm Çelikdelen, Şafak Başa isimli şahıslardan şikayetçiyim” beyanlarına karşı çıkan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine 20 sayfalık ifade verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.
EVDE ELE GEÇİRİLEN ALTIN VE PARALAR DÜĞÜNDE TAKILMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, emniyetteki ifadesinde evinde ele geçirilen yüklü miktardaki altın ve nakit paranın düğününden gelen takılar ve 10 yılı aşkın süredir yaptığı yatırımlardan oluştuğunu savundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Yakup Öner, ifadesinde 2019 yılı Ağustos ayından beri İBB'de harita mühendisi olarak çalıştığını, aylık gelirinin 274 bin lira olduğunu söyledi.
Öner'e, müşteki E.T'nin ifadesinde yer alan iddialar soruldu.
Müşteki E.T, beyanında kendisine irtikap eylemleri yapıldığını, bunun durması için reklam işlerini yürüten N.Ö. ile görüşerek araya girmesini istediğini belirterek, "N.Ö, bu haksızlığı Şişli Belediye Başkanı'nın yaptığını ve bunu önleyemeyeceğini söyledi. Bu zulümleri yapanlardan biri de Yakup Öner'dir. Öner, 2024 Mayıs ayında N.Y. ile beraber ofisime geldiler. Öner, bana 'Senden istenileni yapmazsan bu malı her türlü elinden alırlar. Bunlar siyaset yapıyorlar, sen bunlarla baş edemezsin. Seni siyasi hiç kimse de sevmiyor, sana sahip çıkan olmaz. Biz bu malı elinden alırız.' şeklinde tehditte bulundu." ifadelerini kullandı.
Öner, E.T. ile görüştüğünü ancak bu görüşmede tehditte bulunmadığını savunarak, E.T'ye Şişli'de yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede büyük bir yapının uygun olmayacağını, Şişli Belediyesinin onaylayacağı yeni bir proje ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu öne sürdü.
Tanıklardan O.A'nın "Öner, İmamoğlu'nun danışmanıdır. Belediyeyle işi olanlar kendisine gider. Bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum." şeklindeki beyanı sorulan Öner, belediyede işleri olanlarla ilgili iş çözme iradesi ve pozisyonunun bulunmadığını iddia ederek, "İBB Başkanı'nın uzmanlık alanıma giren konularda benden görüş aldığı durumların bulunduğu doğrudur." ifadesini kullandı.
Öner, Tanık C.A'nın "İmamoğlu, bildiğim kadarıyla kendisine ayrı bir önem vermektedir, özel ekibinde yer almaktadır. Özellikle imar işlerinde yapılan usulsüzlüklerde bu şahıs vardır. Kendisinin olağan dışı zenginleşmesi mevcuttur." iddiasına karşın bu kişiyi tanımadığını, hakkındaki ithamlarını kabul etmediğini belirtti.
"ALTINLARIN BÜYÜK KISMI DÜĞÜNÜMDEN GELEN TAKILAR"
Gizli tanık Rüzgar'ın "Öner, İmamoğlu'nun danışmanlarındandır. Adı Swiss Hotel'in satım sürecinde basına yansıdı. Kendisi Boğaziçi İmar Müdürlüğünü asıl yöneten kişidir. İmarla ilgili işleri Öner takip eder. Ondan izin almadan ve rüşvet vermeden Boğaziçi öngörünüm bölgesinde tadilat ruhsatı dahi alamaz." şeklindeki beyanı sorulan Öner, iddiaların asılsız olduğunu savundu.
Öner, operasyon sırasında evinde ele geçirilen 1 kilo 400 gram altın, 8 bilezik, 59 çeyrek, 4 tam, 9 yarım, 1 büyük altın ve 4 ata lira ile 200 bin lira nakit paranın kaynağının sorulması üzerine "Ziynet altınlarının büyük kısmı 2013 yılında yapılmış olan düğünümden gelen takılardır. Diğerleri 10 yılı aşan süre içerisinde elde etmiş olduğumuz gelirlerle yatırım amacıyla satın aldığımız altınlardır. Nakit olarak el konulan paralar ise aylık 200 bin lira olan kira geliri ve 75 bin civarı olan maaş gelirimden gelen paralardır." ifadelerini kullandı.
"YAKUP ÖNER, İMAMOĞLU'NUN TEKNİK DANIŞMANIDIR"
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik ise emniyetteki ifadesinde etkinlik pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istemediğini söyledi.
Herhangi bir firması ya da iş yerinin olmadığını belirten Özçelik, İBB tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılmadığını, ihalelerin hiçbir sürecinde bulunmadığını savundu.
Özçelik'e, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan kişilerin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı soruldu.
Görevden uzaklaştırılan ve bu soruşturmada tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şahsi olarak tanımadığını söyleyen Özçelik, "Kendisini İBB Başkanı olması sebebiyle tanıdım. İş dışında görüşmüşlüğüm yoktur. Kendisiyle aramda alacak-verecek, borç gibi ticari faaliyetim olmamıştır. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Telefon numarası telefonumda kayıtlı değildir." ifadelerini kullandı.
Özçelik, soruşturmaya konu 33 firmanın ismi okunarak, "Firma ve firma sahipleriyle ilgili herhangi bir ticari ilişkiniz var mı?" şeklinde yöneltilen soruya, "Tarafıma okunan firmaları ve firma sahiplerini tanımam, kim olduklarını bilmem. Hiçbiriyle herhangi bir ticari faaliyetim olmamıştır." cevabını verdi.
Özçelik'e, müşteki Sedat K'nin "İBB mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan birçok reklam alanında mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu suretle süresi biten ve devam eden kira sözleşmeleriyle cari yılı itibarıyla 4 milyar 91 milyon 691 bin 748 lira artı KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu"na ilişkin iddiası soruldu.
Bu kişinin iddia ettiği olaylar hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını savunan Özçelik, "3 Ağustos 2014 yılından günümüze kadar İBB Başkanlığında Kamulaştırma Şube Müdürü olarak görev yaptım. Görev süresi boyunca herhangi bir reklam veya ihale hakkında görev yapmadım, müdahil olmadım. Çalışmış olduğum birimin görev kısmında bu olayın herhangi bir bağlantısı yoktur." dedi.
Özçelik, İBB'de mühendis olarak çalışan ve danışman Yakup Öner'le HTS kayıtlarına göre 3 irtibatının bulunduğuna ilişkin soruyu, "Yakup Öner isimli şahıs İBB Başkanlığı yapmış olan Ekrem İmamoğlu'nun teknik danışmanıdır. Öner'le iş dışında herhangi bir görüşmem yoktur. Yakup Öner isimli şahıs, belediye başkanı danışmanı olduğu için ve ben de bir şube müdürü olduğum için işle alakalı olarak aramıştır. Kendisi belediyede benden yüksek makamda görev yapan bir kişidir. Benim alanıma giren teknik konularda bilgi almak için görüşmüşümdür." diye cevapladı.
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'IN KAMULAŞTIRILMASI
Gizli tanık "Rüzgar"ın, "Küçükçiftlik Park isimli yerin kamulaştırma süreci incelendiğinde belediyenin buraya karşılık gayrimenkullerini verdiği, bu süreci de Kaan Sürmegöz (şüpheli), Fatih Özçelik (şüpheli) ve Buğra Gökçe'nin (şüpheli) yürüttüğü görülecektir. Sürmegöz, Ongun'a bağlıdır. Her ne kadar Emlak Daire Başkanı olsa da Murat'ın (Ongun) emir ve talimatlarını yerine getirir. Emlak Başkanlığının reklam işlerini Murat belirlediği kişilere verir. Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden ilana çıkartır. Fatih Özçelik ise kamulaştırma işlerini takip eder. Yapılacak usulsüzlüklerin kurgusunu Fatih tasarlar." şeklindeki beyanı, Özçelik'e okundu.
Özçelik, tanık beyanına karşı şunları söyledi:
"Küçükçiftlik Park isimli yer ,Harbiye 768 ada 5 parsel sayısı taşınmazın olduğu alandır. Bu taşınmazın Büyükşehir Belediyesi ilgili müdürlüğünce genel sekreterden alınan onay sonrası, Kamulaştırma Müdürlüğüne kamulaştırma talebi gelmiş, Büyükşehir Belediyesi Encümeninden alınan kamulaştırma kararıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu süreçte Kamulaştırma Kanunu'nun 26. maddesine istinaden taşınmaz malikine nakdi bedel yerine arsa verilmiştir. Bu arsaların bedelleri de belediyenin emlaklardan sorumlu olan müdürlüğü Emlak Müdürlüğünce belirlenmiştir. Kamulaştırmaya konu taşınmazın bedeliyse Kamulaştırma Müdürlüğü uhdesindeki, şahsımın bulunmadığı Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenmiştir. Sonrasında yine encümen kararı alınarak trampa işlemi tamamlanmıştır."
Murat Ongun'un kim olduğunu bildiğini ancak tanımadığını söyleyen Özçelik, Kaan Sürmegöz ile Ongun arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını bilmediğini savundu.
Özçelik, soruşturmanın şüphelilerinden Kaan Sürmegöz ile arasındaki para transferlerinin sorulması üzerine, "Kaan Sürmegöz, bu tarihlerde Reklam Yönetimi Şube Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Ben de aynı tarihte Daire Başkanlığına bağlı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapmaktaydım. Şu an parayı neden gönderdiğimi hatırlamıyorum." beyanında bulundu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Soruşturmanın şüphelilerinden İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, Mali Müşavir Meral Çakır, Kültür AŞ çalışanı Metin Bal ve İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Çakılcıoğlu'nun aralarında bulunduğu bazı kişilerle baz kaydının bulunduğu belirtilerek nedeni sorulan Özçelik, şu cevabı verdi:
"Bu isimli şahısların hiçbirini tanımam. Hiçbiriyle dışarıda görüşmedim. Sadece İBB'nin Bakırköy Ek Hizmet binasında görev yaptığım için bu şahıslar hizmet binasına gelmişse ya da çalışıyorsa aynı noktada baz vermiş olabilirim. Bu şahısların hiçbiriyle buluşmadım, görüşmedim. Bir araya gelecek herhangi bir etkinlik içinde bulunmadım."
Suçlamaları kabul etmeyen Özçelik, "Kanunlar ve mevzuat çerçevesinde görevimi yaptım. Suçlamalar görevim ve yetkimle alakalı değildir. Görevimle ilgili olduğu iddia edilen suçlamalar gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
72 SAYFALIK İFADE! "AYLIK GELİRİM 200 BİN TL"
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, emniyette 72 sayfalık ifade verdi.
AYLIK GELİRİ 200 BİN TL
İfadesinde 24 Temmuz 2020 ile 18 Nisan 2022 yılları arasında İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığını aktaran Ayçiçek, 18 Mart 2025'ten bu yana İBB Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu beyan etti.
Ayçiçek'e, İBB iştiraklerinden Kültür ve Medya AŞ tarafından bazı özel şirketlere verilen billboard, reklam ve pano ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, mevzuata aykırı ecrimisiller tahsil edildiği ve bu yöntemlerle kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddiaları soruldu.
"YTEKİ VE GÖREV ALANIMDA DEĞİL"
Kültür ve Medya AŞ iştirakleriyle hiçbir bağı ve ilgisi bulunmadığını savunan Ayçiçek, söz konusu ihalelerin kendisinin görev yaptığı dönemle ilgili olmadığını öne sürdü. Ayçiçek, reklam uygulamalarının şartname ve sözleşmelere uygunluğu konusunun, Emlak Yönetim Daire Başkanlığının yetki ve görev alanında olmadığını kaydetti.
Operasyon sırasında el konulan cep telefonundaki incelemede, "Enderun" adlı bir WhatsApp grubuna üye olduğu belirlenen Ayçiçek'e, bu gruba gönderdiği mesajlar soruldu.
"MURAT ONGUN'U ALIRLAR ÖNCE"
Mesajlarda, şu ifadeler yer aldı:
"M. Abbas'a fazla önem atfetmişler. İşini bilmez bir çocuktu. İtiraf edebileceği bir şey olduğunu sanmıyorum ama o Maho çok tehlikeli. Dünyayı satar. Dediğim gibi bir çalışana, çocuğa kurdurulan firmaya bu kadar ihale verilip sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarılması, Ceylan soyadlıydı sanırım. 3 villa olayı ve Adem Soytekin ismi. Adam çulsuzun tekiymiş, şimdi çok zengin müteahhitlerden.
Murat Ongun'u alırlar önce. Onlar da yapıyordu, biz yapınca niye sıkıntı oluyor demekten vazgeçip kanunları egemen kılmak şart oldu. Aslında tam istediğimiz de bu değil mi?"
Ayçiçek, bu görüşmelerin kendisinin de dahil olduğu WhatsApp isimli uygulama üzerinden kurulan bir grupta geçtiğini anlatarak, "Bahse konu WhatsApp grubu, beraber 18 yıl müfettişlik yaptığım arkadaşlarımın üyesi olduğu gruptur. Bu bahse konu grupta bulunan arkadaşlarım, sosyal medyada gördükleri paylaşımları bu WhatsApp grubuna attılar. Bunun üzerine ben de bazı konularda yorumda bulundum. Bu konuşmalar mizah amaçlı aramızda yaptığımız konuşmalardır." ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ BU DEVLETE VE MİLLETE BORÇLU HİSSEDİYORUM"
Görevinin çoğunu müfettiş olarak geçirdiğini ve 24 yıllık bir kamu görevlisi olduğunu belirten Ayçiçek, "Bu dönemde hiçbir şekilde bir ceza, en ufak bir uyarı dahi almadım. Her daim görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Bütün amacım devletimize ve milletimize bir fayda sağlamaktır. Çünkü kendimi bu devlete ve millete borçlu hissediyorum." beyanında bulundu.
VANİKÖY'DEKİ "KAÇAK VİLLA" OLAYINDA "RÜŞVET" İDDİASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilerden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, eski İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk ve Kültür A.Ş. İletişim ve Reklam Şefi Metin Bal'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı.
"BEN ÜST DÜZEY AMİR OLARAK EVRAKLARI GÖRÜR VE ONAYLARIM''
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, ifadesinde İBB'ye ait gerçekleştirilen hiçbir ihaleye katılmadığını söyleyerek, "Görev süremin büyük çoğunluğu pandemi dönemine denk gelmiştir. Bu dönemde dönüşümlü çalışma ve pandemi önlemleri nedeniyle olağan dönemden daha uzun süreçler yaşanmıştır ancak herhangi bir şekilde, özellikle işlemlerin aksatılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Bana bağlı olan birimlerin çokluğu, iş yoğunluğu nedeniyle her daireye gelen her bir işlemle ilgili ayrı ayrı takip etmem ve bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Ben üst düzey amir olarak, müdür ve daire başkanları tarafından onaylanmış olan evrakları görür ve hızlı bir şekilde onaylarım'' dedi.
VANİKÖY'DEKİ "KAÇAK VİLLA" OLAYINDA "RÜŞVET ALDI" İDDİASI
Eski İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk ifadesinde, Vaniköy'deki kaçak villa olayında belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildiği iddiasına ilişkin, "İddialar tamamen asılsızdır. Bu konuya herhangi bir dahilim olmamıştır. Kayınpederim 2021 yılında vefat etmiştir, bildiğim kadarıyla Atina'da hiç bulunmamıştır. Benim de belirtilen bankada aktif bir hesabım yoktur, Atina'da bulunmadım. Böyle bir para transferine şahit olmadım'' şeklinde konuştu.
"YOLSUZLUK FAALİYETİNE BİLEREK YA DA BİLMEYEREK DAHİL OLMADIM''
Şüphelilerden Kültür A.Ş. İletişim ve Reklam Şefi Metin Bal ise ifadesinde, Kültür A.Ş.'deki görev tanımının sadece organizasyon ve planlama faaliyetleriyle sınırlı olduğunu belirterek, "İhale hazırlığı, yaklaşık maliyet hesaplaması, teknik şartname düzenlenmesi gibi süreçlerde görev almadım. İhale karar mekanizmalarında yetkim ve görevim yoktur. Bahsedilen toplantılara katılmadım, bahsedilen kişilerle ihale süreçlerine dair bir planlama yapmadım. Gizli tanıkların iddialarını kabul etmiyorum'' dedi.
Şüpheli Bal, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden yapılan bazı doğrudan alımlarda firmalar arasında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, "Bu iddialarla hiçbir bağlantım bulunmamaktadır. Tüm işlerimde görev tanımım dışına çıkmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Çalıştığım süreç boyunca görev tanımım belli bir çerçevedeydi. Herhangi bir yolsuzluk faaliyetine bilerek ya da bilmeyerek dahil olmadım. İddialarla alakam yoktur" ifadelerini kullandı.
İSKİ GNEL MÜDÜRÜNDEN 20 SAYFALIK İFADE!
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine 20 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.
İfadesinde soruşturmadaki şüphelilerle tanışıklıklarını anlatması istenen Başa, "Şahıslardan hiçbiriyle herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Ekrem İmamoğlu, İBB Belediye Başkanı olduğu için, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için tanırım. 2019 yılında İSKİ'ye atandığımda iş gereği kendisiyle tanıştım. Daha öncesinde şahsi tanışıklığım olmadı." beyanında bulundu.
Başa, diğer birçok şüpheliyle de 2019'da tanıştıklarını ifade etti.
Soruşturma kapsamında incelenen 33 firma ve sahipleriyle ticari ilişkisinin olup olmadığı sorusu üzerine Başa, "Tarafıma okunan firma ve firma sahipleriyle ilgili herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Hiçbir şirketi bilmem ve sahiplerini tanımam." ifadelerini kullandı.
İDDİALARI REDDETTİ!
Başa'ya müşteki olarak savcılıkta beyanı alınan Muhittin E'nin ifadesi okundu. Muhittin E'nin ifadesinde şunlar yer aldı:
"28 Mart 2025'te vermiş olduğum ifademde belirtmiş olduğum konu hakkında yapılan resmi yazışmalarla ilgili bilgi, belge, kira kontratı ve fotoğrafları şüpheli sayın savcılığınıza sunuyorum. (İSKİ Genel Müdür Yardımcısı) Begüm Çelikdelen ile yaptığım bir görüşmede rüşvet vermediğim için Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Bu yazıyı kesinlikle T**** M***'e vermeyeceksiniz.' diye talimat verdiğini bizzat bana söyledi. Benden rüşvet isteyen Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş (şüpheli), Adem Şanlısoy (şüpheli), Begüm Çelikdelen (şüpheli), eski genel müdürü Şafak Başa isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."
"WHATSAPP'TA SÖZLÜ TACİZE VARAN MESAJLAR GÖNDERDİLER"
Muhittin E'nin iddialarının asılsız olduğunu, kendisini tanımadığını öne süren Başa, şunları kaydetti:
"İSKİ, yasa gereği su havzalarıyla ilgili görüş veren kuruluştur. Bizim Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yapılır. Bu daireye bağlı planlama şube müdürlüğümüz, gelen talebi değerlendirir. İlgili birimlere sorar. Genel müdür yardımcısı imzasıyla (şu an için Begüm Hanım olan) ilgili kamu kuruluşuna gönderilir. İddia edilen olayda idari süreç devam ederken arkadaşlarım bu yerle ilgili yasa gereği olumlu görüş alma imkanının olmadığını ifade ettiler. Bu firmanın temsilcisi veya ortağı olduğunu iddia eden kişi, İSKİ yetkililerini tehdit ettiler, WhatsApp'ta sözlü tacize varan mesajlar gönderdiler. İdris Ö. olarak bildiğim şahsın İSKİ çalışanlarına baskı yaparak tehditle görüş almak istediğini biliyorum."
Başa, dosyayı iş arkadaşlarıyla tekrar kontrol ederek değerlendirme yaptıklarını ancak söz konusu yerin ruhsatının olmadığını, alındığı takdirde değerlendirme yapılacağını aktardıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Daha sonra iş arkadaşlarımı toplayıp dosyayı tekrar kontrol ederek yanlış karar vermemek adına tekrar dosyayı incelememizi söyledim. MAPEG ile yazıştıklarını, oranın da olumsuz görüş verdiğini, ruhsatlarının bulunmadığını, dolayısıyla ruhsat hakkının olmadığını, bu sebepten bu firmaya olumlu görüş verilemeyeceğini söylediler. Biz de su havzası mevzuatı gereği ilgi birimlerce yazışarak İSKİ olarak olumlu görüş vermedik. Olumsuz görüşümüzü birkaç defa tekrarladık. Bir bayram günü Fatih'te çelenk koyma töreninde yanıma İdris isimli şahıs geldi, benimle konuşmak istedi. Ben de dinlemek adına kendisini İSKİ'ye davet ettim. 'Tüm dosyalarını topla, bizim birimlerimiz bir hata yaptıysa hukuk işlerinden bunu sorup görüşlerini alıp düzeltiriz.' dedim. Verdiği tüm dosyaları dikkatli şekilde inceleyerek hukuk işleri birimine gönderdim. Onlar da 13 Mayıs 2024’te dönüş yaparak olumsuz olarak bildirdi."
"BEN RÜŞVET VERMEDİĞİMDEN DOLAYI 2 YILDIR MAĞDUR DURUMDAYIM"
Şafak Başa'ya müşteki olarak savcılıkta ifadesi alınan İdris Ö'nün beyanı okundu.
İdris Ö'nün ifadesinde şunlar yer aldı:
"2023 yılının ocak ayında İstanbul ili Pendik ilçesi Kurnaköy Mahallesi'nde bulunan T*** M****'e ait rehabilite projesi uygulaması için masrafların tümünün karşılanması dahilinde, evrakın takibi ve tamamlanması doğrultusunda yüzde 50 hissesini sözleşme yaparak tarafıma aldım. Buranın hazine arazisi olmasından dolayı bu süreçte hazırlamış olduğum projenin uygulanması için Milli Emlak, MAPEK, Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı dahil tüm yerlerden onayımızı aldık. 2023 yılı ocak ayı itibarıyla da çalışmalarımıza başladık. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonu, İBB'nin de aynı arsa üzerinde bir talebinin olduğunu ve olumlu görüş verildiğini, bu nedenle İBB'ye burada herhangi bir tasarrufu olup olmayacağının sorulması gerektiği belirtildi. İBB'ye bu konu ile ilgili yazı yazıldı. İBB'den ise herhangi bir tasarruflarının olmadığına dair cevap verildi. Daha sonraki prosedürler gereği İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığından ruhsat alınması gerektiği için bütün evrakımızı tamamlayıp İBB'ye başvurdum."
İdris Ö, ifadesinin devamında İBB'de ruhsatlarının onaylanması için Pendik Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve İSKİ Su Havzaları Daire Koruma Başkanlığının görüşlerinin talep edildiğini, Su Havzaları hariç diğer yerlerden olumlu görüş geldiğini belirtti.
Ancak 3 ay geçmesine rağmen Su Havzaları Daire Koruma Başkanlığından görüş gelmediğinden ilgili Daire Başkanı Adem Şanlısoy'la görüşmeye gittiğini anlatan İdris Ö, "Her seferinde beni oyaladı. İSKİ mevzuatına göre vermesi gereken görüşü çeşitli bahaneler uydurarak vermedi." beyanında bulundu.
Müşteki İdris Ö, ifadesinde şunları dile getirdi:
"Bana, (Adem Şanlısoy) 'Cumhurbaşkanlığı, Çevre Bakanlığı kanunsuzluk yapmış.' dedi. Hatta bir seferinde bana 'Fatih Keleş'i tanıyor musun?' diye sordu. Bekletilme neticesinde ben de İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'dan randevu aldım. Genel Müdür Şafak, bana 'Fatih Keleş'in yanına git, ne veriyorsan ver, senin işini ancak o çözebilir.' dedi. Fatih Keleş, bize talimat verirse 10 dakikaya yazını hazırlarız.' dedi. Ben hayatımda hiç kimseye rüşvet vermediğimden, almadığımdan dolayı Şafak Başa'nın bu teklifinden dolayı şoka uğradım. Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'dan tanıdığımdan ve aramızda bir samimiyet bulunduğundan geçen sene ramazan bayramında ve geçen haftaki mitingi için Trabzon'a geldiğinde her ikisiyle de Ramada Hotel'in lobisinde görüştüm. Geçen seneki görüşmemizde durumu anlattığımda o da bana 'Sen genel müdüre küfredip yumruk atmışsın.' diyerek Fatih Keleş'in kendisine bu şekilde bilgi verdiğini söyledi. Ben de kendisine böyle bir olayın yaşandığını belirttim. İSKİ'de yapılan haksızlıkları tek tek kendisine anlattığımda bu konuyu inceleyeceğini söyledi. Ben araya Ali Nuhoğlu'nu (şüpheli) da sokmama rağmen sorun çözülemedi. Meğerse bunlar zaten Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz (şüpheli), Murat Ongun (şüpheli), beraber hareket ediyorlarmış ve kurdukları bu yapı üzerinden insanlardan rüşvet topluyorlarmış, ben rüşvet vermediğimden dolayı 2 yıldır mağdur durumdayım."
"İNANMADIĞIM HİÇBİR İŞLEMİN ALTINA İMZA ATMADIM"
Başa, söz konusu iddiaların iftira olduğunu savunarak, "Bununla ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağım. İSKİ Genel Müdürü olarak kanundan gelen en önemli görevim, su havzalarını korumaktır. Su havzaları ile kaçak imar mevzuatına aykırı olumsuz şeylerle ilgili göreve geldiğimden beri mücadele ediyorum. İSKİ tarihinin en fazla kaçak yapılaşma ile ilgili mücadele eden genel müdürü olabilirim. Bu yüzden bu işlemlerle ilgili bu tür olaylarla karşılaşıyorum ama hiçbir şekilde hukuka aykırı karar ya da görüş verdiğim olmamıştır." beyanında bulundu.
Şüpheli İpek Elif Atayman'la para transferlerinin neye istinaden yapıldığının sorulması üzerine Başa, "Ben 2018 yılının 5 Kasım ve 5 Aralık dönemi arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı oldum. O dönemde röportaja aracılık etmesi sebebiyle kendisinin harcamış olduğu parayı gönderdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Murat İ'yi tanıyıp tanımadığı, ne işle uğraştığı ve aralarında ne tür ticari faaliyet olduğunun sorulması üzerine Başa, "Murat İ. isimli şahsı tanımıyorum. Bu şahsın ne işle uğraştığını bilmiyorum. Aramızda ticari faaliyet yoktur." beyanında bulundu.
İfadesine eklemek istediği başka hususun olup olmadığı sorulan Başa, 25 yaşından beri farklı kademelerde hizmette bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"İSKİ iş ve işlemleri, Sayıştay denetçileri ve iç işleri müfettişleri tarafından denetlenmektedir. 6 yıldan bu yana şahsımla ilgili ciddi hiçbir iddia yoktur. En son olarak birkaç ay önce 2 mülkiye başmüfettişi tarafından görev dönemim tamamen teftiş edildi ve hiçbir incelemeye konu olmadan rapor Bakanlığa sunuldu hatta mülkiye müfettişleri ki ben de eski müfettiş olduğum için bütün personeli toplayarak usulden olmasa bile teşekkür ederek kurumdan ayrıldılar. Raporun son kısmında da Türkiye'ye örnek olacak işler olarak değindiler. Teftiş ve denetimden gelen bir kamu görevlisi olarak neyin suç, neyin suç olmadığını çok iyi bilebilecek durumdayım. İSKİ'de görev yaptığım dönemde de hukuka uygun olmayan ve inanmadığım, doğru bulmadım hiçbir işlemin altına imza atmadım."
İBB ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde 3 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 52 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
AYLIK 220 BİN TL GELİRİ VAR!
Aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu belirten Kasapoğlu, İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığına yönelik soru üzerine "Hayır, yoktur. Halen belediyede memur olarak görev yapmaktayım" dedi.
Kasapoğlu, verilen bir şikayet dilekçesinde reklam alanına ilişkin mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığına yönelik iddialar üzerine "Ben 2019 yılı itibarıyla İBB'ye Özel Kalem Müdürü olarak atandım. Özel Kalem Müdürü olarak görevim belediye başkanımızın talimatıyla, belediyedeki diğer birimlerle belediye başkanımızın koordinasyonunu sağlamak, toplantılarını planlamak, randevularını organize etmekten, yurttaşlarımızla görüştürmekten sorumluyum. Yukarıda bana sorulan hususlar görevimle bağlantılı değildir, alakam da yoktur" ifadelerini kullandı.
İSKİ GENEL MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Başa, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede hakkındaki iddiaları reddetti.
Muhittin Erusta şikayetinde, "Begüm Çelikdelen ile yaptığım görüşmede rüşvet vermediğimiz için İmamoğlu'nun kendisine talimat verdiğini bana söyledi. Ekrem İmamoğlu, Adem Şanlısoy, Fatih Keleş, Begüm Çelikdelen ve Şafak Başa'dan şikayetçiyim." dedi. İdris Özcelep ise Pendik Kurnaköy'deki rehabilite projesinde İSKİ'den gerekli onayı alamadığını iddia etti. Suçlamasında Başa'nın kendisine "Fatih Keleş'e gidip ne veriyorsan ver, işini ancak o çözer." dediğini öne sürdü.
"SÖZLÜ TACİZE VARAN MESAJLAR GÖNDERDİLER"
Başa ifadesinde "Muhittin Erusta'nın Müşteki sıfatıyla vermiş olduğu ifade tamamen asılsızdır. Kendisini tanımam. İSKİ yasa gereği su havzalarıyla ilgili görüş veren bir kuruluştur. Bizim Çevre Koruma kontrol dairesi başkanlığı aracılığıyla yapılır. Bu daireye bağlı planlama şube müdürlüğümüz gelen talebi değerlendirir. İlgili birimlere sorar. Genel Müdür yardımcısı imzasıyla ilgili kamu kuruluşuna gönderilir. İddia edilen olayda idari süreç devam ederken arkadaşlarım bu yerle ilgili yasa gereği olumlu görüş alma imkanı olmadığını ifade ettiler. Bu firmanın temsilcisi ve ya ortağı olduğunu iddia eden kişi İSKİ yetkililerini tehdit ettiler. WhatsApp'ta sözlü tacize varan mesajlar gönderdiler. İdris Özcelep olarak bildiğim şahsın İSKİ çalışanlarına baskı yaparak tehditle görüş almak istediğini biliyorum. Daha sonra iş arkadaşlarımı toplayıp dosyayı tekrar kontrol ederek yanlış karar vermemek adına tekrar dosyayı incelememizi söyledim. MAPEG ile yazıştıklarını oranında olumsuz görüş verdiğini ruhsatlarının bulunmadığını dolayısıyla ruhsat hakkı olmadığını bu sebepten bu firmaya olumlu görüş verilemeyeceğini söylediler. Bizde su havzası mevzuatı gereği ilgi birimlerce yazışarak İSKİ olarak olumlu görüş vermedik. Biz olumsuz görüşümüzü birkaç defa tekrarladık." dedi.
"BENİ VE ARKADAŞLARIMI TEHDİT ETTİ"
Başa, "Bir bayram günü Fatih ilçesinde çelenk koyma töreninde yanıma İdris isimli şahıs geldi. Benimle konuşmak istedi. Bende dinlemek adına kendisini İSKİ'ye davet ettim. Tüm dosyalarını topla bizim birimlerimiz bir hata yaptıysa hukuk işlerinden bunu sorup görüşlerini alıp düzeltiriz dedim. Kendisiyle özel kalem müdürlüğünde koridorda tüm iş arkadaşlarımın duyacağı kendisiyle konuştum. Tüm evraklarını alıp kendisine vermiş olduğu evrakları hukuk işlerine göndereceğimi söyledim. Verdiği tüm dosyaları dikkatli bir şekilde inceleyerek hukuk işleri birimine gönderdim. Onlarda 13 Nisan 2024 tarihinde dönüş yaparak olumsuz olarak bildirdi. İdris denen şahıs çok sık kuruma gelerek taciz ettiği için güvenlik işleri müdürlüğümüz 28 Nisan 2024 günü tutanak tutmuştur. Bu olayla ilgili koruma talebinde bulundum. Bununla ilgili evraklarım valilik kanalıyla emniyet kaynaklarında vardır. Çağrı üzerine tarafıma koruma tahsisi yapıldı. Sayın başkanımız gözaltına alındıktan sonra İdris isimli şahsın İSKİ'ye gelerek benimle konuşmak istediğini söylediler. Ben de konuyu bildiğim için kendisiyle görüşmek istemedim. Çalışma arkadaşlarıma benim ruhsat işimi halletmezseniz Şafak beyi ve arkadaşlarını savcılığa şikayet edeceğim diyerek tehdit etmiştir. Bu olaydan sonra medyadan şahsımla ilgili iddialarını öğrendim." dedi.
"HUKUKA AYKIRI KARAR YA DA GÖRÜŞ VERDİĞİM OLMAMIŞTIR"
Şafak Başa İdris Özcelep'in suçlamalarına karşı, "Şahsın beyanında geçen bütün iddiaları reddediyorum. Yukarıda da belirttiğim üzere şahsın beyanındaki iddialar tamamen iftiradır. Bütün idari işlemler yargı denetimine tabidir. Eğer bir haksızlık olduysa dava açabilirdi. Kendisi bu hakkı elde edemeyeceğini bildiği için bu şekilde iftira atmıştır. Bu konuyla ilgili tüm belgeler savcılık makamında mevcuttur. Kendisi almak istediği olumlu görüşü alamadığı için bu şekilde bir iftiraya başvurmuştur. Bununla ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağım. İSKİ genel müdürü olarak kanundan gelen en önemli görevim su havzalarını korumaktır. Su havzaları ile kaçak, imar mevzuatına aykırı, olumsuz şeylerle ilgili göreve geldiğimden beri mücadele ediyorum. İSKİ tarihinin en fazla kaçak yapılaşma ile ilgili mücadele eden genel müdürü olabilirim. Bu yüzden bu işlemlerle ilgili bu tür olayla karşılaşıyorum ama hiçbir şekilde hukuka aykırı karar ya da görüş verdiğim olmamıştır. Bunun dışında 32 yıllık meslek hayatım ve 6 yıllık İSKİ müdürlüğü kariyerimde böyle bir iftirayla karşılaşmadım." dedi.
KAMERALARI KAPATAN KORUMA MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İBB’ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan koruma görevlisi Çağlar Türkmen’in ifadesi ortaya çıktı. Emniyet sorgusunda 63 sayfa ifade veren Türkmen’e kameraya bant çekmesinin sebebi soruldu.
"BANA KİMSE TALİMAT VERMEDİ KENDİM BANTLADIM"
Ekrem İmamoğlu geleceği için kameraları kapattığını söyleyen Türkmen, "Çünkü daha önce bir restoranda Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım" dedi.
"NEDEN GELDİ BİLMİYORUM"
Ekrem İmamoğlu’nun otelde hangi katlara çıktığı ve yanında olan kalabalık grupta kimler olduğu da Türkmen’e soruldu. İmamoğlu’nun hangi katlara çıktığını bilmediğini anlatan Çağlar Türkmen, "Yanında bulunan kalabalık grupta kim ya da kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum" dedi.
"VALİZLERDE JAMMER CİHAZI VARDI"
Otel çıkış görüntülerinde bir kişinin elinde 2 adet valizle çıktığı görüntüler gösterilen Türkmen, "Bu kişi kimdir? Valizlerin içinde ne bulunmaktadır? Bahse konu toplantıya kimler katılmıştır? Burada Ekrem İmamoğlu isimli şahıs herhangi bir görüşme ya da toplantı yapmış mıdır? Yaptıysa bu görüşmeye kimler katılmıştır? Siz bu görüşmelerde bulundunuz mu? Bulunduysanız şahısların aralarında ne konuştuklarını ve hangi konu ile alakalı konuştuklarını biliyor musunuz?" diye soruldu.
Türkmen ise, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve elindeki 2 adet valizde jammer cihazı olduğunu söyledi. Toplantı katında kimler olduğunu bilmediğini söyleyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu’nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı" dedi.
GÖZALTI SAYISI ARTTI
Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 1 kişi daha teslim oldu.
30 ZANLININ İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 51 zanlının buradaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ELE GEÇİRİLENLER ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilenler ortaya çıktı.
İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun evinde yapılan aramada, 24 tam altın, 22 yarım altın, 129 çeyrek altın, 18 ata lira ve 1 adet gram altın ele geçirildi. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Gözde Ongun’un ikametinde ise 63 bin 700 Türk Lirası, bin 540 sterlin, 227 dolar ve 31 bin 50 euro bulundu.
51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu ele geçirilen toplam güncel değeri 24 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasına el konuldu.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı yakalandı.
Operasyonun devamında aranan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı miktarlarda döviz ve Türk lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi.
Aramalarda, şüphelilerden İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun evinde 24 tam, 22 yarım, 129 çeyrek, 1 gram altın, 18 Ata lirası, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik'in evinde 2 yarım, 2 çeyrek, 30 gram altın, 5 bin 750 dolar, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in evinde 295 gram altın, emlak danışmanı Mehmet Şahin'in evinde 1 milyon 300 bin lira, 20 bin avro, 440 dolar, 1 kilogram gümüş, 1 kilogram bakır, İBB Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un evinde 63 bin 700 lira, 1540 sterlin, 227 dolar, 31 bin 50 avro, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner'in evinde 1399 gram altın, 8 bilezik, 5 tam, 59 çeyrek, 9 yarım altın, 4 Ata lirası, 200 bin Türk lirası, iş insanı Rasim Kaya'nın evinde 1 milyon 350 bin lira, 405 sterlin, 400 dolar, 16 yarım altın, 2 bilezik, 2 lüks saat, 6 Ata lirası ile 13 gramse altın bulundu.
Güncel değerle 25 milyon lira tutarındaki altın ve paraya el konuldu.
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
GÖZALTI SAYISI 50'YE ÇIKTI
Operasyonun devamında aranan 3 şüpheli daha gözaltına alınırken firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Böylece gözaltı sayısı 50'ye çıktı.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Turan Aydoğan- CHP eski Milletvekili
Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Şafak Başa -İSKİ Genel Müdür
Begüm Çelikdelen- İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Gözdem Ongun- Murat Ongun'un eşi
Cevat Kaya- Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi
Murat Yazıcı- İBB Afet İşleri Dairesi Başkanı
Elçin Karaoğlu- İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürü
Melih Geçek- İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü
Naim Erol Özgüner- Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Kadriye Kasapoğlu- İBB Özel Kalem Müdürü
Arif Gürkan Alpay -İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Dursun Balcıoğlu- İBB Raylı Sistem Daire Başkanı
Adem Şanlısoy-İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı
Onur Aldı - Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı
Erdinç Çolak -Kültür A.Ş Teknoloji ve Dijital Operasyonlar Müdür Yardımcı
Onur Soytürk -Eski İmar A.Ş Genel Müdürü
Turgut Tuncay Önbilgin- İBB Eski Mali işler ve iştiraklerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Ramazan Gülten – İBB İmar Şube Müdürü
Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
Murat Selvi – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
Mustafa Kemal Özcengiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Hakan Köseoğlu -Reklam Yönetiminde Şef
Mete Mağden- Tool Design şirketi kurucu ortağı
Rasim Kaya- Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirket sahibi
Mehmet Şahin -İBB personeli
Çağlar Türkmen – Güvenlik
Meral Çakır
Yakup Öner
GENEL SEKRETER YARDIMCISI...
Yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da bulunuyor.
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA
Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı.
47 KİŞİ YAKALANDI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.
İBB OPERASYONUNDA 2. DALGA!
Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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