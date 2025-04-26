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İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 şüpheli gözaltında aramalar sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi. Polis ekiplerinin gözaltı uygulaması kapsamında söz konusu kişilerin evlerinde arama yaptığı öğrenildi. Öte yandan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasalarıyla buluştuğu sırada kamerayı bantlayan korumada yakalandı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktarırken kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir önemli değerlendirmelerde bulundu.