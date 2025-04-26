İBB operasyonu | Kolilerde mermiler bulundu! Kaşeler paravan şirketlere mi ait?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50’si gözaltına alındı. Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da var. Öte yandan bir tıp merkezinde yapılan aramada mermiler bulunurken çok sayıda kaşe de ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlatırken avukat Hadi Dündar önemli değerlendirmelerde bulundu.

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