26 Nisan 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Gündem Haberleri

CANLI | İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli gözaltına alındı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 07:47 Güncelleme: 26.04.2025 09:23
ABONE OL
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu!

İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. Ayrıca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da gözaltına alınan isimler arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM
08:13 26 Nisan 2025

GENEL SEKRETER YARDIMCISI...

Yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da bulunuyor.
08:10 26 Nisan 2025

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. 

08:06 26 Nisan 2025

47 KİŞİ YAKALANDI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

08:06 26 Nisan 2025

İBB OPERASYONUNDA 2. DALGA!

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Daha Fazla Gör