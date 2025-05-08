CANLI | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! Google için hesap zamanı! Masada algoritma değişikliği var
Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği konusu için bir araya geldi. Komisyonda yurt dışından gelen Google yetkilileri de yer alacak. Google yetkilileri arasında algoritmaları yazan Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü John Mueller de bulunuyor.
Google'ın algoritma değişikliği adı altında medya ekosistemine baskı uygulaması ve haberciliğe zarar vermesi ile birlikte yurt dışında birçok ülkede uygulanan dijital telif konusunda Türkiye'de hala adım atmaması nedeniyle Dijital Mecralar Komisyonu bir kez daha toplandı. Komisyon, Google'ın sözde algoritma değişikliği üzerinden haber sitelerinin yaşadığı olumsuzlukları gündemine aldı.
GOOGLE HABER ORTAKLARI DİREKTÖRÜ DUBARRY KONUŞTU
Google Fransa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu Haber Ortakları Direktörü Faten Dubarry şunları söyledi: "Öncelikle beni bugün buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de Google'ın yayıncılarla ilgili programlarından sorumluyum.
Tabii ki kaliteli bilgiye erişim herkes için son derece önemli. Biz de bu anlamda bu kaliteli bilgiyi toplayıp bunu evrensel bir biçimde paylaşıma sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda önemli ürünlere yatırım yapıyoruz ve yine tabii ki haber yayıncıları da bizim ürünlerimizden faydalanıyorlar. Onlar için de bu kaliteli bilginin yayılması bir o kadar önemli. Bunun tam merkezinde aslında bizim ürünlerimiz var. Bu ürünler arasında kullanıcıların erişimine açık olan ürünler var. Google Search gibi ya da Discover, keşfet gibi ya da Google haberler gibi. Ama aynı zamanda hem gazeteciliğin hem de medya alanında çalışan kişilerin kullanabileceği ürünlerimiz de var.
Yine aynı zamanda tabii ki hem yayıncıları hem de gazeteciliği ilgilendiren ve dijital konuları da içeren birçok konuda bu yayıncılara açık eğitim programları düzenliyoruz.
Yine önde gelen haber yayıncılarıyla birçok alanda işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bunlar tabii ki araçların daha da yaygın biçimde kullanılmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda sürdürdüğümüz gazetecilik alanında yapay zekanın kullanılması gibi programlar var. Yine London School of Economics ile işbirliği halinde geliştirdiğimiz bazı programlarımız var. Buradaki Think Tank'leri destekliyoruz. Bu alandaki eğitim programları yürütüyoruz. Bu yılın başında gazetecilikte değişimi ve dönüşümü konu alan önemli bir konferansa Gazeteciler Cemiyeti'nin davetiyle katıldık ve onlara da bu alanda destek verdik bu konferans sırasında. Bu vesileyle gerçekten son derece önemli bir ekosistem içerisinde Google haber gelişimini onlarla paylaşma imkanımız oldu. Ama aynı zamanda gazeteciliğin eğitim programıyla ilgili 2024 yılında uygulanmış eğitim programlarının sonuçlarını da birlikte değerlendirebildik ve başka haber ve gazetecilik alanındaki tüm gelişmeleri birlikte değerlendirebildiğimiz bir konferans oldu.
Son olarak da yine bu alandaki hedeflere ulaşabilmek için yayıncıların kullanabileceği başka işbirliği alanlarını da değerlendirdik ve Google ürünlerini onlarla paylaştık. Ee örneğin Google'ın buradaki denetim danışmalarını sürdürebilecekleri Incubator firmasıyla geliştirdiğimiz bir denetim programı üzerinde de onlara sunumda bulunduk. Bunları yayıncılar kullanabilecek.gazeteciliğin geliştirilmesi üzerine programlara yatırım yapıyoruz ve bunları uygulamaya devam ediyoruz ve bunların da tabii ki finansal kaynağa dönüşmesi için gereken desteği vermeye çalışıyoruz.
Gazeteciler için kullanabilecekleri bazı habercilik araçlarımız var. Bunlardan bir tanesi Pinpoint ve gerçekten çok yüksek miktarda metin, video ve aynı zamanda görüntüleri de bu Pinpoint sistemi aracılığıyla yönetebiliyorlar ve ücretsiz bir biçimde araştırmacı gazetecilik için bunu kullanabiliyorlar. Ee yine dijital doğrulama araçlarını da kendilerine sunuyoruz.
Yine tabii ki hedef kitleye erişim son derece önemli. Burada Google Arama, Google Keşfet ve Google Haberler gibi birçok aracı kullanabildikleri gibi YouTube'u da tabii ki kullanabiliyorlar. Ama aynı zamanda analitik araçlarımızı da kullanmaları mümkün. Bütün bunlar gazeteciliğin daha geliştirilmesi için verdiğimiz katkılar arasında.
Yine gelir imkanlarını artırmak, ürünü finansal kaynağa dönüştürmek açısından sağladığımız iki başka araç da Ad Manager yani reklam yöneticisi ve yine okuyucu gelir yaratıcısı diyebileceğimiz Reader Revenue Manager. Bu ikinci programda özellikle onların gelir elde etmelerine katkıda bulunan. Bunların ikisi de ücretsiz araçlar"
GOOGLE'A SERT SÖZLER: ALGORİTMA GAZETECİLERİ YOK EDİYOR
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Google'ın son algoritması ile gazetecileri baltaladığını belirtti. Google'ın 6.5 milyar dolarlık dijital pastanın yüzde 70'ini aldığını ancak hiçbir katkı sunmadığını söyeleyen Özkan, "Google genel anlatılarla geçiştirmeye çalışıyor. 1.200 kişiyi eğittinizi söylüyorsunuz ama savunduğunuz algoritma eğittiniz isimleri ve gazetecileri de yok ediyor" dedi.
Özkan şunları söyledi: "Bu sunumlar bizim sorduklarımızın yanıtları değil. Google'ın bize hiçbir katkısı olmayan ama hep bizden alan bir kurum. Verdiğimiz kavgaların yanıtı değil bunlar. Savunduğunuz algoritma eğittiğiniz tüm gazetecileri yok etti.
Bir tekel durumunuz var. Bu tekel durumununuzun dayatmaları var. Zorbalığınız var. Bazı ülkelerde haber sunulmasını yasakladınız. Birinci olan siteler sizin algoritma dayatmalarınızla yok oluyorlar. Google ve META haber içeriklerini kullanarak yüksek reklam geliri ve trafik elde ediyorlar ama Türkiye'ye hiçbir ödeme yapmıyorlar. Küçük medya kuruluşları ekonomik olarak kırılgan ve yok olma tehdidinde. Bunu siz yaptınız. Siz fikir özgürlüğüne bir duvarsınız. Türkiye henüz içerik telifine ve bu uygulammalara karşı finanse edebilir durumda ama yarısını siz alıyorsunuz. Zorunlu telif ödemesi düşüncemize ne diyorsunuz? Dijital platformlar lisans ödemesi yapmak zorunda değil mi? Kanada'da yaptığınız uygulamayı biz yapmanız için ne yapmamız gerekiyor? Google'ın da telif konusunda eğitim ihtiyacı varsa biz de size o eğitimi verelim. İlla Rekabet Kurumu'muzun siz ceza mı uygulaması gerekiyor? Avustralya'da ödeme yapmayı kabul ettiniz neden Türkiye'ye uygulamıyorsunuz? Sisteminizi kimse denetlemiyor. Mesela bu Google'ın değerlendirme komitesi kimlerden oluşuyor? Bunu kim denetleyecek?"
ALGORİTMALARI YAZAN İSİM: "SORUNLARI ANLAYIP YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"
Google Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü John Mueller değişikliğe ilişkin şunları söyledi: "Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için bir gurur. Google Search hakkında 17 yıldır çalışıyorum. Benim ekibim web sitesi ve yayıncılara Google Seach için destek sağlıyor. Aynı zamanda bizler Google Search için dökümanlar hazırlayıp yayıncılarla biraraya gelip görüşmeler yapıyoruz. Hedefimiz bu çerçevede Web sitesi sahipleriyle biraraya gelip sorunlarını daha iyi anlamak. Sorunlarını anlarsak daha iyi yardımcı olabiliriz."
Mueller sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle herkes için her yerde değerli bilgileri bir araya getirmek için tasarlanmış. Sistemlerimiz otomatik olarak çalışıyor ve trilyonlarca bilgi akıyor. Dizilim akışı oldukça yoğun. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ürünlerimizin yapısına zarar vermemek yaptığımız işin tabiatına uygun olarak yaptığımız işe de zarar verecektir. Düzenli bir şekilde güncellemeler yapıyoruz. Hedefimiz bu çervçevede web içerisindeki değişiklere uyum sağlamak ve kullanıcılara en iyi verimi sağlamak. Bazı yaptığımız güncellemeler daha teknik. Kimi haber makalelerinin daha hızlı bulunmasına yönelik. Hedefimiz bu güncellemelerle tüm ülkelerde daha iyi bir deneyim sunmasını sağlamak. Web'in ne kadar devasa olduğunu düşündüğümüzde bu bizim için çok kritik. Search ile ilgili daha büyük bir güncelleme yaptığımızda bunu halkla paylaşıyoruz. Özellikle bir yayıncı bir değişiklik yapınca daha iyi bulunabilecekse bunların dökümanlarını paylaşıyoruz. Bu güncelleme bilgileri küresel bir şekilde paylaşılıyor. Yapılan güncellemeler çok değğişik formatlarda değişebiliyor. Önemli güncellemeler yapıldığında bunlar yayına yansımadan önce kontrolleri sağlanıyor. Genel olarak güncellemelerimizin hedefi tüm ülkelerde iyileştirme sağlamak."
GÜNCELLEMELER KEŞFET İÇİN DE YAPILIYOR
Keşfet içeriklerine ilişkin de konuşan Mueller, "Google Seach içerisinde sunulan hizmetler oldukça kompres. Bir not olarak şunu da söyleyelim Search için yapılan güncelleme Keşfet için de yapılıyor. Şayet kullanıcı spora ya da filmlere ilgi duyuyorsa ona göre içerik gösteriliyor. Değerlendirme sürecinden geçirdiğimizi söylemiştim bu güncellemeler test ediliyor. 2024 rakamlarının da benzer olmasını bekliyorum. Türkiye'de dahil olmak üzere arama kalite dediğimiz bir süreçle çalışıyoruz. Burada hedef değerlendirme çerçevesinde yaptığımız güncellemelerinin hangilerinin geliştirmeye ihtyacı olduğunu görmek." ifadelerini kullandı.
Mueller, "16 bin 871 canlı trafik deneyinin 4 bin 781'i hayata geçirildi. Elimizdeki veriler uygulama sürecinin işleyen bir süreç olduğunu gösteriyor. Tabiki kulanıcı beklentileri değişiyor Web kendi içerisinde de sürekli değişen bir araç. Bu güncellemeler arasında çekirdek güncellemeler de dahil. Çekirdek güncellemeler daha büyük güncellemeler. Bunlar yüyürlüğe konulunca web sitelerinde daha büyük değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Anladığım kadarıyla bu güncellemelerin siteleri nasıl etkilediğiyle ilgileniyor. Sistemlerimizde iyileştirme yaptığımzda bir hedef site güncellemesi olmuyor. Herhangi bir şekilde bir siyasi ideolojiyi desteklemek ya da tam tersi şekilde bir yaptırım yapmak söz konusu değil." dedi.
CHP'Lİ EMİR TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye'de maalesef algoritma üzerinden basın özgürlüğünün tehlikede olduğunu görüyoruz. Türkiye'de zaten can çekişmekte olan internet medyasının önünün açılması için Google gibi bir mecranın da yardım etmesi gerekmektedir. Bu yönüyle komisyonumuza başarılar diliyorum." dedi.
Emir daha sonra Ekrem İmamoğlu bahanesiyle Türkiye'yi Google'e şikayet etti. Emir, "Sayın Ekrem İmamoğlu 3 kez İBB Başkanlığına seçilmiş, Cumhurbaşkanı adaylığının ardından olmayan delillerle yargının sopa olarak kullanıldığı bir sürece maruz bırakılmıştır. Sayın İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı diploma geçersiz sayıldı, mal varlığına el konuldu. Şimdi de İmamoğlu'nun X hesabına engel getirildiğini görüyoruz. Bunun için hiçbir hukuki dayanak yoktur. Türkiye'de keyfi engellemeler vardır maalesef. İmamoğllu X'ten bir paylaşım yapıyor. Buna TCK 214 suç işlemeye aleni içerik şeklinde savcılık harekete geçiyor. Bundan sonra da Sulh ceza hakimliği bir karar alıyor ve erişim engeli geliyor. Türkiye'de maalesef erişim engeli anayasadan yoksun ve birilerini susturmaya dönük. Anayasaya ayırı bir madde var. Türkiye'deki ifade özgürlüğünün geldiği son durum budur. Burada yapılanın keyfilik olduğu, İmamoğlu'nun susturulması amacı taşıdığı apaçık ortada. Ekrem İmamoğlu nasıl X paylaşımı yapar. Yapar, yapabilir bu hakkı var. Tuncay Özkan da 6 yıl tutuklu kaldı ve paylaşımları var. Bu kişi sadece tutuklu. X paylaşımı yapabilir, avukatlarıyla dışarıya mesaj verebilir, mektup yazabilir. Ekrem İmamoğlu'ndan çok korkuyorlar ve onu minderin dışına itmek için türlü iddialarla, içini dolduramadıkları dosyalarla tutukluyorlar. Mal varlığına el koyuyorlar, diplomasını iptal ediyorlar şimdi de X paylaşımı yapamazsın diyorlar. Eninde sonunda o sandık gelecek." iddiasında bulundu.
SÖYLEDİKLERİNİZE KATILMIYORUM
Hüseyin Yayman ise, "Söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum ama söz söyleme hakkınıza saygı duyuyorum." dedi.
TOPLANTI BASINA KAPALI OLARAK BAŞLADI
CHP'nin provokasyonu sonrası verilen 15 dakikalık ara sonrası toplantı yeniden başladı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman toplantının basına kapalı olacağını bildirdi.
Yayman, "Demokrasi bunun için güzel yeter ki saygı ve sevgi sınırlarını aşmayalım. Şimdi sözü Grup Başkanvekili Murat Emir'e veriyorum. Usul tartışması için" dedi.
CHP'DEN PROVOKASYON
CHP heyeti toplantıda provokasyon yaptı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane eden ve Google ekibini tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Okan Konuralp ile Tuncay Özkan masaları yumrukladı.
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, CHP heyetine tepki göstererek, "Bu komisyonun düzenini bozmanıza müsaade etmiyorum" dedi.
Toplantıya 15 dakika ara verildi.
"GOOGLE İKNA EDİCİ AÇIKLAMA YAPMALI"
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman,Google'ın haber sitelerini baltalayan algoritma değişikliğie ilişkin ikna edici bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.
Yayman şunları söyledi:
Algoritma meselesi kamuoyunda şöyle anlaşılmaktadır: Bazı ister iktidara yakın ister muhalefete yakın bazı internet sitelerinin etkileşim sayılarının düşmesi kabul edilemez. Bazı siteler kapanmak zorunda kaldı Biz bugün burada komisyona katılan Google yetkililerinin ikna edici bir açıklama yapmalarını isteyeceğiz.
Dezenformasyon ve yalan haber yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Sosyal medya mecralarından paylaşılan bilgilerin kamu düzenini bozduğunu görüyoruz. Biz hep şunu söyledik bir kez daha söyleyelim. Gerçek hayatta suç olan dijital mecradada suçtur. Dijital telif meselesinde Google yetkililerinin ılımlı olduğunu söyleyebilirm. TBMM kapanmadan konuyu özgürce tartışıp düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'deki fikir ve sanat eserleri kanununa göre haberin bir telif konusu haline getirilmesine ve bu bağlamda bir ücret ödenmesini talep etmekteyiz. Gerçek habercilikle etkileşim almak isteyen her türlü sakiliği yapan anlayışın yarışmaasının imkan olmadığını düşünüyoruz. Google'ın algoritma değişiklikleri doğrudan etkileşimi trefiği etkilemektedir. Güncellemeler, kullanıcı deneyimi, site performansı olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bu tartışmaların temelinde Google'ın algoritmasının son derece karmaşık olması ve değişikliğin nasıl çalıştığına dair şeffaf bir açıklama olmaması kafa karışıklığına yol açmaktadır. Son yapılan değişiklikler özellikle gazeteler bakımından görünürlükte ciddi derece düşüşe neden olmaktadır.
Özellikle gazete ve haber sitelerinin görünürlüklerindeki düşüş örtülü bir sansür öuygulamasına mı gidiliyor sorusunun sorulmasına neden olmaktadır.
Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan haber alma özgürlüğü Googl'ın algoritma değişikliği altında yaptığı yayıncıların saf dışı bırakılması, vatandaşın bilgi edinmesinin engellendiği tartışmalarına neden olmaktadır."
TOPLANTI BAŞLADI
Google algoritma değişikliği hakkında savunma yapacağı Dijital Mecralar Komisyonu başladı.
"BURADA BİR DİJİTAL ZORBALIK VAR"
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman toplantı öncesi Takvim.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.
Bu toplantının tarihi olduğunu vurglayan Yayman, Google'ın algoritma değişikliği ile yaptığı dayamları, "Dijital zorbalık ve dijital faşizm var." diyerek tanımladı.
Yaman şunları söyledi:
"Google için Türkiye çok önemli bir pazarsa ve burada dünyanın en önemli faaliyetlerinden bir tanesini yapıyorsa bizim de kendi hukukumuzdan kaynaklanan taleplerimizi dile getirmemiz gerekiyor.
Burada hem dijital telif konusunu ele alacağız. Hem algoritma meselesini ele alacağız.
Türkiye'de ilk defa bence bu anlamda çok önemli ve tarihidır. İlk defa Google'ın Amerika'daki temsilcileri bizzat algoritma mühendisliğini yöneten kişiler gelecekler.Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verecekler. Bu anlamda gerçekten tarihi bir toplantı olacak.
Mart ayında bir algoritma değişikliğine gitmişti Google. Özellikle kendi sitelerini dayatmıştı, haber sitelerini. Bu da rahatsızlık oluşturmuştu.Bir dijital zorbalık diye sizin de tepkiniz vardı. Onu da duyurmuştuk. Yani burada Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Burada bir dijital zorbalık ve dijital faşizm var.
Bir takım haber sitelerinin öne çıkartılması, ki bunun neden yapıldığı, niçin yapıldığı, hangi motivasyonla, hangi hukuksal, toplumsal, ekonomik, dijital nedenle yapıldığı konusunda bir izahat istiyoruz.
bu konuda da biz gerçek gazeteciliği korumak istiyoruz.
TURKUVAZ MEDYA ÖRNEĞİ
Gerçekten bu çok önemli. Bir taraftan hiçbir emek sarf etmeden bir içerik üreten ile diğer taraftan mesela Turkuvaz Medya gibi haber için bir içerik için emek sarf eden, muhabirini, kameramanını, editörünü gönderen ve bir haber üreten bir kurum ile öbür taraftan yani hiçbir şey yapmadan bir içerik üretenin hangisi öne çıkacak?
Öbür taraftan da bu telifli zaten doğrudan ilgili. Bugün bunları enine boyuna iktidarıyla, muhalefetiyle ele alacağız, değerlendireceğiz.
olumlu bakıyoruz biz. Tabii ki toplantıya başlamadan önce biz eee kamu diplomasisini çok önemsiyoruz. Dijital diplomasiyi çok önemsiyoruz.
TİKTOK KONUŞULACAK MI?
TikTok'taki içeriklerle ilgili çok ciddi eleştirilerimiz var. Bunu TikTok temsilcilerine de söyledik.Etkileşim almak için, daha çok para kazanmak için Türk toplumunun değerlerini, aile yapısını, ahlakını, kadını, bireyi önemsemeyen, aileyi önemsemeyen yaklaşımları ve içerikleri asla kabul etmiyoruz.Biz çok net söylüyoruz. Gerçek hayatta suç olan dijital dünyada da suçtur. Aileyi korumak yasakçılıksa yasakçıyız.TikTok meselesinde ben daha önce de ifade ettim, bir kez daha söylüyorum. TikTok bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir ve TikTok'un muhakkak kendi algoritmasını yeniden düzenlemesi gerekiyor.Tık almak için, etkileşim almak için Türk toplumunun aileyi, bireyi, çocuğu, kadını, kamu düzenini ortadan kaldırmaya yönelik paylaşımları dikkatle izliyoruz.Ve bu konuda ne gerekiyorsa, bant daraltmaysa bant daraltma, para cezasıysa para cezası, reklam yasağıysa reklam yasağı, erişim engeli dahil olmak üzere bütün seçenekleri masada tutuyoruz.
X DE TÜRKİYE'YE GELECEK
X'le ilgili bir planlamamız var. X'i Türkiye'ye getireceğiz.Yani biz hep ilkleri başardık. X'i de Türkiye'yi ilk defa getirmiş olacağız.
GOOGLE'DAN KİMLER KATILIYOR?
Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy, Google İspanya'dan Helena Martins Google İsviçre'den Johannes Matthias Müller Google Fransa, Orta Doğu ve Afirka'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala, Google Kamy Ortaklıları Yöneticisi Başak Yeşil ile Google Avukatları Gönenç Gürkaynak ile Ceren Yıldız Özgökçem katıldı.
DİJİTAL TELİF YASASI NEDEN ÖNEMLİ?
Algoritma değişikliğinin yanı sıra dijital telif de çok önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Google ve benzeri dijital platformlar, reklam gelirlerinden giderek daha fazla pay almaya başlayınca, reklam verenler bu mecralara yöneldi. Ancak bu durum, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi. Uluslararası platformlar, yayıncılara düşük pay verirken algoritmalarla görünürlüklerini azaltarak trafik akışını da kesti.
Bu gelişmeler, Türkiye'de dijital yayıncılığın zayıflamasına neden oldu. Yayıncıların gelir kaybı ve sektördeki daralma üzerine, Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmalarıyla Google gibi şirketlerin görüşleri alındı ve Dijital Telif Yasası için son aşamaya gelindi. Bu yasa ile izinsiz içerik kullanan kurumlara yaptırım uygulanarak dijital yayıncılıkta emek hırsızlığının önüne geçilmesi hedefleniyor.
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