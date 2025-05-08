CANLI | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! Google için hesap zamanı! Masada algoritma değişikliği var

16:01 08 Mayıs 2025

Google Fransa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu Haber Ortakları Direktörü Faten Dubarry şunları söyledi: "Öncelikle beni bugün buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de Google'ın yayıncılarla ilgili programlarından sorumluyum.

Tabii ki kaliteli bilgiye erişim herkes için son derece önemli. Biz de bu anlamda bu kaliteli bilgiyi toplayıp bunu evrensel bir biçimde paylaşıma sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda önemli ürünlere yatırım yapıyoruz ve yine tabii ki haber yayıncıları da bizim ürünlerimizden faydalanıyorlar. Onlar için de bu kaliteli bilginin yayılması bir o kadar önemli. Bunun tam merkezinde aslında bizim ürünlerimiz var. Bu ürünler arasında kullanıcıların erişimine açık olan ürünler var. Google Search gibi ya da Discover, keşfet gibi ya da Google haberler gibi. Ama aynı zamanda hem gazeteciliğin hem de medya alanında çalışan kişilerin kullanabileceği ürünlerimiz de var.

Yine aynı zamanda tabii ki hem yayıncıları hem de gazeteciliği ilgilendiren ve dijital konuları da içeren birçok konuda bu yayıncılara açık eğitim programları düzenliyoruz.

Yine önde gelen haber yayıncılarıyla birçok alanda işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bunlar tabii ki araçların daha da yaygın biçimde kullanılmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda sürdürdüğümüz gazetecilik alanında yapay zekanın kullanılması gibi programlar var. Yine London School of Economics ile işbirliği halinde geliştirdiğimiz bazı programlarımız var. Buradaki Think Tank'leri destekliyoruz. Bu alandaki eğitim programları yürütüyoruz. Bu yılın başında gazetecilikte değişimi ve dönüşümü konu alan önemli bir konferansa Gazeteciler Cemiyeti'nin davetiyle katıldık ve onlara da bu alanda destek verdik bu konferans sırasında. Bu vesileyle gerçekten son derece önemli bir ekosistem içerisinde Google haber gelişimini onlarla paylaşma imkanımız oldu. Ama aynı zamanda gazeteciliğin eğitim programıyla ilgili 2024 yılında uygulanmış eğitim programlarının sonuçlarını da birlikte değerlendirebildik ve başka haber ve gazetecilik alanındaki tüm gelişmeleri birlikte değerlendirebildiğimiz bir konferans oldu.

Son olarak da yine bu alandaki hedeflere ulaşabilmek için yayıncıların kullanabileceği başka işbirliği alanlarını da değerlendirdik ve Google ürünlerini onlarla paylaştık. Ee örneğin Google'ın buradaki denetim danışmalarını sürdürebilecekleri Incubator firmasıyla geliştirdiğimiz bir denetim programı üzerinde de onlara sunumda bulunduk. Bunları yayıncılar kullanabilecek.gazeteciliğin geliştirilmesi üzerine programlara yatırım yapıyoruz ve bunları uygulamaya devam ediyoruz ve bunların da tabii ki finansal kaynağa dönüşmesi için gereken desteği vermeye çalışıyoruz.

Gazeteciler için kullanabilecekleri bazı habercilik araçlarımız var. Bunlardan bir tanesi Pinpoint ve gerçekten çok yüksek miktarda metin, video ve aynı zamanda görüntüleri de bu Pinpoint sistemi aracılığıyla yönetebiliyorlar ve ücretsiz bir biçimde araştırmacı gazetecilik için bunu kullanabiliyorlar. Ee yine dijital doğrulama araçlarını da kendilerine sunuyoruz.

Yine tabii ki hedef kitleye erişim son derece önemli. Burada Google Arama, Google Keşfet ve Google Haberler gibi birçok aracı kullanabildikleri gibi YouTube'u da tabii ki kullanabiliyorlar. Ama aynı zamanda analitik araçlarımızı da kullanmaları mümkün. Bütün bunlar gazeteciliğin daha geliştirilmesi için verdiğimiz katkılar arasında.

Yine gelir imkanlarını artırmak, ürünü finansal kaynağa dönüştürmek açısından sağladığımız iki başka araç da Ad Manager yani reklam yöneticisi ve yine okuyucu gelir yaratıcısı diyebileceğimiz Reader Revenue Manager. Bu ikinci programda özellikle onların gelir elde etmelerine katkıda bulunan. Bunların ikisi de ücretsiz araçlar"