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Google’a sert sözler: Algoritma gazetecileri yok ediyor

Google'a sert sözler: Algoritma gazetecileri yok ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 16:18
Güncelleme:08.05.2025 16:19
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Google'ın son algoritması ile gazetecileri baltaladığını belirtti. Google'ın 6.5 milyar dolarlık dijital pastanın yüzde 70'ini aldığını ancak hiçbir katkı sunmadığını söyeleyen Özkan, "Google genel anlatılarla geçiştirmeye çalışıyor. 1.200 kişiyi eğittinizi söylüyorsunuz ama savunduğunuz algoritma eğittiniz isimleri ve gazetecileri de yok ediyor" dedi.  Özkan şunları söyledi: "Bu sunumlar bizim sorduklarımızın yanıtları değil. Google'ın bize hiçbir katkısı olmayan ama hep bizden alan bir kurum. Verdiğimiz kavgaların yanıtı değil bunlar. Savunduğunuz algoritma eğittiğiniz tüm gazetecileri yok etti. Bir tekel durumunuz var. Bu tekel durumununuzun dayatmaları var. Zorbalığınız var. Bazı ülkelerde haber sunulmasını yasakladınız. Birinci olan siteler sizin algoritma dayatmalarınızla yok oluyorlar. Google ve META haber içeriklerini kullanarak yüksek reklam geliri ve trafik elde ediyorlar ama Türkiye'ye hiçbir ödeme yapmıyorlar. Küçük medya kuruluşları ekonomik olarak kırılgan ve yok olma tehdidinde. Bunu siz yaptınız. Siz fikir özgürlüğüne bir duvarsınız. Türkiye henüz içerik telifine ve bu uygulammalara karşı finanse edebilir durumda ama yarısını siz alıyorsunuz. Zorunlu telif ödemesi düşüncemize ne diyorsunuz? Dijital platformlar lisans ödemesi yapmak zorunda değil mi? Kanada'da yaptığınız uygulamayı biz yapmanız için ne yapmamız gerekiyor? Google'ın da telif konusunda eğitim ihtiyacı varsa biz de size o eğitimi verelim. İlla Rekabet Kurumu'muzun siz ceza mı uygulaması gerekiyor? Avustralya'da ödeme yapmayı kabul ettiniz neden Türkiye'ye uygulamıyorsunuz? Sisteminizi kimse denetlemiyor. Mesela bu Google'ın değerlendirme komitesi kimlerden oluşuyor? Bunu kim denetleyecek?"
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