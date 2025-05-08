CHP’den dijital komisyonda korsan eylem!

Cumhuriyet Halk Partisi, Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki Google'ın algoritma toplantısını Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane ederek sabote etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan masaları yumrukladı. Google'ın yerli ve yabancı temsilcilerinin olduğu ortamda Türkiye'yi kötülediler. CHP'li Emir'in Google temsilcilerini "Dont speak" yani "Konuşmayın" diye tehdit ettiği görüldü. O anlar saniye saniye Takvim.com.tr objektiflerine yansıdı.