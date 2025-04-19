Dijital Telif Yasası’nda geri sayım! Google ve Meta’ya Türkiye freni
Dijital Telif Yasası ile ilgili bir süredir yapılan görüşmelerde artık sona gelindi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın Meclis tatile girmeden haziran ayı içerisinde çıkarılacağını söyledi. Yasa ile birlikte Google gibi arama motorları yayıncılara telif ödemesi yapacak. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel Dijital Telif Yasası ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "dijital telif" düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını ve ortaya taslak metin çıktığını, haziran ayı başında yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunmayı planladıklarını bildirdi.
Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun dijital ağların hukuksal ve yönetsel çerçeveye alınmasına yönelik çalışmalarını hatırlattı.
Türkiye'deki telif yasasının günün şartlarına cevap veremediğine dikkati çeken Yayman, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda sona yaklaştıklarını ifade etti.
Reform vurgusu yapan Yayman, mevcut yasaya yönelik büyük değişim talebinin bulunduğunu aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla yaptıkları görüşmelerle TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun "dijital telif" gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından ortak akılla taslak metin çıktığını belirten Yayman, bunun üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Yayman, "Konunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla ortaya taslak metin çıktı. Son halini TBMM Genel Kurulu verecek. Haziran ayı başında dijital telif konusunda hazırlayacağımız yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.
Dijital telif konusunun önemine işaret eden Yayman, bu mesele için ağ sağlayıcı Google temsilcileriyle pozitif görüşmeler yaptıklarını ve içerik üreticilerinin taleplerinin de karşılanacağı bir düzenleme üzerinde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda komisyonun büyük ortaklaşma içinde olduğunu, yasa tasarısıyla emek hırsızlığının önüne geçmeyi amaçladıklarını, çağdaş bir düzenleme yapacaklarını sözlerine ekledi.
GOOGLE VE META'YA TÜRKİYE FRENİ!
Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel Dijital Telif Yasası ile ilgili bir yazı köşesine taşıdı.
İşte Tezel'in 19 Nisan 2025 tarihli yazısı:
Google, META gibi dev şirketler dünyada bazı ülkelerde başta medya kuruluşları olmak üzere özgün içerik üreticilerine telif ödemeye başladı.
ABD'den Kanada'ya, Avustralya'dan İspanya'ya birçok ülkeyle telif anlaşmaları imzaladılar. Başta medya kuruluşları olmak üzere haber, yazı, röportaj, TV görüntüleri vs. özgün içerik üreten her kuruluşa belli bir telif ödemesi yapıyor. İnternettin yaygınlaşmasıyla birlikte haber içeriğinin en çok tüketildiği çağda yaşıyoruz ama medya kuruluşlarının zararı her geçen gün artıyor.
Çünkü üretilen içerikler internet ortamında telif ödemesi yapılmadan hunharca kullanılıyor. Örneğin Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2024'de kazancı 350 milyar dolara ulaşmıştı. Bu kazanç büyük oranda medya içeriklerinden sağlanan reklam geliri. Ancak imzalanan son telif anlaşmalarına kadar Alphabet bu karı içerik üreticileriyle paylaşmıyordu.
Hatta Alphabet, META gibi şirketlere reklam piyasasında tekel oluşturdukları için davalar açılmıştı. Ülkemizde telif konusunda 1952 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uygulanıyor ancak bu kanun çok eski olduğu için dijital çağdaki telif sorunlarına yasal çözüm sunamıyor. Şimdi hazırlık aşamasında sona gelinen Dijital Telif Yasası ile özgün içerik üretenlerin hakkı korunacak. Ayrıca kopya bir içerikten gelir elde edenler tespit edilecek ve orijinal içeriğin ön plana çıkarılması sağlanacak. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak" dedi.
Bu yasanın çıkması için en çok yazı yazanlardan biriydim. Özellikle Sabah ve Hürriyet gazeteleri sürekli yaptıkları haberlerle Dijital Telif Yasası'nın taslağının hazırlanmasında itici güç oldular. Bu yasa sadece ana akım medyayı ilgilendirmiyor. Haber, röportaj, belgesel, sosyal medya içeriği vs. özgün içerik üreten herkes telif ücretini alabilecek. Böylece habercilik yükselişe geçecek. Medya içeriklerine telif ödendikçe medya emekçilerine yeni iş fırsatları doğacak. En önemlisi bu yasanın basın özgürlüğüne de faydası dokunacak. Çünkü bağımsız, özgün habercilik de telif kazancına kavuşacak.
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