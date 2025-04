Dijital Telif Yasası’nda geri sayım! Google ve Meta’ya Türkiye freni

Dijital Telif Yasası'nda sona gelindi (AHABER ARŞİV)

İşte Tezel'in 19 Nisan 2025 tarihli yazısı:

Google, META gibi dev şirketler dünyada bazı ülkelerde başta medya kuruluşları olmak üzere özgün içerik üreticilerine telif ödemeye başladı.

ABD'den Kanada'ya, Avustralya'dan İspanya'ya birçok ülkeyle telif anlaşmaları imzaladılar. Başta medya kuruluşları olmak üzere haber, yazı, röportaj, TV görüntüleri vs. özgün içerik üreten her kuruluşa belli bir telif ödemesi yapıyor. İnternettin yaygınlaşmasıyla birlikte haber içeriğinin en çok tüketildiği çağda yaşıyoruz ama medya kuruluşlarının zararı her geçen gün artıyor.