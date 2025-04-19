Dijital Telif Yasası’nda geri sayım! Google ve Meta’ya Türkiye freni

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (AHABER ARŞİV)

Dijital telif konusunun önemine işaret eden Yayman, bu mesele için ağ sağlayıcı Google temsilcileriyle pozitif görüşmeler yaptıklarını ve içerik üreticilerinin taleplerinin de karşılanacağı bir düzenleme üzerinde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda komisyonun büyük ortaklaşma içinde olduğunu, yasa tasarısıyla emek hırsızlığının önüne geçmeyi amaçladıklarını, çağdaş bir düzenleme yapacaklarını sözlerine ekledi.

GOOGLE VE META'YA TÜRKİYE FRENİ!

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel Dijital Telif Yasası ile ilgili bir yazı köşesine taşıdı.