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Dijital Telif Yasası'nda tarih belli oldu! Taslak tamam geri sayım başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 15:12 Güncelleme: 17.04.2025 15:20
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Dijital Telif Yasası’nda tarih belli oldu! Taslak tamam geri sayım başladı

Dijital Telif Yasası ile ilgili bir süredir yapılan görüşmelerde artık sona gelindi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın Meclis tatile girmeden haziran ayı içerisinde çıkarılacağını söyledi. Yasa ile birlikte Google gibi arama motorları yayıncılara telif ödemesi yapacak.

Uzun bir süredir Meclis'te görüşmeleri süren Dijital Telif Yasası'nda son aşamaya gelindi. Türkiye, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de arama motorlarının telif ödemesi yapmasını istiyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki süreçteki çalışma ufak detaylar dışında neredeyse tamamlandı. Kamu kurumlarının konu ile ilgili ortak bir basın toplantısı yapacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre TBMM tatile gitmeden Dijital Telif Yasası'nı çıkaracak. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da haziranda yasanın çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Dijital Telif Yasası ile ilgili kamu kurumlarının önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. (AA)Dijital Telif Yasası ile ilgili kamu kurumlarının önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. (AA)

TASLAK TAMAM
Dijital yayıncıların arama motorları, video ve sosyal medya platformlarından haklarını almak için başlattıkları mücadele son aşamaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu platformların yayıncılara telif ödemesi yapması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki eksikliği gidermek için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Taslak çalışma tamamlandı. Kamu kurumlarının konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantının kısa sürede yapılacağı belirtiliyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın haziranda çıkacağını söyledi. (AA)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın haziranda çıkacağını söyledi. (AA)

YAYINCILARA MÜJDE: DİJİTAL TELİF HAZİRAN AYINDA YASALAŞACAK
Dijital Mecralar Komisyonu yetkilileri de telif sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak." dedi. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

Yasa ile birlikte Google gibi arama motorları yayıncılara telif ödemesi yapacak. (AA)Yasa ile birlikte Google gibi arama motorları yayıncılara telif ödemesi yapacak. (AA)

YAYINCILARIN TALEBİ NE?
Başta Google olmak üzere, video ve sosyal medya platformları, dijital ve televizyondaki reklam pastasından gün geçtikçe daha fazla pay almakta. Yani reklamveren bu mecralara doğru yönelimi artırıyor. Bu durum trafik ve izlenmenin maddi kaynağa dönmemesi ile oluşan gelir pastasındaki daralma nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yasa'nın çıkarılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Google ve diğer uluslararası mecraların, yayıncılara reklam karşılığındaki verdikleri pay gün geçtikçe erimekte ayrıca bu mecraların yayıncılar üzerinden ne kadar para kazandıkları bilinmiyor. Bu sorun ülkemizde sektörün gün geçtikçe kan kaybetmesine neden oldu.

Amerika odaklı bu mecralar algoritma ile ilgili de bilgi vermemekle birlikte sık sık yayıncılarımızı arama sonuçlarında göstermeyerek, trafik akışını keserek gelir konusunda ciddi zarara sokuyor.

Telif yasası ile emek hırsızlığı yapan, izinsiz haber kopyalayıp trafik sağlayan kurum ve kuruluşlar da yaptırımlarla karşılaşacağından, dijital yayıncılıkta büyük bir sorun ortadan kaldırılmış olacak.

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