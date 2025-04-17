Dijital Telif Yasası’nda tarih belli oldu! Taslak tamam geri sayım başladı

Yasa ile birlikte Google gibi arama motorları yayıncılara telif ödemesi yapacak. (AA)

YAYINCILARIN TALEBİ NE?

Başta Google olmak üzere, video ve sosyal medya platformları, dijital ve televizyondaki reklam pastasından gün geçtikçe daha fazla pay almakta. Yani reklamveren bu mecralara doğru yönelimi artırıyor. Bu durum trafik ve izlenmenin maddi kaynağa dönmemesi ile oluşan gelir pastasındaki daralma nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yasa'nın çıkarılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Google ve diğer uluslararası mecraların, yayıncılara reklam karşılığındaki verdikleri pay gün geçtikçe erimekte ayrıca bu mecraların yayıncılar üzerinden ne kadar para kazandıkları bilinmiyor. Bu sorun ülkemizde sektörün gün geçtikçe kan kaybetmesine neden oldu.

Amerika odaklı bu mecralar algoritma ile ilgili de bilgi vermemekle birlikte sık sık yayıncılarımızı arama sonuçlarında göstermeyerek, trafik akışını keserek gelir konusunda ciddi zarara sokuyor.

Telif yasası ile emek hırsızlığı yapan, izinsiz haber kopyalayıp trafik sağlayan kurum ve kuruluşlar da yaptırımlarla karşılaşacağından, dijital yayıncılıkta büyük bir sorun ortadan kaldırılmış olacak.