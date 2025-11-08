08 Kasım 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü! İşte ele alınan konular...

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 10:56 Güncelleme: 08.11.2025 20:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü’de düzenlenen törene iştirak etmek üzere Azerbaycan’a geldi. Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le görüştü. İşte ele alınan konular...

Başkan Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın Başkaneti Bakü'ye gitti. Erdoğan ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü.

CANLI ANLATIM
20:01 08 Kasım 2025

BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden heyet de İstanbul'a geldi.

19:38 08 Kasım 2025

"GAZZE'DE ATEŞKESİN KORUNMASI ÖNEMLİ"

Başkan Erdoğan ile  Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmesinin detayları belli oldu. 

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin, Pakistan’daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKESİN KORUNMASI ÖNEMLİ

Başkan Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.

17:58 08 Kasım 2025

BAŞKAN ERDOĞAN BAKÜ'DEN AYRILDI

Başkan Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün uğurladı.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Azerbaycan'dan ayrıldı.

17:10 08 Kasım 2025

BAŞKAN ERDOĞAN ŞERİF İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni için bulunduğu Bakü'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu.

16:28 08 Kasım 2025

BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV VE ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '8 Kasım Zafer Günü' dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen tören kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. 

 

 

11:46 08 Kasım 2025

BAŞKAN BAKÜ'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Azerbaycan'a geldi.

11:00 08 Kasım 2025

ALİYEV VE ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.
09:57 08 Kasım 2025

BAŞKAN ERDOĞAN BAKÜ'YE HAREKET ETTİ

Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer ilgililer uğurladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan ile Azerbaycan'a gitti.

Başkan Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.

 

