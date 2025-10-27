Balıkesir'de 6.1'lik korkutan deprem! A Haber ekipleri sahada
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü. Konuyu ilişkin İçişler Bakanı Ali Yerlikaya AFAD ve ilgili tüm ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. A Haber ekipleri depremin hissedildiği bölgelerden son gelişmeleri an be an aktarırken canlı yayına bağlana Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, yaşanan depremin yıkıcı olmadığını ancak bir hafta boyunca sürebileceğine ilişkin bilgi verdi.
3 BİNA YIKILDI
Gazeteci Murat Feyman Balıkesir'deki depremin merkez üssünden son bilgileri aktardı:
Balıkesir'de aldığımız bilgiye göre 3 tane yıkılan bina var. Burası iş yeri olarak kullanılıyordu. Cumhuriyet Meydanı'nda. Diğer binalarımızda Akhisar Caddesi'nde onlar ağır hasar aldığı için boşaltılmıştı. İlk bilgiye göre can kaybı yaşanmadığını biliyoruz. Ancak itfaiye, AFAD, kaymakamlık ve belediye ekipleri saha taramalarını sürdürüyor. Gerekli bilgileri ilerleyen zamanlarda alabiliriz. Ulaştığımız bilgiye göre yıkılan 3 bina ve çok sayıda hasar alan binalar var.
YIKICI DEĞİL AMA BİR HAFTA SÜRECEK
Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayına bağlanarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1'lik depreme ilişkin konuştu.
Ersoy, yaşanan depremin yıkıcı olmadığını ancak bir hafta boyunca sürebileceğine ilişkin konuşarak "Bölgede daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.
"ÇANAKKALE'DE YIKILAN BİNA YOK"
A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'de depremin ardından son gelişmeleri aktardı:
Çanakkale'de oldukça hissedildi, özellikle alüvyon zemin olan noktalarda bir hayli sarsıntı oldu ve bayağı da uzun sürdü diyebiliriz. Çanakkale'de paniğe de yol açtı aslında. Vatandaşlar da yollara çıkmışlardı. Tabii, deprem baktığımızda 22.48'de meydana geldi ve Sındırgı merkezli bu deprem yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde, yani yüzeye çok yakın bir noktada meydana gelince ciddi anlamda da sarstı. Tabii sadece Balıkesir, Çanakkale değil, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, İzmir, çevre illerden de ciddi anlamda hissedildi. Ve şu anda bizim aldığımız bilgilere göre Balıkesir'de yıkılan evlerin olduğu da söyleyebiliriz. Özellikle Sındırgı merkezde bazı evler yıkılmış bilgisi de bize ulaştı. Tabii ki 10 Ağustos'ta meydana gelen Çanakkale'de yıkılan bina bilgisi yok. Çanakkale'de yıkılan herhangi bir bina yok ya da hasar gören herhangi bir bina yok ama ciddi anlamda sarsıntı hissedildi. Yıkılan ev bilgisi Balıkesir Sındırgı merkezli. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde özellikle kırsalda çok ciddi hasarlar meydana gelmişti. 729 bağımsız bölümde yıkıntılar meydana gelmişti. Şu anda köylerde mutlaka bir hasar çalışması yapılacaktır. Balıkesir Valisi açıklama yaptı. Can kaybı yok, en azından tesellimiz. Ancak, tabii köylerde birçok yığma bina var, evler var. O evlerde de ciddi anlamda hasar alma olasılığı da yüksek görünüyordu.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORDUM"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada; Sındırgı ilçesinde ise ben büyük bir deprem beklemiyorum. Diğer depremler gibi ben bunun biraz tektonik bir deprem olduğunu değil de, mağmatik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum. Yani burada 6 büyüklüğüne kadar çıkması enteresan tabii. Acaba bazı küçük fayları mı tetikliyor? O konuda endişelerim var. Ama Simav fayı üzerine denk gelmiyor. Bu çok gönüllü olarak dağılmış, aylardan beri devam eden ama yüksek depremler olmuyor. 5'e kadar çıkıyordu da ilk defa 6'ya çıkan bir deprem görüyoruz. Çünkü 6 kritik, şöyle kritik: Biliyorsunuz Sındırgı'da ilk deprem 6.2 idi. Ve bir bina yıkılmıştı hatırlarsanız. Ayrıca 20 binada da hasar meydana gelmişti. Dolayısıyla 6'ya çıkan depremlerde ben hep biraz korkarım. Çünkü ilk saatler içerisinde yakın yerlerde bir hasar var mı yok mu bunu öğrenmek gerekir. Tekirdağ'da da hissedilmiş.Yani İstanbul'da hissedilmiş, İzmir'de hissedilmiş. Dolayısıyla geniş bir alanda hissedilmiş. 6.2 büyüklüğündeki deprem elbette zemine bağlı olarak uzak yerlerden de hissedilebiliyor. Az önce tektonik mi, magma kaynaklı mı bilmiyorum dediniz. Şöyle, biz normalde bir fay üzerinde gelişen depremlere alışkınız. Bunlara tektonik depremler diyoruz. Bu sıkça gördüğümüz şey. Ama Batı Anadolu'da gördüğümüz depremler normal tektonik seyirde izlemiyor. Neyi kastediyorum? Mesela 6.2 Sındırgı depremi olduktan sonra diğer artçı depremler, uzun süren artçı depremler bir çizgi üzerine denk gelmiyor. Çok dağılmış vaziyette. Bu dağılmayı ancak mağmatik kökenli bir depremle açıklayabiliriz, depremlerle açıklayabiliriz. Bu da çevrede AFAD'ın da, MTA'nın da ölçümleri var. İşte sıcak su artışları, çatlamalar, yerde deformasyonlar, yani yerde kabarmalar olabilir. Bunların hep ölçülmesi ve ondan sonra kesin kez mağmatik kökenli dememiz gerekir. Ama bu seyir, bu model ona benziyor. Çünkü bu tektonik deprem artçıları mutlaka çizgiye denk gelmesi gerekir, yani fayın uzanımına paralel gelmesi gerekir.
"6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELMESİ ŞAŞIRTICI"
6.1'e çıkması benim için biraz şaşırtıcı ve nerede geliştiğini, bir fay üzerinde mi yoksa rastgele bir yerde mi meydana geldi? Bu bakımdan önemli. Bu bakımdan önemli. Sanıyorum ilk saatlerden sonra hasar verip vermediği anlaşılır. Çünkü maalesef yapımızın zafiyetlerinde bu tür büyüklükteki depremlerde hasarlar meydana gelebiliyor. "20-30 saniyeye kadar sürdüğünü söyleyen izleyicilerimiz var." Çok uzun sürmüş. Yani ben de duydum ama 6.1 büyüklüğündeki deprem 20-30 saniye arasındaki bir zaman aralığında meydana gelmesi normal. Yani bu 20 saniye doğru bir şeydir. 5'te bile biliyorsunuz 5-10 saniye sürebiliyor. Bu 6.1 olduğuna göre 20 saniyenin üzerinde bir zaman aralığında hissedilmiş olabilir. Benim bulunduğum yer zemin olarak İstanbul'un iyi yerlerinden bir tanesi. Fakat yüksek binada oturuyorum. Ama buradakiler de hissetmiş. Daha önceki depremlerin çoğunu hissetmiyorlardı. Özellikle yüksek kattakiler bu depremi hissetmişler. Bu da gösteriyor ki uzaktaki deprem de olsa güçlü bir deprem. Bakın Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve yakın illerde zaten hissedilmiş. Bakın, bu bir çap, bir daire çizdiğimizde çapın ne kadar büyük olduğunu buradan ortaya koyabiliriz. Zaten şimdi valilik ve AFAD yetkilileri resmi açıklamaları da yapacaklardır. O bakımdan vatandaşların yanlış haberlere tevessül etmemesi, inanmaması gerekiyor. Çünkü resmi açıklamalar birazdan yapılır. Ayrıca şu anda eminim saha gözlemleri de yapılıyor.
