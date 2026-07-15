O gecenin simge isimlerinden biri olan ve tankın altında kalarak şehadet şerbetini içen Türkan Tekin’in eşi Ramazan Tekin, "En büyük, zor bir süreçte 11 yaşındaki kızımı evde bırakıp eşimle beraber bu yola çıktık. Geri döneceğiz demedik, vatanımız için yola devam ettik. Esenler’den Dörtyol Meydanı’na yürüdük, oradan Esenler İlçe Emniyet’e kadar gittik. Tek tük gidiyorduk ama sonra insanlar peş peşe gelince sevindim, çok şükür yalnız değiliz demek ki dedim" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın havalimanına geleceği haberi üzerine yola devam ettiklerini belirten Tekin, "Havalimanına gitmek için çevre yoluna indik. Eşime yolda biraz oturup dinlenelim dedim, ‘Haydi Ramazan, vatan elden gidiyor’ dedi. Allah konuşturdu herhalde. Yol bomboştu, hainlerin yolu kapattığını bilmiyorduk. Bayrağımızla, dualarımızla yolumuza devam ettik" sözleriyle o anki kararlılıklarını aktardı.

İHANETİN TANKI MİLLETİ HEDEF ALDI: "BENİ BOŞVER, VATAN ELDEN GİDİYOR!"

Tanklarla karşılaştıkları o dehşet anlarını anlatan Ramazan Tekin, "İnsanlar üç yol üst geçidinde 'Tank geliyor' diye bağırıyordu. Sola bir döndüm, tankı gördüm, dondum kaldım. Eşime ‘Kendini bariyerden aşağı bırak, beni boş ver’ dedim. Hainler tankı sağ taraf bomboş olmasına rağmen sol taraftaki insanların üzerine sürdü. Eşimin bariyerden atlayıp kurtulduğunu sanmıştım ama bir baktım eşim yerde. Hainler o gece bize o tankla vurdular" şeklinde konuştu. Eşini kucağına aldığında yaşadıklarını dile getiren Tekin, "Kucağıma aldım, Türkan Türkan diye seslendim. Nabzı çalışıyordu ama kafatasından darbe almıştı. Allah razı olsun, bir vatandaşımız bizi arabasına aldı. Hiç tereddüt etmeden bizi hastaneye yetiştirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DURDU, O ACI HABER GELDİ: "RAMAZAN, BAŞIN SAĞ OLSUN!"

Hastaneye ulaştıkları süreci anlatan Ramazan Tekin, "Esenler Güney Hastanesi’ne vardık, doktorlar bizi kapıda karşıladı. ‘Hastanız çok ağır, hemen Bağcılar Eğitim Araştırma’ya kaldıracağız’ dediler. Üstüm başım komple kandı. Bağcılar’a gittiğimizde hainler insanlar kaçsın diye üzerimizde alçak uçuş yapıyorlardı ama hiç birimiz ne kaçtık ne yere yattık. Allah bize o gece iman gücü vermişti" dedi. Acı haberi aldığı anı paylaşan Tekin, "Saat 3’e kadar bekledik. Yukarı çıkıp eşimi görmek istedim. Doktor bana ‘Ramazan, başın sağ olsun’ dediğinde cevap veremedim. Eşim şehit olmuştu" sözleriyle yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.

HAİNLERİ KAZDIKLARI ÇUKURA GÖMDÜK: BİZ BU TOPRAKLAR İÇİN BEDEL ÖDEDİK!

Şehit eşinden sonra kızına hem annelik hem babalık yaptığını belirten Ramazan Tekin, "Kızıma ‘Annen şehit oldu, dua edeceğiz, biz sizin geleceğiniz için bu yola çıktık’ diyerek teselli verdim. Eşim okumayı seven, merhametli, çok iyi bir insandı. En büyük hayali hacca ve umreye gitmekti, o bizden önce en büyük mertebeye ulaştı" dedi. Gelecek nesillere özgür bir vatan bırakmak için bu bedeli ödediklerini vurgulayan Tekin, "Allah o günü bir daha göstermesin ama bugün de olsa, yarın da olsa yine varım. Onlar kendilerini 1 dolara sattılar ama biz bedel ödedik. Hainleri o gece kazdıkları çukura gömdük. Cenab-ı Allah bize o gece güç kuvvet verdi" ifadeleriyle vatan nöbetinin bitmediğini vurguladı.