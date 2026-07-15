Demokrasi nöbetinin 10. yılı: 15 Temmuz'un tanıkları A Haber'de o geceyi anlattı
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehit aileleri, gaziler ve alanında uzman isimler A Haber ekranlarında buluştu. O karanlık gecede yaşananlar, FETÖ'nün kalkışmasının perde arkası ve milletin destansı direnişi canlı yayınlarda yeniden ele alındı. Tanıkların anlattıkları, 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Demokrasiye sahip çıkmak uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerin emanetleri, gaziler ve güvenlik politikaları alanındaki uzman isimler, 15 Temmuz'un yıl dönümünde A Haber ekranlarında günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
O gece yaşadıkları anları ilk ağızdan anlatan konuklar, milletin darbecilere karşı verdiği tarihi mücadeleyi, yaşanan acıları ve Türkiye'nin demokrasi zaferini canlı yayınlarda izleyicilerle paylaştı. Haberlerde, 15 Temmuz'un unutulmaması ve milli hafızada diri tutulmasının önemine de dikkat çekildi.
CANLI ANLATIM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ TÜRKAN TEKİN’İN EŞİ O GECEYİ ANLATTI
O gecenin simge isimlerinden biri olan ve tankın altında kalarak şehadet şerbetini içen Türkan Tekin’in eşi Ramazan Tekin, "En büyük, zor bir süreçte 11 yaşındaki kızımı evde bırakıp eşimle beraber bu yola çıktık. Geri döneceğiz demedik, vatanımız için yola devam ettik. Esenler’den Dörtyol Meydanı’na yürüdük, oradan Esenler İlçe Emniyet’e kadar gittik. Tek tük gidiyorduk ama sonra insanlar peş peşe gelince sevindim, çok şükür yalnız değiliz demek ki dedim" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın havalimanına geleceği haberi üzerine yola devam ettiklerini belirten Tekin, "Havalimanına gitmek için çevre yoluna indik. Eşime yolda biraz oturup dinlenelim dedim, ‘Haydi Ramazan, vatan elden gidiyor’ dedi. Allah konuşturdu herhalde. Yol bomboştu, hainlerin yolu kapattığını bilmiyorduk. Bayrağımızla, dualarımızla yolumuza devam ettik" sözleriyle o anki kararlılıklarını aktardı.
İHANETİN TANKI MİLLETİ HEDEF ALDI: "BENİ BOŞVER, VATAN ELDEN GİDİYOR!"
Tanklarla karşılaştıkları o dehşet anlarını anlatan Ramazan Tekin, "İnsanlar üç yol üst geçidinde 'Tank geliyor' diye bağırıyordu. Sola bir döndüm, tankı gördüm, dondum kaldım. Eşime ‘Kendini bariyerden aşağı bırak, beni boş ver’ dedim. Hainler tankı sağ taraf bomboş olmasına rağmen sol taraftaki insanların üzerine sürdü. Eşimin bariyerden atlayıp kurtulduğunu sanmıştım ama bir baktım eşim yerde. Hainler o gece bize o tankla vurdular" şeklinde konuştu. Eşini kucağına aldığında yaşadıklarını dile getiren Tekin, "Kucağıma aldım, Türkan Türkan diye seslendim. Nabzı çalışıyordu ama kafatasından darbe almıştı. Allah razı olsun, bir vatandaşımız bizi arabasına aldı. Hiç tereddüt etmeden bizi hastaneye yetiştirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.
DÜNYA DURDU, O ACI HABER GELDİ: "RAMAZAN, BAŞIN SAĞ OLSUN!"
Hastaneye ulaştıkları süreci anlatan Ramazan Tekin, "Esenler Güney Hastanesi’ne vardık, doktorlar bizi kapıda karşıladı. ‘Hastanız çok ağır, hemen Bağcılar Eğitim Araştırma’ya kaldıracağız’ dediler. Üstüm başım komple kandı. Bağcılar’a gittiğimizde hainler insanlar kaçsın diye üzerimizde alçak uçuş yapıyorlardı ama hiç birimiz ne kaçtık ne yere yattık. Allah bize o gece iman gücü vermişti" dedi. Acı haberi aldığı anı paylaşan Tekin, "Saat 3’e kadar bekledik. Yukarı çıkıp eşimi görmek istedim. Doktor bana ‘Ramazan, başın sağ olsun’ dediğinde cevap veremedim. Eşim şehit olmuştu" sözleriyle yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.
HAİNLERİ KAZDIKLARI ÇUKURA GÖMDÜK: BİZ BU TOPRAKLAR İÇİN BEDEL ÖDEDİK!
Şehit eşinden sonra kızına hem annelik hem babalık yaptığını belirten Ramazan Tekin, "Kızıma ‘Annen şehit oldu, dua edeceğiz, biz sizin geleceğiniz için bu yola çıktık’ diyerek teselli verdim. Eşim okumayı seven, merhametli, çok iyi bir insandı. En büyük hayali hacca ve umreye gitmekti, o bizden önce en büyük mertebeye ulaştı" dedi. Gelecek nesillere özgür bir vatan bırakmak için bu bedeli ödediklerini vurgulayan Tekin, "Allah o günü bir daha göstermesin ama bugün de olsa, yarın da olsa yine varım. Onlar kendilerini 1 dolara sattılar ama biz bedel ödedik. Hainleri o gece kazdıkları çukura gömdük. Cenab-ı Allah bize o gece güç kuvvet verdi" ifadeleriyle vatan nöbetinin bitmediğini vurguladı.
15 TEMMUZ DESTANININ KAHRAMANI GÜRBÜZ AKIN A HABER’DE O GECEYİ ANLATTI: "BİZİ ÖLDÜRMEDEN GEÇEMEZSİNİZ DEDİK!"
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, o karanlık geceyi canı pahasına aydınlığa kavuşturan kahramanlardan biri olan Gazi Gürbüz Akın, A Haber ekranlarında tarihe geçecek açıklamalarda bulundu. İstanbul’un kalbi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen özel yayında, vatan sevdalılarının tanklara ve mermilere karşı göğsünü nasıl siper ettiği, o gece yazılan destanın şifreleri ve hainlerin alçak saldırıları bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.
"1000 YIL GEÇSE DE BU İHANETİ UNUTMAYACAĞIZ"
15 Temmuz Gazisi Gürbüz Akın, "10 yıl değil, 100 yıl da geçse, 1000 yıl da geçse biz bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimiyle yola çıktık; dış güçler, FETÖ denilen köpekler ihanete uğradı, Türkiye’yi ele geçirmeye çalıştı. Bunlar bir terör örgütüdür, bunu böyle bilmek gerekiyor." dedi.
ORHANLI GİŞELERİNDE HAİN PUSU: "BUNLAR TÜRK ASKERİ OLAMAZ"
Tuzla Orhanlı gişelerindeki dehşet anlarını aktaran Gürbüz Akın, "Yalova’dan bir takım hainlerin yola çıktığını, havaalanını ve Başbakanın evini işgal etmeye geleceklerini öğrendik. Orhanlı gişelerine geçtiğimizde polis arabaları vurulmuştu, polisler yaralıydı. Orada bir kepçeci arkadaşımız vurulmuştu. Biz bunu görünce kendimizden geçtik; 'Bu Türk askeri asla olamaz, bu Türk askerinin elbisesini giymiş terör örgütleridir' dedik." şeklinde konuştu.
DARBECİ BİNBAŞIYA TARİHİ AYAR: "ÖLÜMÜNE GELDİK!"
Hainlerle karşı karşıya geldiği anı anlatan Gazi Akın, "Onları ikna etmek için üzerlerine doğru gittik. Elimizde bayrak, dilimizde tekbir, yüreğimizde iman vardı o gece. Bir binbaşıyla karşı karşıya geldik, o esnada sağa sola silah sıkıyordu. Bana 'Sen kimin köpeğisin' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini kullanıp hakaretlerde bulundu. Biz de 'Bu seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, Başkomutanımızdır. Biz buraya ölmeye geldik, bizi öldürmeden buradan geçişinizi asla sağlayamazsınız' dedik. O anda vurulmuşum, sonrasını hatırlamıyorum." sözleriyle kahramanlık dolu o diyaloğu paylaştı.
O GECE NELER YAŞANDI?
15 Temmuz 2016'da FETÖ üyeleri tarafından girişilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4 bine yakın silah da kullanarak; vatandaşın üzerine bomba yağdırdı. Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ile sokaklara dökülen milyonlarca vatandaş, FETÖ'cü alçaklara fırsat vermezken; hafızalara kazınan o gecede neler yaşandı?
SAAT 22.00:
Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı karargahı darbeci askerlerce ele geçirildi. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.
SAAT 22.10:
Ankara'da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterden ateş açıldı.
SAAT 22.35:
İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na tankla giden darbeci askerler kontrol kulesine girdi.
SAAT 23.10:
Başbakan Binali Yıldırım, olayları "TSK içinde bir grubun kalkışması" olarak niteleyen açıklamasını yaptı.
SAAT 23.15:
Marmaris'te otelde tatilini geçiren Başkan Tayyip Erdoğan, buradaki bir grup gazeteciye yaptığı açıklamayla halkı darbecilere karşı direnişe çağırdı. Erdoğan, "Malum yapıdan birtakım odaklar girişimde bulunmuştur. Bunun da üstesinden gelinecek" dedi. Halkı havalimanlarına davet etti.
SAAT 23.18:
Darbecilerin kullandığı F-16, Gölbaşı’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bomba attı. Saldırıda 7 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.
SAAT 23.30:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbeciler tarafından rehin alındığı bildirildi.
SAAT 00.00:
Gölbaşı’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı bombalandı. Saldırıda 44 polis şehit oldu, 36 kişi yaralandı.
SAAT 00.11:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te kaldığı otelden helikopterle ayrıldı.
SAAT 00.13:
Darbeci askerler TRT binasını basarak canlı yayındaki haber spikerine, yönetime el koyduklarına dair yazılı bir açıklama metni okuttu. Bu açıklamada, "... siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir" denildi. Milli Savunma Bakanı bildiriyi "korsan bildiri" olarak nitelendirdi.
SAAT 00.35:
Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı. Küçükçekmece Başsavcısı, darbeci askerlerin görüldükleri yerde tutuklanmaları talimatını verdi.
SAAT 00.37:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Facetime üzerinden A Haber'e bağlanarak halka sokağa çıkma çağrısını yaptı.
SAAT 00.40:
İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan hareket eden TC-ATA uçağı, Başkan Erdoğan ve ailesini İstanbul'a götürmek üzere Dalaman Havaalanı'na iniş yaptı.
SAAT 01.01:
Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir cuntanın kalkışma girişimidir." dedi.
SAAT 01.30:
TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerini aldı.
SAAT 01.40:
Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla camilerden sela okunarak, halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.
SAAT 01.43:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin içinde bulunduğu uçak, İstanbul'a gelmek üzere havalandı.
SAAT 01.45:
Darbeciler, Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açtı. Cuntacı askerlerin halka ateş açma görüntüleri internet üzerinden yayıldıkça sokağa dökülen insan sayısı arttı. Vatandaşlar, darbecilerin olduğu noktalara akın etti.
SAAT 02.00:
Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli vurmak üzere İzmir Çiğli Üssü'nden onlarca darbecinin olduğu 3 helikopter havalandı.
SAAT 02.16:
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir, darbeci alçaklar tarafından 17 el ateş edilerek şehit edildi.
SAAT 02.30:
MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, "Darbe püskürtüldü" açıklaması yaptı.
SAAT 02.42:
F-16'LAR ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı.
SAAT 02.49:
Meclis'e yeni bir bomba atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel Kurul'daki milletvekilleri ile basın mensupları Meclis sığınağına indi. Meclis'in giriş kapılarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldı.
SAAT 03.10:
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara semalarında MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.
SAAT 03.12:
Gölge CIA olarak tabir edilen ABD kurumu Stratfor, Başkan Tayyip Erdoğan'ın uçağının rotasını gösteren bir haritayı dünyaya duyurarak adeta uçağı hedef gösterdi.
SAAT 04.07:
İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Başkan Erdoğan, "Bu bir ayaklanma, vatana ihanet hareketidir. Bedelini çok ağır ödeyecekler." dedi. Binlerce vatandaş Başkan'ın etrafında etten duvar ördü.
SAAT 04.42:
Marmaris'teki otele helikopterlerden FETÖ'cü teröristler tarafından ateş açıldı. Çatışmalarda polis memuru Nedip Cengiz Eker ile Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci askerler, İçmeler'deki ormanlık alana kaçtı.
SAAT 05.20:
Başbakan Binali Yıldırım, aralarında albayların olduğu 130 darbeci askerin gözaltına alındığını bildirdi.
SAAT 06.42:
Boğaziçi Köprüsü üzerindeki darbeciler silahlarını bırakarak teslim oldu.
SAAT 06.43:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.
SAAT 06.44:
Başbakan Binali Yıldırım, darbecilerin rehin aldığı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını bildirdi.
SAAT 07.35:
Darbe girişimine karşı başlatılan soruşturmalar kapsamında, ülke genelinde 754 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınıp sivil polis aracına konulan üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.
SAAT 08.11:
İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden başladı.
SAAT 09.32:
Ülke genelinde, aralarında generallerin de olduğu FETÖ üyesi bin 374 TSK personeli gözaltına alındı.
SAAT 10.07:
Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş, polise teslim oldu.
SAAT 10.41:
Darbe girişiminin merkez üssü olan Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FETÖ'cüler, girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine burayı terk etmeye başladı.
SAAT 11.01:
Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.
SAAT 12.57:
Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde kameralara açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu kalkışma bastırılmıştır, 161 şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur." dedi.
15 Temmuz darbe girişimi Başkomutan Tayyip Erdoğan'ın "Tüm vatandaşlarımızı meydanlara davet ediyorum" çağrısıyla başka bir boyut kazandı. Sokaklara inen milyonlar vatanını savundu, hainleri durdurdu.