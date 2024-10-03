🔴 CANLI | A Haber Orta Doğu'nun nabzını tutuyor! İsrail... Lübnan... İran... İşte savaş hattından en sıcak görüntüler
Orta Doğu'da eller tetikte. A Haber ekipleri günlerdir savaşın en sıcak anlarını canlı yayında aktarmaya devam ediyor. İslim İstanbullu Tel Aviv'den, Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan ve Ekber Karabağ ise Tahran'dan son gelişmeleri aktardı. Katil İsrail'in bombardımanı canlı yayında yansıdı. İşte tarihe geçen özel yayınlarla dakika dakika yaşananlar...
İran İsrail'i, İsrail Beyrut ve Şam'ı vurdu. Dünya diken üstünde ve Orta Doğu'da eller tetikte...
SAVAŞIN SICAK ANLARI A HABER'DE
A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren sıcak bölgelerden en özel görüntülerle son gelişmeleri aktarıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İSRAİL İRAN'A SALDIRACAK MI?
İslim İstanbullu: Gazze’deki çatışmalar hala devam ediyor. Yalnızca dün 50 Filistinli o saldırılarda hayatını kaybetti. 41 binin üzerinde kişi bu bir yıllık süre boyunca hayatını kaybetti. Aralarında kadınlar ve çocuklar da var. Soykırım hala devam ediyor.
İran’a misilleme gelecek mi? Çıkan karar bir saldırının yapılacağı yönünde ama İsrail ordusu aceleci davranmıyor bu konuda.
Ata Gündüz Kurşun: Başkent Beyrut güne sakin başladı ama gün içerisinde bombardıman devam ediyor. İsrail Lübnan’ı ikinci bir Gazze yapmak için bu bombardımanını sürdürüyor. İsrail çoluk çocuk demeden adeta katliam yapıyor. Şu ana kadar 1.500’e yaklaştı İsrail tarafından katledilenlerin sayısı.
İRAN’DA GİZEMLİ PATLAMALAR
Ekber Karabağ: İran’da her an İsrail’in bir saldırı yapması bekleniyor.
İran’dan gelen açıklamalara göre havada görünen bazı cisimlere yönelik bazı önlemeler söz konusu oldu.
A HABER BOMBALANAN YERDEN CANLI YAYINDA
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Siyah dumanlar yükseliyor. İsrail'in yaptığı çok etkili bir vuruştu. 21.40'taki uyarının ardından İsrail, Beyrut'a 3. kez saldırdı. Anladığımız kadarıyla siyah dumanlar çıktığı zaman bir mühimmat deposunun vurulduğunu anlayabiliyoruz.
Aşağıda tarafta da bir yangın başladı. Bomba oldukça yakınımıza düştü. İsrail dün vurduğu aynı noktayı vurmaya devam ediyor. Bugün Lübnan'ın güneyinde 10 itfaiyeci öldürüldü. İsrail sivil demeden saldırıyor. Bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor.
Dün 22.04'te uyarıyı vermişti. Bugün 21.40'ta İsrail ordusu tarafından açıklama yapıldı ve saldırılar başladı. Dün 20'den fazla ondan önceki gün 30'dan fazla saldırı düzenlendi.
BEYRUT’TA İSRAİL YIKIMI
Ata Gündüz Kurşun: İsrail saldırılarının hedefi olan bir mahalledeyiz. Burası da İsrail’in savaş uçakları tarafından hedef alınan nokta. Toplamda 7 kişi İsrail tarafından katledildi. Ölenlerden 4’ünün de çocuk olduğu belirtiliyor. Binalar enkaz haline gelmiş durumda. Tahribat oldukça büyük.
MİSİLLEME A HABER KAMERASINDA
İsrail katliamının yol dönümünde Gazze’den roket atıldı.
GAZZE’DEN YİNE DUMANLAR YÜKSELDİ
İslim İstanbullu: Dakikalar önce burada yeni bir atış daha gerçekleştirildi. 1 yıldır devam eden bir bombardımanla karşı karşıya Gazze. Vurulan noktalardan da Tel Aviv’e bir atış gerçekleştirildi Gazze’den. 5 roketin atıldığı bilgisi elimizde. Bu noktada hala çatışmaların devam ettiğini belirtelim. Ara ara atışlar devam ediyor. Bölgeden dumanlar yükseliyor.
DAHİYE'DE İKİ HASTANE HİZMET DIŞI
Ata Gündüz Kurşun: Lübnan’a yönelik en kapsamlı hava saldırılarından bir tanesini gerçekleştirdi. İsrail tarafından alıştırılan bir geceydi. Saatler 22.04’ü gösterdiğinde İsrail ordusu Dahiye semtinde bazı bölgelerinde boşaltılmasını istedi hemen ardından da vurmaya başladı. 40 dakika geçtikten sonra vurdu. Saldırıların dozajı gittikçe arttı. Gökyüzünü alevler kapladı. İki hastane hizmet dışı kaldı. İsrail’in Gazze’de yaptığı vahşet artık Dahiye semtinde de somut bir şekilde görülmüş durumda.
A HABER GAZZE SINIRINDA
İslim İstanbullu: Bundan bir yıl önce sokaklarda çocuklar oynuyordu ama şu anda taş üstünde taş kalmadı. 42 binin üzerinde kişi İsrail'in gerçekleştirdiği katliamla hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde yaralı var. Bizler tam sınırın olduğu noktadayız. Artık neredeyse Gazze diye bir yerden bahsedemeyecek bir duruma geldik.
75 bin ton bomba atıldı. İsrail bir yıl boyunca aralıksız saldırılarına devam etti. Bu noktada hayaller yıkıldı. Taş üstünde taş kalmadı. Dönüp baktığımızda Gazze diye bir yer göremiyoruz artık. İsrail Gazze'de yapmış olduğu senaryonun aynısını şimdi ise Lübnan'a uyguluyor.
SALDIRI BU GECE Mİ?
Ekber Karabağ: Bugün 7 Ekim Aka Tufanı’nın yıl dönümü. O yüzden İsrail’in İran’a yapacağı misilleme için bu tarihi seçeceğine ilişkin yorumlar yapılmaktadır. İsrail’in bu gece İran’a karşı bir saldırı yapılmasına yönelik beklentiler arttı. Gece sakin geçti. Ancak bu sükunet her an bozulabilir.
A HABER İSRAİL'İN VURDUĞU BEYRUT'TA
Ata Gündüz Kurşun: Yeni bir saldırı dalgası şu anda, inanılmaz bir patlama A Haber canlı yayınında, çok büyük gerçekten. Savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Öyle bir ses duyduk ki çok büyük bir saldırı gerçekleşti.
"FOSFOR BOMBASI GİBİYDİ"
"Nasıl bir saldırıydı? Nasıl bir mühimmat kulanıldı bilmiyorum ama fosfor bombası gibi böyle dalgalı dalgalı bir mühimmat patlaması gibi görüldü. O noktada ne var bilemiyoruz çünkü o nokta önümüzde 500-600 metrede hemen, İsrail'in hedefinde saatlerdir. O alevlerin dışında beyaz bir ışık da çıktı, adeta şimşek çakması gibi bir görüntü oluştu. Çok farklı bir saldırı türü olduğunu paylaşalım. İsrail Hizbullah'ın kalbi Dahiye'yi vuruyor. Yoğun kapsamlı bir saldırıydı bu.
A HABER BEKAA VADİSİ’NDE
Ata Gündüz Kurşun: Tüm gözler Lübnan’ın güneyine ve başkent Beyrut’a çevrilmiş durumda ama Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgesi de oldukça önemli. Çünkü İsrail’in hedefinde olan noktalardan bir tanesi. Sık sık hedef alınan noktalardan bir tanesi.
Fırtına öncesi sessizlik göz çarpıyor. 3 gün önce çok yoğun bir bombardıman vardı. Burası hava saldırısı şeklinde hedef alınıyor.
SOYKIRIMIN 1. YILINDA KANLI SALDIRI: 30 ÖLÜ
İslim İstanbullu: Gazze’nin kuzeyine bir saldırı daha gerçekleştirdi İsrail. 100’ün üzerinde hava saldırısı gerçekleştirildi. İsrail yeniden gözünü Gazze’ye çevirmiş durumda.
Filistinlilere yeninden zorla sürgün emirleri adı altında broşürlerin dağıtıldığını ifade edelim. Broşürlerde savaşın yeni bir aşamasındayız yazıyordu.
İRAN LÜBNAN’A ASKER GÖNDERECEK Mİ?
Ekber Karabağ: İsrail’den İran’a karşı her an bir saldırı yapılması an meselesi. Bu konuyla ilgili ülkede bir gerginliğin olduğunu da ifade edebilirim. Dün gece İran saatiyle yaklaşık 11 sularında başkent Tahran sarsıldı. Anında sosyal medyada ‘İsrail Tahran’ı vurdu’ yönünde iddialar konuşuldu. Daha sonra bunun esasında bir deprem olduğu anlaşıldı. Ülkede oldukça gergin bir hava hakim.
Gerginliği piyasalarda da görebiliyoruz. İran borsası son zamanlarda sürekli bir şekilde diğer kaybederken döviz fiyatları da her gün artmaya devam ediyor.
İran’da İsrail’in vurabileceği hedefler arasında İran’ın enerji kaynakları özellikle petrol ve gaz kaynakları geliyor.
Bugün İran Meclisi gizli bir oturum yaptı. İran’daki bazı kesimler Lübnan’a İran tarafından gönüllü asker gönderilmesiyle ilgili bazı konuları gündeme getirmektedir. Fakat İran Meclisi Dış Politika Komisyonu Sözcüsü bu konunun İran’ın şimdilik gündeminde olmadığını fakat Lübnan’a herkes destek veriyorsa İran’ın da onu destekleyeceğini bildirdi. İran’ın doğrudan bu savaşa girmediğine bir gerek olmadığını ifade ediyor.
A HABER BOMBARDIMAN ALTINDAKİ BEYRUT’TA
Ata Gündüz Kurşun: Dün gece Beyrut adeta kabusu yaşadı. 30’dan fazla bomba atıldı. Sadece Dahiye değil farklı noktalara İsrail savaş uçakları ve İsrail donanması tarafından atışlar yapıldı. Çok hareketli oldukça alevli bir geceydi. Gökyüzünü dumanlar kapladı. Patlamalar Beyrut’tan duyuldu.
İsrail zırh delici bombalar kullanıyor. Bir taraftan da Lübnan’ın güneyinde çatışmalar devam ediyor.
Bir taraftan göç dalgası sürüyor. 1 milyon 200 bin kişi yerinden edildi. Beyrut’ta insanlık dramı yaşanıyor.
İSRAİL SİREN SESLERİYLE UYANDI
İslim İstanbullu: İsrail güne siren sesleriyle uyandı. İsrail’in kuzeyi birçok nokta Hizbullah’ın bombardımanıyla karşı karşıya kaldı. Hangi bölgeler hedef alındı? Cep telefonlarımızda bir uygulamamız var. Yaklaşık 1 saat önce Hayfa başta olmak üzere birçok hedef alındı. Haritada birçok alan kırmızı. Neredeyse Tel Aviv’e çok yakın noktalar Hizbullah tarafından hedef alındı. İsrail halkının yüzünde o korkuyu gözlemliyoruz.
7 EKİM'İN YIL DÖNÜMÜ
Gazze’deki senaryonun aynısı Lübnan’da yaşanıyor. Yarın 7 Ekim Aksa Tufanı’nın yıl dönümü olacak. Bir misilleme gelecek mi? Bir atış gerçekleşecek mi? 7 Ekim çok güçlü bir tarih. Gazze’deki katliamın yıl dönümü. O tarihte Gazze’ye yeni bir saldırı belki de İran’a bir misilleme bekleniyor. İsrail basınından da çok güçlü bilgilerin bu yönde olduğunu aktaralım.
Bugün daha kalabalık bir Tel Aviv sokakları görüyoruz.
İSRAİL'DEN BEYRUT'A AĞIR BOMBARDIMAN!
Katil İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki sivillere uzaklaşmaları için uyarıda bulunduktan tam 42 dakika sonra Lübnan'ın kalbi Beyrut'u tekrardan bombalamaya başladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, “İsrail önce uyardı, sonra vurdu. Daha sonra da Hizbullah’ın altyapı tesisini vb. bölgeleri vurduklarını açıklıyor. Şu an bölge oldukça kritik ama İsrail F-35’leri Beyrut’u alenen vurdu.” İfadelerini kullandı.
A HABER KASSAM KOMUTANININ VURULDUĞU YERDE
Ata Gündüz Kurşun: İsrail günlerdir Lübnan’ın 4 bir tarafını vurmaya devam ediyor. Şu anda bizler A Haber olarak sahil kenti olan Trablusşam’dayız. Katliamcı İsrail Trablusşam’da bu kez Hamas üyesini hedef aldı. Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın komutanlarından Said Atallah Trablusşşam’daki Filistin mülteci kampının içinde bulunan evinde ailesiyle birlikte öldürüldü. Bir hava saldırısı düzenlendi ve Hamas resmen Sait Atallah ve ailesinden 3 kişinin öldüğünü doğruladı.
Saldırının gerçekleştirildiği yer Beddavi kampı ve burada ciddi kalabalık var. Birazdan burada cenaze töreni olacak. Saldırının ardından ev paramparça olurken evinin önünde bulunan 2 araçta hurda yığınına döndü.
EVİNDE KATLEDİLDİ
İsrail günlerdir Lübnan’ın farklı yerlerini hedef alıyor. Sahil kenti olan Trablusşam’da İsrail’in vurduğu bölgeler arasında. Sayda ve Sur kenti bombardıman altında. Bu saldırı İsrail’in Lübnan’da yaptığı katliamlara eklenmiş yeni bir lokasyon oldu. Burası başkent Beyrut’a yaklaşık olarak 90 KM uzaklıkta yer alıyor. İşte İsrail hava araçları son olarak bulunduğumuz bu noktayı Trablusşam’ı vurdu. Burada Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Sait Atallah ailesinde 3 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Sait Atallah’ın evine beyaz bir branda çekildi. Vurulduktan sonra bir yangın çıktığı da binadan belli oluyor.
A HABER YAYININDA BOMBARDIMAN SESLERİ
İslim İstanbullu: Bizler şu an İsrail – Lübnan sınırında bulunuyoruz. Burası çok kritik bir bölge buraya bombardıman sesleri geliyor. Topçu atışlarını duyabiliyoruz. Buraya daha önce geldiğimizde yollar boştu ancak şu anda askeri araçları görebiliyoruz. Sınır hattında bombardıman devam ediyor. Sınır hattı tamamen boşaltılmış durumda. Sabah saatlerinde 20’ye yakın İsrail askerinin öldürüldüğü haberi geldi. Bölgede sadece İsrail askeri var. Yayın yapmamıza da müdahale ediyorlar. Burası oldukça büyük bir yerleşim yeri ve tamamen boş.
Kiryat Şimona bölgesi hayalet şehre dönmüş durumda. Burada sadece İsrail askerleri var. Bölgenin ilerisinde ise Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Askeri araçları buradan da görebiliyoruz. Bölgede bulunan ve terk edilmiş araçlar da var. Uzun süredir burada yaşam yok. İsrail ordusu sivilleri katlederken üstün gördüğü kendi halkına zarar gelmemesi için çok büyük yerleşim yerlerini boşaltmış durumda. İran’ın İsrail’e saldırısından sonra halk ciddi bir panik ve korku içinde. Buraya günler önce gelen askeri araçların sayısında ciddi bir azalma gördük. Sınır hattına doğru gittiklerini düşünüyoruz ama kesin bir bilgiye sahip değiliz.
TAHRAN SOKAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN PANKART
Ekber Karabağ: İran sokaklarına Netanyahu’nun fotoğrafının olduğu pankartlar asıldı. İran'ın İsrail’e verdiği füzeli yanıtı gösteriyor. Bu pankart İran’ın füzelerle İsrail’i vurduğunu gösteriyor. Netanyahu'ya yanıt verildiğine dair bir yazı da yer alıyor. Bu aslında bir gazetenin ilk sayfası oradan alındı ve şehrin farklı yerlerine asıldı.
İran’ın yüzlerce füzeyle İsrail’i vurduğu bu pankarta yansıtılmış. Caddelerde şu anda siyah bayraklar var. Onlarda öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için asıldı. Hamaney Nasrallah’ın öldürülmesinden sonra 5 gün yas ilan etmişti. Bu bayrakları da çeşitli yerlerde görmek mümkün.
BOMBALAR ALTINDA UCAK SEFERLERİ
Ata Gündüz Kurşun: İsrail Lübnan’ı bombalamaya devam ediyor. Şehrin farklı noktalarından siyah ve beyaz dumanlar yükseliyor. Havalimanına çok yakın bir yer İsrail tarafından Hizbullah’ın silah deposu diye vuruldu ancak tabi bu sadece bir iddiadan ibaret. Heronlar uçmaya ve görüntü almaya devam ediyor. Hasan Nasrallah sessiz sedasız defnedildi.
YANGINLAR SÖNDÜRÜLEMİYOR
Yangınlar söndürülemiyor enkazlar kaldırılamıyor çünkü Hizbullah hiçbir şekilde Lübnan hükümetinde yardım istemiyor. Haşim Safiyüddün’ün ölüp ölmediği henüz kesinleşmedi. Enkaz altında olduğu söyleniyor. Kesin bir durum yok çünkü resmi açıklama yapılmadı.
BOMBALAR ALTINDA HAYAT
Havalimanına uçaklar iniş ve kalkışlara devam ediyor. Şu ana kadar pist alanı İsrail tarafından hedef alınmadı. Buradan tahliyeler de sürüyor. İsrail bölgeyi yani havalimanının çevresini sürekli olarak bombalıyor. Geçtiğimiz günlerde buraya bir İran uçağının inmesine izin verilmedi ancak dün İran Dışişleri Bakanı Arakçı bombalar arasında buraya indi ve görüşmeler yaptı. Uçaklar seferlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bombalar altında normal seyir devam ediyor. Maddi durumu iyi olanlar burayı terk ediyor. İsrail Gazze’deki gibi hastane, cami ve okulları hedef alıyor. İsrail boş olan köylere girdi ancak Hizbullah’ın olduğu bölgede ciddi bir hazırlık var. Şu anda kadar çok sayıda İsrail askeri öldürüldü.
CAMİ ÖNÜNDE MÜLTECİ NÖBETİ
Ata Gündüz Kurşun: Beyrut’un kalbinde yer alan caminin etrafına sığınan mülteciler Lübnan güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Dün cuma namazından sonra bölgeye barikatlar kuruldu ve güvenlik şeritleri çekildi. İnsanlar şimdi meydan battaniyeler üzerinde kalıyor ve gidecekleri yerleri yok. Lübnan hükümeti de destek vermiyor. İsrail mültecilerin göç yolunu da vuruyor. Ayın zamanda Dahiye semti hedef alınıyor. İsrail insanları tehdit ediyor mesajlar yayınlıyor ve sonrasında bombalama başlıyor. Beyrut aslında bir Gazze yapılmak isteniyor.
20 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ! TEL AVIV ‘DE KORKU
İslim İstanbullu: 10’dan fazla İsrail askeri öldürüldü. Bölgede çok fazla da yaralı var. Helikopterler tahliye işlemi için bölgeye gitti. İsrail Lübnan’ın çeşitli yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. İran’ın yaptığı saldırının etkileri sürüyor. Tel Aviv sokakları hala sakinlik içinde ve insanların yüzünde korku var.
BEYRUT’U DUMANLAR KAPLADI
Ata Gündüz Kurşun: İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Şehrin çeşitli noktalarından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Hizbullah’ın yeni lideri olması beklenen Haşim Safiyüddün ile ilgili resmi bir açıklama hala gelmedi. Öldürülen Hasan Nasrallah dün defnedildi.
TEL AVİV KORKU İÇİNDE
İslim İstanbullu: Hamaney’in yeni tehditlerinden sonra eski İsrail’in Başbakanı Barak İran’ın saldırılarına karşılık vermek zorunda olduklarını söyledi. Hamaney’in açıklamalarına bakılırsa İsrail eğer bir misilleme yapılırsa İran daha bir sert cevap verecek.
Şu anda Tel Aviv’de sakin bir hava var. Caddeler ve sokaklar tamamen boş. İran’ın füze saldırısının üzerinden günler geçmesine rağmen İsrail’de panik ve korku devam ediyor. Orta Doğu’da yükselen tansiyon inmiyor. Hipersonik Fettah 1 füzelerinin Demir Kubbeyi delip Tel Aviv vurması büyük bir şaşkınlık yarattı. Halk korku içinde yaşıyor.
HERONLARLA GÖRÜNTÜ SONRA TEHDİT
Ata Gündüz Kurşun: Beyrut'u kuş bakışı gören bir noktadayız. Şu anda Beyrut'un dört bir tarafından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Can kaybı sayısı artıyor. Ne yazık ki İsrail gece gündüz bombalamaya devam ediyor. İsrail'e ait heronlar 7/24 esasına göre Beyrut'un semalarında uçuyor. Oradan görüntü tespit ediliyor ardından vatandaşlar tehdit ediliyor bulunduğunuz yerden çekilin, boşaltın o bölgeyi diye ve hemen noktalar bombalanıyor.
NASRALLAH DEFNEDİLDİ
Hizbullah bu saldırı yapılan noktalara Lübnan ordusunu veya Lübnan güvenlik güçlerini hiçbir şekilde yaklaştırmıyor. O nedenle de yangınlara müdahale konusunda veya enkaz kaldırma konusunda tabii ki aksaklıklar yaşanıyor. 17 Eylül'den 1411 kişi hayatını kaybetti yapılan İsrail saldırılarında ve ülke içerisinde yüz binlerce kişi de yerinden olmuştu. Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası da devam ediyor. Suriye'ye on binlerce kişi göç etmiş durumda. Hizbullah tarafından Hasan Nasrallah'ın sessiz sedasız defnedildiği duyuruldu. Evet şu an itibariyle başkent Beyrut'ta halen daha dumanlar yükselmeye devam ediyor.
MESCİD-İ AKSA’DA ÖFKE CUMASI! A HABER’E MÜDAHALE
İslim İstanbullu: Bu cumanın bir farkı vardı. Hamas “Öfke Cuması” çağrısı yaptı. Gazze ve Lübnan’da yaşananlar için tüm Müslümanları Mescid-i Aksa’da cuma namazına davet etti. Elbette İsrail’in sözde güvenlik güçlerinin müdahaleleri ve kısıtlamaları bu haftada oldu. İçeri girmeye çalışanlar İsrail’in polisleri tarafından keyfi olarak içeri alınmıyor.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Bizlerde içeri girmek istedik, Türk olduğumuzu öğrenince içeri sokmadılar ve gitmemizi istediler. Çok sert bir tavırla bizi gönderdiler kameraman arkadaşımız Ertan Tuna ile karşı karşıya geldiler. İsrail polisinden namaza gelenlere de sert müdahalede bulunuldu. Bir kişi yüzü kanlar için Mescid-i Aksa’dan çıktığını gördük. Sözde polisler burada insanlara kafasına göre harekette bulunabiliyor.
HAMAS’TAN “ÖFKE CUMASI” ÇAĞRISI
İslim İstanbullu: Ağır bombardıman devam ediyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden kara saldırısı var. Bugün cuma ve Mescid-i Aksa ile Kudüs için önemli bir gün. Hamas’tan “Öfke Cuması” çağrısı yapıldı. Kudüs’te hareketli dakikaların yaşanması bekleniyor.
BOMBALAR SEMAYI AYDINLATTI
Ata Gündüz Kurşun: İnsanlar Beyrut kent merkezinde bombalar için yaşamaya devam ediyor. Dün gece İsrail saldırı sürekli olarak devam etti. Beyrut semaları bombalarla aydınlandı. Saldırılarda çok fazla insan hayatını kaybetti. İsrail her gün farklı noktaları tehdit ediyor. Güneyde 37 köy için tahliye tehdidi yapıldı. Şimdi oradaki sivil yerleşim yerleri İsrail tarafından hedef alınacak. İsrail, Lübnan’ın Suriye Şam’a açılan sınırı kapısını dün uçaklarla vurdu. Göç güzergahlarını vuran İsrail buradan lojistik destek sağlandığını iddia ediyor. İran Dışişleri Bakanı bugün Beyrut’a geldi.
BROŞÜRLERDE DİKKAT ÇEKEN SİLAH DETAYI
Ekber Karabağ: Aslında daha namazın kılınmasına saatler var yaklaşık saat 12.00 civarında kılınacak. Ancak saatler öncesinden insanlar oraya akın akın gitmeye başlıyor. Hatta ben zaman zaman alandan uzak olmamamı rağmen buradan insanların o tarafa doğru hareket ettiğini görüyorum. Çok sayıda bugün insanın orada toplanması bekleniyor. Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in çok ender durumlarda önemli durumlarda önemli hususlarda böyle namaza katılıp ve hutbelerde konuşur. Bugün özellikle Lübnan'la ilgili ve bu son gelişmelerle ilgili İran'ın nasıl bir tavır sergileyeceğini açıklamış olacak. İran lideri sadece dini sıfatla değil değil aynı zamanda İran'daki tüm silahlı kuvvetlerin başı komutanı olduğundan dolayı da işte bu konuşması çok önem arz etmektedir.
SİLAH DETAYI
Aslında bu konuşmayla ilgili çok önemli bir hususta İran liderinin bu şekilde açık adres vermesi konuşmayı açık şekilde paylaşmasıdır. Geçtiğimiz günlerde özellikle Batı medyası Hamaney'in saklandığını ifade etmişti. Fakat görüyoruz ki Hamaney açık bir şekilde hangi alanda olduğunu göstermiş oluyor. Aslında sadece Hamaney değil ülkenin üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri de bugünkü namazda hazır bulunacak. İsrail buraya saldırı yapar mı yapmaz mı? Bu İsrail için çok kötü sonuçlar getirebilir. Ayetullah Ali Hamaney'in namazı kıldıracağına ilişkin başkent Tahran'ın çeşitli noktalarında broşürler asılmış durumda. Burada çok dikkat çekici bir husus vardır. Hamaney'in tam olarak suratı belirtilmiyor. Sadece elindeki silah ön plana çıkarılmış durumda. Bu da çok dikkat çekici bir meseledir.
SAĞLIK MERKEZİNİ FOSFOR BOMBASIYLA VURDULAR
İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta önceki gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediği belirtildi. Ancak saldırıda siviller hedef alındı. Hava saldırısında, Birleşmiş Milletler (BM) bölge merkezi, başbakanlık ofisi ve parlamentodan metrelerle ölçülebilecek uzaklıkta olan yerleşim bölgesi Başura'da bulunan Hizbullah bağlantılı bir sağlık merkezi vuruldu.
Fosfor bombası kullanıldığı belirtilen saldırıda 6 kişi can verdi, 11 kişi yaralandı. Bölge sakinleri hava saldırısının ardından şehirde sülfür benzeri bir koku olduğunu bildirirken, Lübnan'ın devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı, İsrail'i hava saldırısında uluslararası yasaklı fosfor bombaları kullanmakla suçladı.
İSRAİL NASRALLAH'IN HALEFİNİ ÖLDÜRDÜ!
Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen isim Haşim Safiyuddin İsrail tarafından yapılan hava saldırısında öldürüldü.
Safuyiddi’nin öldrüldüğü saldırı anı A Haber ekranlarına yansıdı.
BEYRUT'TA İNSANLIK DRAMI
1,2 milyon Lübnanlı yerinden edildi.
A Haber savaşın kalbi Beyrut’ta yaşanan insanlık dramını görüntüledi.
YÜZÜK VE SİLAHLI MESAJ
Ekber Karabağ: Yarın Cuma namazını Hamaney kılacak. Önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. An itibariyle Tahran’ın çeşitli noktalarında Hamaney’in yarın namaz kılacağına ilişkin bildiriler asılmış durumda. Hemen benim arkamda görüyorsunuz bir üst geçit var.
Orada dikkat çekici bir husus söz konusu. Hamaney’in suratı bu posterde görünmüyor onun aksine yüzüğü ve elindeki o silah çok dikkat çekmekte. Bu da çok önemli bir mesaj veriyor. Bu namazı kılması başka anlamlar da içermektedir. Özellikle Batı medyası İsrail’in saldırılarına karşı Hamaney’in saklandığını gizli bir alana gittiğine ilişkin iddialar gündeme getirmişlerdi halbuki İran tarafı Hamaney’in günler öncesinden yarın namaz kılacağına ilişkin konumunu belirtecek bildiriler yapıyor. Saklanmadığını bir şekilde Batı medyasını yalanlamış oluyor.
A HABER VURULAN SAĞLIK MERKEZİNDE
Ata Gündüz Kurşun: İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u Gazze’ye çevirme niyetinde. Biz şu anda İsrail tarafından vurulan sağlık merkezine geldik. İnsanların şifa bulmak için geldiği bu yerde 6 kişi hayatını kaybetti. Vurulan yere bayraklar asıldı ve buranın bir sağlık merkezi olduğu özellikle belirtildi. 10 katlı binanın içinde 1. katında yer alan tıp merkezi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. İsrail dün gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a tam 17 ayrı saldırı yaptı. Şehrin her yerinden dumanlar yükseldi.
Hizbullah’ın Kalesi olarak bilinen Dahiye semti de hedef alınan yerler arasında. Bu bölgeler hem füzelerle hem SİHA’larla vuruldu. Şehrin farklı bölgelerinde enkazlara rastlamak mümkün tahribat çok fazla. İsrail Gazze’de yaptığının aynısını Beyrut’ta yapmak istiyor.
TEL AVİV SEMALARINDA HAREKETLİLİK
İslim İstanbullu: İsrail semalarında helikopterler şu anda uçuş halinde güvenlik tedbirleri çerçevesinde. İsrail’de durum bir hayli gergin. Yalnızca helikopterler değil insansız hava araçlarının seslerini duyabiliyoruz. Siren sesleri duyuyoruz.
A HABER TEL AVİV SOKAKLARINDA
İslim İstanbullu: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor. İran’ın gerçekleştirmiş olduğu füze saldırısının yankıları hala İsrail’de hissediliyor.
Bizler dün o atışın gerçekleştiği noktalardan birindeydik. MOSSAD karargahının 150 metre ilerisinde isabet eden bir noktada yayınımızı gerçekleştirdik. Orada krater oluştuğunu ve füzenin etkisiyle araçlarda meydana gelen hasarı aktarmıştık.
Bugün sıcak bir gün olacak gibi gözüküyor. İsrail’in İran’a misillemesi bekleniyor. İsrail basınını taradığımızda buna benzer yorumlar var. Önümüzdeki saatlerde bir misilleme bekliyoruz.
Tel Aviv sokaklarında sakinlik hakim. İran’ın saldırıları Tel Aviv’de ciddi anlamda hissedildi. Merkezi noktaların bile daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.
DAHİYE'DEKİ YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ
Lübnan'ı karadan işgal eden İsrail, Hizbullah'ın Kalesi olarak bilinen Dahiye'yi aralıksız bombardımana tuttu.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt başkent Beyrut'un güneyindeki bölgenin son halini görüntüledi. Yaşanan yıkımın boyutları A Haber objektifine yansıdı.
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