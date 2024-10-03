🔴 CANLI | A Haber Orta Doğu'nun nabzını tutuyor! İsrail... Lübnan... İran... İşte savaş hattından en sıcak görüntüler

10:04 08 Ekim 2024

İslim İstanbullu: Gazze’deki çatışmalar hala devam ediyor. Yalnızca dün 50 Filistinli o saldırılarda hayatını kaybetti. 41 binin üzerinde kişi bu bir yıllık süre boyunca hayatını kaybetti. Aralarında kadınlar ve çocuklar da var. Soykırım hala devam ediyor.

İran’a misilleme gelecek mi? Çıkan karar bir saldırının yapılacağı yönünde ama İsrail ordusu aceleci davranmıyor bu konuda.

Ata Gündüz Kurşun: Başkent Beyrut güne sakin başladı ama gün içerisinde bombardıman devam ediyor. İsrail Lübnan’ı ikinci bir Gazze yapmak için bu bombardımanını sürdürüyor. İsrail çoluk çocuk demeden adeta katliam yapıyor. Şu ana kadar 1.500’e yaklaştı İsrail tarafından katledilenlerin sayısı.