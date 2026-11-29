İstanbul'da etkili olan sağanak, Çatalca Karamandere'de sel ve su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sel nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken araçların su altında kalmasına neden oldu. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi. Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi, derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botlarla kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti.

"ARAÇTA YATIYORDUK, SU ANİDEN YÜKSELDİ"

Selde mahsur kalanlardan Hasan Hasgül, "Köye gelemedik yol kapandığı için. Araçta 10 kişiydik. 4 tane de görevli arkadaş vardı, toplam 14 kişiydik. Suyun yükseldiğini tam olarak göremedik, araçta yatıyorduk. Su aniden yükseldi, dışarı çıkmamıza fırsat vermedi. Hemen kapandı yollar." diyerek yaşadıklarını anlattı.