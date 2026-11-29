Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate düşüyor: 3,1 milyon vatandaş Marmaray'a bağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nde devam eden çalışmalara ilişkin kritik verileri paylaştı. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate ineceğini bildiren Uraloğlu, Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir bölgesindeki 3,1 milyon vatandaşın da Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar kesintisiz ulaşım imkanına kavuşacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, 9 Ekim'de Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtıklarını hatırlatarak "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projemizin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtık. Kalan iki kesimde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, yapımı devam eden iki kesimin teknik özelliklerine de değinerek "Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattı saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz" dedi.
HALKALI-ISPARTAKULE KESİMİNDE YAKLAŞIK 9 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR
Halkalı-Ispartakule Demir Yolu Projesi'nin yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu kesimin de saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini bildirdi.