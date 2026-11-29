Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapılarının da bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti.

Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli yer alıyor. Projemiz kapsamında tünel, hat bağlantıları, demiryolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın ulusal demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını anlatan Bakan Uraloğlu, "Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

"3,1 MİLYON VATANDAŞIMIZ MARMARAY ÜZERİNDEN GEBZE'YE KADAR BÜTÜN İSTASYONLARDAN İSTANBUL'UN NEREDEYSE HER YERİNE ULAŞABİLECEK"

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demir yolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağını ifade etti. "Böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demiryolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak" şeklinde konuştu.

ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY KESİMİNDE 67 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR

Ispartakule-Çerkezköy Demir Yolu Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini belirtti. Saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip olacak kesimde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacağını ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 3 istasyon ve 6 yolcu peronunun yer alacağını bildirdi.

Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.