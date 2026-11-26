Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2026 Perşembe günü için yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağışlar etkisini büyük ölçüde kaybederken, kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış, Marmara başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak. Kısa süreli toparlanmanın ardından 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşecek ve başta Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Trakya ile Doğu Anadolu olmak üzere birçok bölgede kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Kasım 2026 Perşembe günü için yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı, ancak Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı bildirildi.

Yurt genelinde yağışın bugün etkisini kaybettiği bir tablo hakim olurken, sıcaklıklarda hafif de olsa bir yükseliş görülecek. Marmara Bölgesi genelinde ise bugün sis etkili olacak. Özellikle yurdun batısından itibaren hava sıcaklıklarında birkaç günlüğüne bir toparlanma ve yükseliş yaşanacak ancak bu durum uzun vadeli olmayacak. Pazartesi gününden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıklarının hızla gerilediği bir tablo bekleniyor.

İstanbul'da dün 8-9 derecelerde seyreden sıcaklık bugün 12 dereceye çıkarken, asıl toparlanma ve yükseliş yarın gerçekleşecek. Yarın sıcaklığın 16 dereceye yükseleceği megakentte, hafta sonu cumartesi günü 17 dereceyle dışarıda vakit geçirmek için gayet uygun bir hava hakim olacak. Ancak pazar günü sıcaklıkların yaklaşık 7 derece birden düşerek 10 dereceye gerilemesi ve yağışın pazar gününden itibaren etkili olması öngörülüyor. Pazartesi günü ise 7 dereceyle en soğuk günlerden biri yaşanacak, ancak öncesinde en azından 3 gün boyunca İstanbulluları güzel bir hava bekliyor.

Ege Bölgesi'nde İzmir bugün 18, Manisa ise 16 dereceyi görüyor. İzmir'deki 5 günlük tahminde tüm Türkiye'de olduğu gibi pazartesi günü sıcaklığın 12 dereceye düşeceği görülürken, hafta sonu kentte hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz Bölgesi'nde ise sıcaklıklar hala 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Antalya'nın pazar günü 24 dereceyi görmesi, pazartesiden itibaren ise kentte bir sıcaklık dalgalanması yaşanması bekleniyor.

Başkent Ankara'da da bugün ulaşımı etkileyebilecek şekilde sis görülürken sıcaklık 9 derece olarak ölçülüyor. Ankara'da önümüzdeki günlerde bir toparlanma yaşanacak olsa da gece sıcaklıkları -3 dereceye kadar düştü; pazartesi günü ise gün içinde görülecek sıcaklık 4 dereceye kadar gerileyecek.