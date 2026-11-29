AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 29 Kasım Filistin mesajı!
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Filistin davasının tüm insanlığın ortak sınavı olduğunu vurguladı. Çelik, "Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İsrail'in uyguladığı soykırım ve baskı politikalarına rağmen direnişini sürdüren Filistin halkının onurlu mücadelesine dikkat çeken Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir. Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.
29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz: Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."