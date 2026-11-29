AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 29 Kasım Filistin mesajı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Filistin davasının tüm insanlığın ortak sınavı olduğunu vurguladı. Çelik, "Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.