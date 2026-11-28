İzmir'de İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'de 8 Kasım'da İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak stada giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLEM BAŞLATILDI Müsabaka alanına giren Denizli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Söz konusu kanunun müsabaka alanına yetkisiz girişe ilişkin hükümleri kapsamında, bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.