Beşiktaş-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Beşiktaş'tan açıklama var
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Gürcistan'daki olaylı maçın ardından yurda dönen Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özen derbiye ilişkin bir erteleme taleplerinin olmayacağını söyledi.
Gürcistan'daki olaylı maçın ardından yurda dönen Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özen derbiye ilişkin bir erteleme taleplerinin olmayacağını söyledi.
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