Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an hocası Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un cenaze töreni için geldiği Fatih Camisi'nde, cuma namazı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.