Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ne ziyaret
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an hocası Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un cenaze töreni için geldiği Fatih Camisi'nde, cuma namazı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.
Başkan Erdoğan, Kur'an hocası Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un cenaze töreni için geldiği Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesi caminin haziresindeki türbeyi ziyaret ederek dua etti.
Başkan Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.
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