Yine burada bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet olaylarında hayatlarını kaybeden hanım kardeşlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar temenni ediyorum. Aynı şekilde şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum.

Elleri öpülesi şehit annelerimiz başta olmak üzere milletimizin bekası, birliği, dirliği, ülkemizin ve devletimizin istiklali için canlarından can veren bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında bir hususu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Asırlardır Anadolu'nun vatan yapılmasında, milletimizin bin türlü badireyi atlatıp hayatta kalmasında büyük emeği ve fedakarlığı olan ama çoğunun ismi bilinmeyen kadın kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Kıymetli hanımefendiler, kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da bu anlamlı program vesilesiyle sizleri Milletin Evi'nde, bu gazi mekanda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımıza iştirak eden tüm hanım kardeşlerime, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli mensupları, çok değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Açıklamalarında Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında konuştu.

GAZZE, BATI ŞERİA, LÜBNAN VE İRAN MESAJI

Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve komşumuz İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara, tüm çocuklara Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Bu salondaki siz kıymetli misafirlerimizin yanı sıra ülkemizde ve dünyanın farklı köşelerinde kadına karşı şiddetle mücadeleye omuz veren herkese en içten tebriklerimi, takdirlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mücadeleyi kimliklerin ötesinde bir insanlık mücadelesi olarak gören ve destekleyen herkesten Allah razı olsun.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VİCDANSIZLIKTIR, İNSAFSIZLIKTIR"

Değerli misafirlerimiz, şurası bir gerçek ki şiddet dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötüdür. Telin edilmesi, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir.

Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır.

Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiili müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır.

"KADININ EMEĞİNİ SÖMÜRMEK ŞİDDETİN BİR TÜRÜDÜR"

Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür.

Kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan, bilhassa en temel hakları olan eğitimden yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınlar üzerinde siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri, hayat tarzı veya kılık kıyafeti sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür.

Özellikle son dönemde küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür. Yani şiddet hep fiilde değil, bazen bir kötü sözde, bazen bir tehditte, bazen de kadının hayallerinin önüne konulan engellerde kendisini gösterir.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HİÇBİR BAHANESİ, HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir. Ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz.

"ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz.

Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir. Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır.

Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz.

"KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELENİN SANCAKTARLIĞINI YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİM"

Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da siz kıymetli misafirlerimizin huzurunda şunu tekrar teyit etmek isterim.

Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.

Kimi cehaletten, kimi ön yargılardan, kimi yanlış uygulamaların töre haline gelmesinden kaynaklı pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak, adalet ve eşitlik arayışlarında asla yalnız bırakmayacağım.

Doğru bildiğimiz bu yolda kadınlarla omuz omuza yürümeye, bu mücadeleyi birlikte vermeye inşallah devam edeceğimize inanıyorum. Bu noktada kadınların ortaya koyduğu çabaları, özellikle şiddete karşı mücadelede dayanışma içinde hareket etmelerini çok kıymetli buluyorum. Halen aşılması gereken engeller olduğunu bilmekle birlikte bu yolda kat edilen mesafeden büyük memnuniyet duyuyorum.