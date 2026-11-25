Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafeler alındığını belirten Başkan Erdoğan, Mecliste kurulacak izleme komisyonunun yakında çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Muhalefete de tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.
Açıklamalarında Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli mensupları, çok değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Öncelikle dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum.
Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır.
Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun.
"KADIN KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Kıymetli hanımefendiler, kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da bu anlamlı program vesilesiyle sizleri Milletin Evi'nde, bu gazi mekanda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımıza iştirak eden tüm hanım kardeşlerime, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Sözlerimin hemen başında bir hususu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Asırlardır Anadolu'nun vatan yapılmasında, milletimizin bin türlü badireyi atlatıp hayatta kalmasında büyük emeği ve fedakarlığı olan ama çoğunun ismi bilinmeyen kadın kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.
Elleri öpülesi şehit annelerimiz başta olmak üzere milletimizin bekası, birliği, dirliği, ülkemizin ve devletimizin istiklali için canlarından can veren bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR"
Yine burada bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet olaylarında hayatlarını kaybeden hanım kardeşlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar temenni ediyorum. Aynı şekilde şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum.
GAZZE, BATI ŞERİA, LÜBNAN VE İRAN MESAJI
Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve komşumuz İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara, tüm çocuklara Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum.
Bu salondaki siz kıymetli misafirlerimizin yanı sıra ülkemizde ve dünyanın farklı köşelerinde kadına karşı şiddetle mücadeleye omuz veren herkese en içten tebriklerimi, takdirlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mücadeleyi kimliklerin ötesinde bir insanlık mücadelesi olarak gören ve destekleyen herkesten Allah razı olsun.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VİCDANSIZLIKTIR, İNSAFSIZLIKTIR"
Değerli misafirlerimiz, şurası bir gerçek ki şiddet dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötüdür. Telin edilmesi, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir.
Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır.
Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiili müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır.
"KADININ EMEĞİNİ SÖMÜRMEK ŞİDDETİN BİR TÜRÜDÜR"
Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür.
Kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan, bilhassa en temel hakları olan eğitimden yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınlar üzerinde siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri, hayat tarzı veya kılık kıyafeti sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür.
Özellikle son dönemde küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür. Yani şiddet hep fiilde değil, bazen bir kötü sözde, bazen bir tehditte, bazen de kadının hayallerinin önüne konulan engellerde kendisini gösterir.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HİÇBİR BAHANESİ, HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"
Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir. Ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz.
"ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"
Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz.
Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir. Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır.
Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz.
"KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELENİN SANCAKTARLIĞINI YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİM"
Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da siz kıymetli misafirlerimizin huzurunda şunu tekrar teyit etmek isterim.
Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.
Kimi cehaletten, kimi ön yargılardan, kimi yanlış uygulamaların töre haline gelmesinden kaynaklı pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak, adalet ve eşitlik arayışlarında asla yalnız bırakmayacağım.
Doğru bildiğimiz bu yolda kadınlarla omuz omuza yürümeye, bu mücadeleyi birlikte vermeye inşallah devam edeceğimize inanıyorum. Bu noktada kadınların ortaya koyduğu çabaları, özellikle şiddete karşı mücadelede dayanışma içinde hareket etmelerini çok kıymetli buluyorum. Halen aşılması gereken engeller olduğunu bilmekle birlikte bu yolda kat edilen mesafeden büyük memnuniyet duyuyorum.
"İLK KEZ BİZİM İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE BU MESELE CİDDİYETLE ELE ALINMAYA BAŞLANDI"
Değerli hanımefendiler, çok kıymetli misafirler, hak ve özgürlükler alanında olduğu gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi de geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu.
Yıllarca kadın haklarından bahsedenlerin, kadın erkek eşitliğinden, kadına yönelik şiddetten bahsedenlerin hiçbirinin bu sorun umurunda olmadı. Daha önce bu konu ya görmezden gelinmiş ya ihmal edilmiş ya da "Kol kırılır, yen içinde kalır" mantığıyla şiddet vakalarının üstü örtülmüştür.
İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya ve istatistikler tutulmaya başlandı. Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE HAYATA GEÇİRİLEN DÜZENLEMELER
2005'te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle bu alanda son derece önemli adımlar attık. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u devreye aldık. Bu kanunun çıkmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir dönem başlamış oldu.
2014'teki değişiklikle Türk Ceza Kanunu'nda cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. 2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 2021 ve 2022'de Ceza Kanunu'muzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık.
Önleyici faaliyetler kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek 8,2 milyon kişiye ulaştık.
ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİNİN SAYISI 88'E ÇIKTI
Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. Şu anda Aile Bakanlığımıza bağlı 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor.
81 ilimizdeki 112 adet kadın konukevi ve 451 şiddetle mücadele irtibat noktası yüksek hizmet standardıyla çalışmaya devam ediyor. Alo 183 hattı ve KADES uygulaması ise günün her saati şiddet mağduru hanım kardeşlerimize hizmet veriyor.
Ulusal eylem planlarımızı 2007'den bu yana kararlılıkla uyguluyoruz. Geçen sene yürürlüğe giren ve 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı bir yıllık uygulama süresini geride bıraktı.
İlk yılda 81 şehrimizin tamamında hazırlanan il eylem planı ile ulusal hedeflerimizi yerel düzeyde somut çalışmalara dönüştürdük. Bundan sonra da planı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
"HER ZAMAN KADINLARIN YANINDAYIZ"
Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil, diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız. Kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanarak ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz.
Eşim Emine Erdoğan'ın öncüsü olduğu Haydi Kızlar Okula gibi kampanyalarla kız çocuklarının fırsat eşitliğini hakiki manada temin ettik.
Ayrıca kapasitesini 1 milyona çıkardığımız yükseköğretim yurtlarıyla, 81 şehrimizin tamamında açtığımız üniversitelerle, başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, iş hayatına, ekonomiye ve siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık.
"HALEN ÇÖZMEMİZ GEREKEN MESELELER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Elbette henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Halen çözmemiz gereken meseleler olduğunu biliyoruz. Ama bunların ismi elde ettiğimiz kazanımlardan daha büyük değildir. İnşallah durmadan dinlenmeden çalışarak hedeflerimize ulaşacağız.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJEMİZDE ÖNEMLİ MESAFELER ALDIK"
Saygıdeğer hanım kardeşlerim, burada son 40 yılda en çok anneleri, en çok kadınları etkileyen, en çok onların yüreklerini dağlayıp adeta yangın yerine çeviren terör belasını bertaraf etmeye dönük çabalarımıza kısa bir parantez açmak istiyorum.
Cumhur İttifakı olarak bundan iki sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye projemizde önemli mesafeler aldık. En son geçen hafta örgütün uzun yıllardır yuvalandığı Hakurk bölgesinde 14 mağara daha boşaltıldı.
İZLEME KOMİSYONU YAKINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK
Mecliste kurulacak izleme komisyonumuz inşallah yakında çalışmalarına başlayacak. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor.
"İSTİSMARA VE PROVOKASYONA AÇIK EN UFAK BİR ALAN BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"
Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NI TERÖRSÜZ BÖLGE İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir. Türkiye Yüzyılı'nı önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da Terörsüz Bölge ile taçlandırmak istiyoruz.
"ANNELERİN GÖZYAŞI ARTIK DİNSİN İSTİYORUZ"
Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğ ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz.
Biz Türkiye 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz.
"KİMİ MUHALEFET PARTİLERİ ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"
Ama biz halisane niyetlerle hareket ettikçe bakıyorsunuz, öte tarafta kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar.
Oysa ki biz bu konuda ilk günden beri daima ilkeli ve tutarlı davrandık. Terörsüz Türkiye sürecini günlük siyasetin, mevzi kazanma arayışlarının dışında tutmaya ihtimam gösterdik. Bu tavrımızda herhangi bir değişiklik yoktur ve olmayacaktır.
"SİYASET KURUMU SORUNUN DEĞİL, ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALIDIR"
Kardeşlerim, unutmayın, siyaset yokuş yapma değil, sorunlara çözüm üretme yeridir. Unutmayın, siyaset kurumu sorunun değil, çözümün parçası olmalıdır. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur.
"TARİHİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILMIŞTIR"
Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz.