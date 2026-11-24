Mehmet Akif Ersoy'un, "Hoca hakkıyla beraber gelecek hak var mı? Sizi mizana çekerken bunu sormazlar mı?" sözlerini aktaran Erdoğan, "Kınalızade Ali Efendi'ye atfedilen şu anekdot ise ecdadın öğretmenlere duyduğu saygının bir başka güzel örneğidir. Özellikle genç öğretmenlerimizin burayı dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum. Kınalızade Ali Efendi kadılık yaptığı dönemde aynı zamanda medresede ders vermektedir. Bir gün devlet ricalinden önemli bir zat kendisini ziyarete gelir. Kınalızade'nin cübbesinin kollarındaki kurumuş mürekkep lekelerini gören bu kişi, 'Efendi Hazretleri, makamınıza yakışmıyor. Bu lekeli cübbeyi lütfen değiştiriniz.' der. Kınalızade ise tebessüm ederek cübbesinin yenlerini gösterir ve şunları söyler: 'Beyim, bu lekeler benim talebelerime ilim öğretirken kalemimden dökülen damlalardır. Bunlar benim rütbemdir. Benim asıl korkum cübbemde mürekkep lekesi kalmaması, yani öğretmeyi bırakmamdır.' Millet olarak tarihimiz buna benzer daha nice sahnelerle doludur." şeklinde konuştu.

"Öğretmenleri ruhların mürşidi, hayatın nazımı ve istikbalin en emin kefili olarak tarif eden merhum Nurettin Topçu, maarif davasının hayati niteliğini bakınız nasıl ifade ediyor: 'Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Muallimin alçaltıldığı, mesleğinin hor görüldüğü milletler düşmüştür. Alçalmıştır ve şüphe yok ki bedbahttır.' Evet, öğretmen bir millet için bu kadar mühimdir, kıymetlidir. Böyle bir misyona sahiptir. Bizim gibi ilmi ve muallimi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir."

"ÖĞRETMENLERİN HAKKI PAHA BİÇİLMEZ NİTELİKTEDİR" "Öğretmen bilendir. Bildiklerini öğretendir. Aynı zamanda terbiye edendir. Öğretmen, kendisine emanet edilen talebeyi tıpkı bir nakkaş gibi incelikle, titizlikle en güzel şekilde eğitip geleceği inşa eden kişi demektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı ve Necmettin Yılmaz'ı, Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Kara hocamızı, vazifelerini ifa ederken son nefeslerini veren tüm öğretmenlerimizi bugün bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakârlıkları asla unutmayacağımızı özellikle ifade ediyorum. Aynı şekilde, uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan, eğitim hayatımıza önemli katkılar yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Emekli öğretmenlerimizin her birine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum. Son olarak, üzerimde hakkı ve emeği olan tüm hocalarıma bir kez de sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türk dünyasından Balkanlar'a, Afrika'dan Asya'ya ve Avrupa'ya farklı ülkelerde görev yapan kardeşlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, maarif sancağımızı yurt dışında gururla dalgalandıran tüm hocalarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum."

Programa katılan öğretmenler nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, kimi zaman baba merhameti, kimi zaman da kardeş sevgisiyle yaklaşan ve onları samimiyetle bağırlarına basan tüm öğretmenlere selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, şöyle konuştu:

Başkan Erdoğan, ʺÖğretmene Saygı Gecesiʺ programına katıldı (Foto: AA)

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Şurası fevkalade mühimdir. Mademki mazi ile istikbal arasındaki devamlılık gençlerle sağlanıyor. Mademki bir ülkenin geleceği gençlerin birikimiyle, ufkuyla, vizyonuyla şekilleniyor. Mademki kültür ve kimliğimiz, millî ve manevi hasletlerimiz yeni nesiller eliyle istikbale aktarılıyor. O hâlde gençlerimizin bilgili, şuurlu, özgüvenli, en önemlisi de köklerinin idrakinde bir şekilde yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Biz de devlet olarak öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri, ülkemizin aydınlık yarınları olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz."

Son 24 yıldır merkezi bütçeden en fazla payı eğitime ayırdıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: "2027 bütçesinde Millî Eğitim Bakanlığımıza 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumlarımıza ise 872 milyar lira kaynak ayırdık. Böylece toplam eğitim ödeneklerini 3 trilyon 747 milyar liralık rekor bir seviyeye taşıdık. Merkezi Yönetim Bütçesinin yüzde 13,7'si eğitime tahsis edilmiş oldu. 2002'de 343 bin lira olan derslik sayımızı 626 bine ulaştırdık. Özel eğitim kurumlarını da dâhil ettiğimizde toplam derslik sayısı 754 binin üzerine çıkıyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ise ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 11'e indirdik."

Eğitime erişimi güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Dijital dönüşüm çalışmalarımızı da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 670 bine yakın etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kazandırdık. Yenilikçi sınıflardan geniş bant fiber internet altyapısına, yapay zekâ destekli uygulamalardan inovasyon merkezlerine, daha pek çok uygulamayla okullarımızın teknolojik kapasitesini en üst seviyelere çıkardık." diye konuştu.

Öğretmen atamasında yeni gelişme! Branş dağılımı bu hafta belli olacak (Foto: AA)

"30 BİN ÖĞRETMEN ADAYIMIZI ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemine kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi de paylaşmak isterim. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Millî Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum."

Türkiye'nin eğitimde katettiği mesafelerin uluslararası araştırmalarda da açıkça görüldüğünün altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PISA 2025 sonuçlarına baktığımızda şöyle bir tablosuyla karşılaşıyoruz. Matematikte OECD ortalamasını yakaladık. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde ise OECD ortalamasının üzerine çıktık. Fen bilimlerinde 24, okuma becerilerinde 25, matematikte 15 OECD ülkesini geride bıraktık. PISA araştırmasına katıldığımız 2003 yılından bu yana fen bilimlerinde 60, okuma becerilerinde 31, matematikte 39 puanlık artış sağladık. Matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ortalama performansını anlamlı biçimde artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye oldu. Doğru politikalarla, kararlı yatırımlarla ve öğretmenlerimizin gayretleriyle tüm bunları başardık. Milletimizin evlatlarına gerekli fırsatlar verildiğinde, öğretmenlerimizin emeği güçlü bir biçimde özellikle eğitim sistemiyle desteklendiğinde, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle nasıl rekabet ettiğimizi çok net ortaya koymuş olduk. Bu başarıda emeği geçen herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum."

"ÇOCUKLARIMIZ TÜM BİLGİ VE KAYNAKLARA KISA BİR SÜREDE ERİŞEBİLİYOR"

Bir ülkenin geleceği için dijital egemenlik ne kadar önemliyse öğrencilerin istikbali için de dijital güvenliğin bir o kadar mühim olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoloji, eğitim başta olmak üzere hayatın her alanını değiştiriyor ve dönüştürüyor. Yapay zekâ gibi yeni araçlar, bireysel düzlemden toplumsal ve kurumsal ölçeğe pek çok yeniliği, kolaylığı ve avantajı beraberinde getiriyor. Eskiden bir ödev hazırlamak, küçük çaplı da olsa bir araştırma yapmak, saatlerimizi hatta kimi zaman günlerimizi alırdı. Aynı şekilde bir konuyu daha iyi anlamak, o konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ciddi emek harcar, bazen kitaplar ve ansiklopediler arasında kaybolurduk. Şimdi artık çocuklarımız neredeyse tüm bilgi ve kaynaklara çok kısa bir sürede dijital ortamlarda erişebiliyor. Yazılı, görsel ve işitsel verileri saniyeler içerisinde arayıp bunlardan kapsamlı bir bilgi setini elde edebiliyor."

Öte yandan çocukların bu ortamlarda yalnızca yeni bilgiler edinmediğini, aynı zamanda dijital dünyada sosyalleştiğine işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Orada vakit geçiriyor, kendisine siber âlemde adeta yeni bir kimlik, yeni bir hayat inşa ediyor. Fakat dijital ortamlar aynı zamanda sonuçları çok vahim olan ciddi risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Nihilist akımlardan mahremiyet ihlallerine, cinsiyetleştirme projelerinden dijital yalnızlığa, şiddetin özendirilmesinden zorbalık vakalarına kadar birçok tehdit dijital âlemde adeta cirit atıyor. Bu tarz içerikler çocuklarımızın zihinlerini, karakterlerini ve davranışlarını da olumsuz etkiliyor. Son dönemde yaşadığımız üzüntü verici olaylarda bunun ne tür sonuçlar doğurabileceğine hep beraber tanık olduk. Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Trilyon dolarlık bütçeleri yöneten devasa teknoloji şirketlerinin daha fazla kazanç sağlamak için her yolu denediğini unutmamalıyız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir."

"SÖZ KONUSU, GÖZÜMÜZÜN NURU OLAN ÇOCUKLARIMIZDIR"

Resmî kurumların, öğretmenlerin ve ailelerin tam bir uyum ve iş birliği içinde hareket etmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmenin çabasındayız. Yaptıklarımızın belli çevreler tarafından sadece yasaklama parantezine alınması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Söz konusu, gözümüzün nuru olan çocuklarımızdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle çocukların sosyal medya kullanımına dair önemli adımlar attıklarını hatırlattı.

Gelişim dönemindeki 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medyanın dehlizlerinde kaybolmasını istemediklerine dikkati çeken Erdoğan, "15-18 yaş arasındaki çocuklarımızın sosyal medya platformlarından daha kontrollü bir biçimde hizmet almalarını istiyoruz. Bu konuda sosyal medya platformlarının anne babaların denetim yapabilecekleri araçları hazır bulundurmaları yükümlülüğünü verdik." dedi.

Sosyal medya platformlarının çocukların korunması sorumluluğunu paylaşmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Evlatlarımızın dijital dünyada güvenli bir şekilde var olabilmesi adına bundan sonra da gerekeni kararlılıkla yapacağız. Bu konuda siz öğretmenlerimizden gerek rehberlik gerekse yönlendirme faaliyetleriyle bizlere destek olmanızı özellikle istirham ediyor, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Millî Eğitim Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Biraz önce icra ettikleri sanatla bizleri farklı bir iklime götüren öğrenci, öğretmen ve sanatçılarımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum."

NOTLAR

Programdan önce "Öğretmen" ve "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergileri açıldı. Program kapsamında, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sanat yönetmenliğinde 150 güzel sanatlar lisesi öğrencisinin yer aldığı "Kim Var?" müzik ve tiyatro gösterisine yer verildi, "Hep Sen Varsın Diye" adlı videonun gösterimi yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın sağında okul öncesi öğretmeni Merve Uzun, solunda rehber öğretmen Mevlüde Çağlayan yer aldı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Erdoğan'a tablo armağan etti. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ve diğer davetliler katıldı.