İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında da paylaşılan ve suç örgütü üyelerinin araç içerisinde silahlı şekilde röportaj verdiği görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Almanya'nın Mainz kentinde bulunan kamu televizyon kanalı ZDF'nin İstanbul'da Daltonlar suç örgütü üyeleriyle yaptığı silahlı röportajın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Alman televizyon kanalı ZDF, İstanbul'da Daltonlar suç örgütü üyeleriyle röportaj yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan silahlı röportaj görüntülerinin ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

OPERASYONDA YASA DIŞI BAHİS İZİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki rolleri ve karıştıkları diğer suçlar da mercek altına alındı.

Emniyet kaynakları, operasyonla suç örgütünün propaganda faaliyetlerine önemli bir darbe vurulduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara ilişkin soruşturma devam ediyor.