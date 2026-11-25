Daltonlar çetesine eş zamanlı operasyon: Alman ZDF'ye röportaj veren 9 şüpheli yakalandı
Alman kamu televizyonu ZDF'ye ellerinde silahlarla röportaj veren Daltonlar suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Almanya'nın Mainz kentinde bulunan kamu televizyon kanalı ZDF'nin İstanbul'da Daltonlar suç örgütü üyeleriyle yaptığı silahlı röportajın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında da paylaşılan ve suç örgütü üyelerinin araç içerisinde silahlı şekilde röportaj verdiği görüntülere ilişkin çalışma başlattı.
DALTONLAR ÇETESİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.
Şüphelilerin saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
OPERASYONDA YASA DIŞI BAHİS İZİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki rolleri ve karıştıkları diğer suçlar da mercek altına alındı.
Emniyet kaynakları, operasyonla suç örgütünün propaganda faaliyetlerine önemli bir darbe vurulduğunu belirtti.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara ilişkin soruşturma devam ediyor.