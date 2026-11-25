Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısında Yargıtay üyeliklerine 5 ismin seçildiğini duyurdu. Mehmet Beşir Güven, Murat Öztürk, Leyla Taşkoparan, Doç. Dr. Barış Duman ve Mehmet Tuncer Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısının ardından Yargıtay üyeliklerine seçilen isimleri açıkladı.

YARGITAY'A SEÇİLEN 5 İSİM

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Yargıtay üyeliklerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürk, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer seçildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni Yargıtay üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay üyeliklerine;

- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven,

- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten,

- Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan,

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman,

- Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer

seçilmişlerdir.

Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."