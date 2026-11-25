Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasına şehit askerleri anarak başlayan Başkan Erdoğan, 12 gün arayla meydana gelen iki helikopter kazasının tüm yönleriyle araştırılacağını belirtti. Kadına yönelik şiddete ilişkin de mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kadına şiddet alçaklıktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İKİ HELİKOPTER KAZASI TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

İki helikopter kazası da araştırılıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır.

KADINA ŞİDDET ALÇAKLIKTIR

Kadına şiddet alçaklıktır. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, vurmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi fark edilmeyen, hayatları karartan biçimleri de vardır.

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