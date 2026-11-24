Sarıyer'de ekipler seferber olmuştu! Aslan sanılan hayvan neydi?
İstanbul Sarıyer’de “dişi aslan görüldü” ihbarıyla başlayan ve jandarma komandolarının da katıldığı geniş çaplı arama operasyonu sona erdi. Termal dronların kullanıldığı, yüzü aşkın personelin seferber edildiği çalışmalarda aslana ilişkin herhangi bir somut bulguya ulaşılamadı. İstanbul Valiliği bölgede aslan izine rastlanmadığını açıklarken, ekipleri alarma geçiren canlının ne olduğu merak konusu oldu. A Haber canlı yayına katılan Yaban Hayatı Komisyonu Üyesi Serhan Coşkun olayla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nden bir kişinin saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak aslan gördüğünü bildirmesi üzerine bölgeye Milli Parklar Müdürlüğü, Jandarma ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve termal dronlarla arama yapan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Uskumruköy Mahallesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı ve vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.
Uskumruköy Mahalle Muhtarlığı binasında koordinasyon merkezi kurulurken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı yaklaşık 20 kişilik komando ekibi de ormanlık alana girerek arama çalışmalarına katıldı. Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhtarlığımız koordinasyon merkezi olarak kuruldu. 100'den fazla personelle geniş bir alanda arama çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN SON NOKTA: ASLANA DAİR BULGU YOK
Bölgede hem havadan hem de karadan yürütülen yoğun çalışmaların ardından İstanbul Valiliği konuya açıklık getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. Farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.