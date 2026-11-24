EKİPLERİ SEFERBER EDEN HAYVAN NEYDİ?

İstanbul Valiliğinin açıklamasının ardından kamuoyunu meşgul eden görüntülerdeki canlının ne olduğu sorusuna Yaban Hayatı Komisyonu Üyesi Serhan Coşkun yanıt verdi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Coşkun, "Hava koşulları, toprakta kalan izler ve hayvanın geçtiği güzergahları belirlemek her ne kadar zor olsa da görüntülerden ve Valiliğin açıklamasından anlaşıldığı üzere bu hayvan kesinlikle aslan değil. O bölgelerde saz kedisi veya yaban kedisi gibi evcil kedilere kıyasla oldukça iri kedi ırkları bulunuyor, muhtemelen görülen tür bunlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yaşadığı paniğin görsel bir yanılmadan kaynaklandığını vurgulayan Coşkun, "Vatandaşın ilk kez böylesine büyük bir yaban kedisiyle karşılaşması, uzaktan göz yanılması yaşaması ve ormanlık alanın getirdiği tedirginlikle birleşince böyle bir endişenin doğması oldukça olağan" sözleriyle aktardı.