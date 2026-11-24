Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 9 ayrı evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden D.U. tutuklanırken, bir şüphelinin gardırobun içine yapılan gizli bölmede saklandığı sırada ele geçirildiği öğrenildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 9 ayrı evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin 90'a yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek yürüttüğü çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden D.U. tutuklanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Foto: DHA) 90'A YAKIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenen olaylarla ilgili 90'a yakın güvenlik kamerasının görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin D.U., S.U., Z.U., yaşı küçük Y.A. ve U.U. ile C.T. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri, kaldıkları evlerde ise gizli bölmeler oluşturarak saklandıkları belirlendi.

(Foto: DHA) GARDIROBUN İÇİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI Şüphelilerin yakalanması için Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde 3 farklı adres ile 15 daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda D.U., yatak odasındaki gardırobun içine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Hırsızlık suçlarından arandığı belirtilen S.U. ve yaşı küçük Y.A. ile şüphelileri olay yerlerine götürdüğü tespit edilen C.T. de gözaltına alındı.