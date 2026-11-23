İstanbul Valisi Davut Gül Sarıyer'de kayıp olan aslanla ilgili A Haber'e konuştu. Vali Gül yaptığı açıklamada "Arama çalışmaları çok yönlü sürüyor. Tüm ihtimalleri düşünerek arıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kayıp olan aslanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Aslanın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül, son duruma ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Arama çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Gül, kayıp aslanın bulunması için tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ifade etti.

VALİ GÜL'DEN KAYIP ASLAN AÇIKLAMASI Sarıyer'de devam eden arama çalışmalarına ilişkin konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı. Gül, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Arama çalışmaları çok yönlü sürüyor. Tüm ihtimalleri düşünerek arıyoruz" dedi.