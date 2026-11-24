Kazakistan'daki cinayetin şüphelisi Vitta M. 20 yıl sonra İstanbul'da yakalandı
Kazakistan'da 2006 yılında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un öldürülmesine ilişkin aranan Vitta M., İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakkında uluslararası arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kazakistan'da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, yaklaşık 20 yıl sonra İstanbul'da yakalandı. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un öldürülmesine ilişkin aranan ve hakkında uluslararası arama kaydı bulunan Vitta M., Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
2006'DA ARAÇINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Kazakistan'ın Zheskazgan şehrinde, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006'da evine döndüğü sırada aracında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden Shakputov'un, Kazakistan basınında yer alan haberlere göre büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğratan suç örgütünün lideri olduğu öne sürüldü.
BAKIRKÖY'DE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayetin faili olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararları bulunan Vitta M.'nin İstanbul'a geldiğini tespit etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Bakırköy'de bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Vitta M., emniyete götürüldü.
Hakkında uluslararası arama kaydı bulunan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.