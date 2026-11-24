Kazakistan'da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, yaklaşık 20 yıl sonra İstanbul'da yakalandı. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un öldürülmesine ilişkin aranan ve hakkında uluslararası arama kaydı bulunan Vitta M., Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

2006'DA ARAÇINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kazakistan'ın Zheskazgan şehrinde, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006'da evine döndüğü sırada aracında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden Shakputov'un, Kazakistan basınında yer alan haberlere göre büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğratan suç örgütünün lideri olduğu öne sürüldü.