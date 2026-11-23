Sarıyer'de kayıp dişi aslan aranıyor! Velilerden okul tatili beklentisi
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yapılan ihbar üzerine kayıp bir dişi aslanı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerinin termal dronlarla iz sürdüğü bölgede, çocuklarının okula yürüyerek gidip geldiğini belirten veliler büyük endişe yaşarken gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, bölgedeki son gelişmeleri ve ailelerin beklentilerini canlı yayında aktardı.
İstanbul Sarıyer'de kayıp aslanı arama çalışmaları sürerken Uskumruköy'de yaşayan vatandaşlar, özellikle de çocukları okula giden aileler büyük tedirginlik yaşıyor.
VELİLER ENDİŞELİ
Sarıyer Uskumruköy Kent Meydanı'ndan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Merve Köleoğlu "Burada vatandaşlarla konuştuğumuzda aslında onların en büyük endişesi şu aşamada burada okula giden evlatlarının yaya yoluyla okula gidip geldiğini söylediler ve eğer ki sıkıntı devam edecekse, herhangi bir can sağlığını riske atacak bir durum oluşacaksa okullar konusunda yetkililerden bir açıklama bekliyorlar. Belki okulların tatil edilmesiyle ilgili bir adım atılabilir diye söylüyor buradaki veliler, anne babalar, ebeveynler" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLAR UYARILARA RİAYET EDİYOR"
Mahalle sakinlerinin alınan tedbirlere uyduğunu vurgulayan Köleoğlu, "Burada olan bütün kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu uyarılara, yetkili mercilerden gelen açıklamalara da vatandaşlar oldukça riayet ediyorlar. Bu konuda çok hassas davranıyorlar" sözleriyle aktardı.
TERMAL DRONLARLA İZ SÜRÜLDÜ
Olayın dün gece saatlerinde mahalle sakinlerinden birinin 112 Acil Çağrı Servisi'ne yaptığı ihbarla başladığını hatırlatan A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Termal dron kameralarında aslanın vücut ısısı göz önüne alınarak aslanın yeri tespit edilmişti. Ormanlık alanda bulundu aslanın yeri en son" açıklamasında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aslanın bölgeye nasıl geldiği ve kimin bıraktığı sorularının yanıt aradığını kaydeden Köleoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp olan aslan hakkında bir soruşturma başlattı. Bugünün en sıcak gelişmesi şu ana kadar elimizde olan bilgi bu" ifadelerini kullandı.