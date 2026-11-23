Sarıyer'de kayıp aslan nedeniyle mahalle sakinleri endişeli. (AA)

"BÖLGEDEKİ EVLER ASLAN YAŞAMINA UYGUN DEĞİL"

Mahalledeki müstakil evlerin bir aslanın yaşaması için uygun alanlara sahip olmadığını belirten vatandaşların görüşlerini de paylaşan Köleoğlu, "Zaten böyle bir şey olmuş olsa, yani aslan bu mahalle içerisinde bir yerde ve bir kişinin evinde yaşıyor olsaydı biz zaten daha evvelden görür ve gerekli mercilere bununla ilgili gerekiyorsa şikayetlerimizi yaparız diye de vatandaşlardan gerekli bilgileri aldık" sözleriyle aktardı.