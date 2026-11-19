Gaziantep merkezli 7 ilde, “kripto yatırım danışmanlığı” adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 3,2 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

12 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında, "kripto yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi.

Gaziantep merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER...

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 16 SIM kart, 25 banka kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

3 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 3 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.