İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik jandarma operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. 81 ilde düzenlenen eş zamanlı çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 746 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde aranan şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 746 kişinin yakalandığını duyurdu. Asayişten narkotiğe, siber suçlardan terörle mücadeleye kadar farklı suçlardan aranan şahıslar, eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarla gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, il jandarma komutanlıklarının yaptığı detaylı analizler sonucunda gerçekleştirildi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI ARAMALAR YAPILDI

Arama kaydı bulunan şahıslara yönelik yol, ev ve iş yerlerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Kimlik kontrollerinin de gerçekleştirildiği operasyonlarda toplam 746 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların suç türlerine göre dağılımı şöyle:

474 kişi asayiş suçlarından,

73 kişi narkotik suçlarından,

155 kişi siber suçlardan,

37 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) suçlarından,

2 kişi terörle mücadele (TEM) suçlarından,

5 kişi göçmen kaçakçılığından aranıyordu.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların güvenliği ve ailelerin huzuru için suçun her türüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Asayiş suçlarından göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar her alanda suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.