FETÖ'nün güncel kadın eğitim yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı. 14'ü adli kontrol şartıyla 18 şüpheli serbest bırakılırken, 3 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi.

İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kadın eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i ise serbest bırakıldı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 18 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü hakkında adli kontrol uygulanmadı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da 13 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.