Bakan Çiftçi 2026'nın ilk 10 aylık bilançosunu açıkladı: Organize suç örgütlerine 1.951 operasyon, 9 bin 447 tutuklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Çiftçi, 2026'nın ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1.951 operasyon düzenlendiğini ve 9 bin 447 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Güvenlik, terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları ve düzensiz göçle ilgili verileri paylaşan Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu da açıkladı.
Bakan Çiftçi, 2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1.951 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 9 bin 447 kişinin tutuklandığını bildirdi. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü hedef alan çalışmalarda 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu belirtti.
669 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE 1.951 OPERASYON
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon üyelerine sunum yapan Bakan Çiftçi, güvenlik teşkilatlarının 694 bin 864 personelle görev yaptığını ifade etti.
Organize suçlarla mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çiftçi, şu bilgileri verdi:
"2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1951 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk."
UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 40 BİN 529 TUTUKLAMA
Uyuşturucuyla mücadelenin diğer suçların önlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çiftçi, 2026 yılının ilk 10 ayında uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekime yönelik 47 bin 64 operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bu operasyonlarda 74 bin 418 kişinin gözaltına alındığını, 39 bin 184 kişinin tutuklandığını bildiren Çiftçi, kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçlarına ilişkin işlemlerle birlikte toplam tutuklu sayısının 40 bin 529'a ulaştığını kaydetti.
Çiftçi, operasyon ve olaylarda 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.
KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARINDA YÜZDE 26 AZALIŞ
Kişilere karşı işlenen sekiz önemli suçta olay sayısının, 2026 yılının ilk 10 ayında önceki beş yılın aynı dönem ortalamasına göre yüzde 14 azaldığını belirten Çiftçi, bu suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,5'e yükseldiğini ifade etti.
Çiftçi, kasten öldürme olaylarında yüzde 26, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 12 azalış sağlandığını açıkladı. 2003 yılından bugüne kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'sinin aydınlatıldığını belirten Bakan Çiftçi, yılın ilk 10 ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 bin 404 kişinin yakalandığını bildirdi.
Malvarlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta da olay sayısının yüzde 30,7 azaldığını aktaran Çiftçi, aydınlatma oranının 14,5 puan artarak yüzde 92,7'ye çıktığını kaydetti.
204 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU
Terörle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Çiftçi, 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Aynı dönemde 204 örgüt mensubunun teslim olduğunu belirtti.
Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre, FETÖ'ye yönelik 2 bin 465 operasyonda 1.336 kişi, dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956 kişi tutuklandı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda ise 438 kişi tutuklandı.
Terörizmin finansmanına yönelik 353 operasyonda 380 kişinin tutuklandığını ve 342 milyon 223 bin lira ele geçirildiğini bildiren Çiftçi, örgütlerin mali kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
OKULLARDA 2 BİN 209 KOLLUK GÖREVLİSİ GÖREV YAPIYOR
Okul güvenliğinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirten Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 2 bin 486 okulda 2 bin 209 okul kolluk görevlisinin sürekli görev yaptığını açıkladı.
Bakan Çiftçi, 44 bin 764 okulda 23 bin 98 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin okul yönetimleriyle irtibat halinde çalıştığını, 41 bin 422 okulda ise 28 bin 945 okul bahçe görevlisinin hizmet verdiğini aktardı.
Ayrıca 31 bin 815 okul ve çevresinde 7 bin 234 ekip ile 2 bin 501 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirten Çiftçi, "Şefkat Kalkanı" projesiyle ailelerin uyuşturucu ve dijital riskleri erken fark etmesinin amaçlandığını ifade etti.
Çiftçi, 31 Ekim itibarıyla yaka kamerası sayısının 151 bin 650'ye ulaştığını, yıl sonuna kadar 31 bin 200 kameranın daha teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.
TRAFİKTE ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 16,5 AZALDI
Karayolları Trafik Kanunu'nda şubat ayında yapılan değişikliğin ardından trafik ihlallerine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Çiftçi, ölümlü trafik kazalarında yüzde 16,5 azalış sağlandığını açıkladı.
775 BİN 389 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ
Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, 31 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli bulunduğunu bildirdi.
Aynı tarih itibarıyla 1 milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibinin bulunduğunu aktaran Çiftçi, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü söyledi.
Bakan Çiftçi, toplam geri dönüş sayısının ise 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını kaydetti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 2027 BÜTÇESİ 1,88 TRİLYON LİRA
İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifinin 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu açıklayan Çiftçi, bakanlık bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının yüzde 7,57 olarak öngörüldüğünü belirtti.
Komisyon toplantısı, milletvekillerinin görüş, değerlendirme ve sorularıyla devam etti.