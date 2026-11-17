Bakan Çiftçi, 2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1.951 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 9 bin 447 kişinin tutuklandığını bildirdi. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü hedef alan çalışmalarda 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Güvenlik, terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları ve düzensiz göçle ilgili verileri paylaşan Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu da açıkladı.

(Foto: DHA)

669 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE 1.951 OPERASYON

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon üyelerine sunum yapan Bakan Çiftçi, güvenlik teşkilatlarının 694 bin 864 personelle görev yaptığını ifade etti.

Organize suçlarla mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1951 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk."

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 40 BİN 529 TUTUKLAMA

Uyuşturucuyla mücadelenin diğer suçların önlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çiftçi, 2026 yılının ilk 10 ayında uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekime yönelik 47 bin 64 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bu operasyonlarda 74 bin 418 kişinin gözaltına alındığını, 39 bin 184 kişinin tutuklandığını bildiren Çiftçi, kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçlarına ilişkin işlemlerle birlikte toplam tutuklu sayısının 40 bin 529'a ulaştığını kaydetti.

Çiftçi, operasyon ve olaylarda 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.