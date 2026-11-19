Emre Akbay (31) yönetimindeki 45 HC 675 plakalı otomobil, sabaha karşı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Işık Mahallesi Camisi'nin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.