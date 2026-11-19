Pilot lisansı başvurularında aranan şartlarda değişikliğe gidilerek lisans engeli oluşturan suçların kapsamı genişletildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Pilot Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı hüküm giymenin lisans engeli sayılacağı hapis cezası sınırı 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Pilot lisansı başvurularında aranan sağlık şartı da yeniden düzenlendi. Daha önce lisansın türüne göre birinci, ikinci sınıf veya LAPL sağlık sertifikası aranırken yeni düzenlemeyle lisansın türüne uygun geçerli sağlık sertifikasına sahip olma şartı getirildi.

Pilot lisansı başvurularında aranan şartlar değişti, lisans engeli oluşturan suçların kapsamı genişletildi. (Fotoğraf: A Haber arşiv) Affa uğramış olsa dahi hüküm giyilmesi hâlinde lisans verilmeyecek suçlar listesi de genişletildi. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bu kapsama alındı.

Yeni düzenlemeyle belirlenen suçlardan hüküm giyenler, affa uğramış olsalar dahi pilot lisansı alamayacak. (Fotoğraf: A Haber arşiv) LİSTEYE YENİ EKLENEN SUÇLAR Öte yandan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle ilgili suçlar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt, kasten öldürme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, müstehcenlik, fuhuş, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçları da listede yer aldı.