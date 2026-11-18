"BİZ KUZENİZ" DİYEREK 15 MİLYON TL BORÇ ALDI ÖDEMEDİ Levent'in teyzesinin oğlu, ilaç mümessili Kemal Ötünç'e göre kuzeni, "Biz kuzeniz, benim banka hesabım yok, önce çevreye olan borçlarımı kapatayım sana da ödeyeceğim" diyerek sürekli borç istedi. Maaşını, birikimini, kredi kartlarını ve kredilerini sonuna kadar kullanan Ötünç, eksi 3 milyon 200 bin TL borca girdi ve yaklaşık 15 milyon TL alacağını tahsil edemedi. "Almanya'dan döneceğiz, bilet lazım" denilince de kendi kartından 270 bin TL'lik THY bileti aldı. Hesabına giren çıkan paralar nedeniyle soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen Ötünç, kandırıldığını belirterek kuzeninden şikayetçi oldu.

GÜVEN İLİŞKİSİNİ KULLANDI, BANKALARA YÜKSEK HACİMLİ HESAPLAR AÇTIRDI Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın eşi şüpheli Ali Barış Kaya'nın ifadesine göre Levent, geçmiş adli takipleri ve borçları nedeniyle kendi adına hesap veya kredi kartı kullanamadığı için hesap açılışları şube müdürleri üzerinden organize edildi. Mart 2025'te çalışmaya başlayan Kaya ile asistanı Yeliz Kaya, önce Feriköy'deki, ardından Ataşehir'deki şubelere yönlendirilip yüksek limitli şahsi hesaplar açtırdı. Transferler 300 bin ve 500 bin TL'den başlayıp 10 milyon TL'ye ulaştı. Kaya, tanımadığı kişilerden gelen tutarları sorgulamadan Levent'in talimatıyla "borç" veya "borç iade" açıklamasıyla istenen hesaplara aktardığını, günlük limitler dolunca da kendi hesapları ile Yeliz Kaya'nın hesapları arasında para döndürdüklerini anlattı. AHBAP'TA SORULAR "BANA GÜVENMİYOR MUSUNUZ?" DENİLEREK KAPATILDI Ahbap Derneği Denetim Kurulu Başkanı Merve Yılman'ın ifadesine göre, 2025'teki İçişleri Bakanlığı denetiminde müfettişler, Yeliz Kaya'nın şahsi hesaplarından Levent'in hesabına aktarılan paraları sordu. MASAK verilerinde Yeliz Kaya'dan 2 milyon 370 TL, Zafer Yay'dan 378 bin 720 TL ve Emrah Gödeliner'den 205 bin 435 TL transfer kaydı yer aldı. Yılman, bundan sonra Yeliz Kaya üzerinden şahsi hesaba para gönderilmesini reddettiğini söyledi. Levent'in dernek başkanı olduğunu hatırlatıp "Yeliz mali işlere bakıyor, bana güvenmiyor musun da istemiyorsun?" diyerek konuyu kapattığı kaydedildi.

ALACAKLILARI OYALAMAK İÇİN "SAHTE MAKBUZ HAZIRLAYIN" TALİMATI VERDİ Alacaklılar paraların nereye gittiğini sormaya başlayınca yöntem değişti. Levent'in kullandığı değerlendirilen "HL 6" numarasından çalışanlarına sahte makbuz ve evrak düzenletme talimatı verildiği saptandı. 4 Haziran'daki ses kayıtlarında "Kızım elli bin dolar aldığını göster, elli bin doları buraya gitti de tamam mı, beş milyon da başka bir yere dolar için gitti de" dediği tespit edildi. Alacaklıların teyit edememesi için "Ara dövizin de telefon numarasını at, Son rakamını eksik yap aramazlar zaten onu, maksat numara verdim" dediği kaydedildi. Bir çalışana ise 17 bin dolarlık makbuzu oynama yaparak 117 bin dolar yap dediği kayıtlara geçti.