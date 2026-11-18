Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent kuzenini borca sokup ortada bıraktı
Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen dev dolandırıcılık soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni ayrıntılara ulaşıldı. Hakkında 43 dava ve 4 ayrı sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Levent'in, "Gerekirse helikopterle gelirim" diyerek esnafı, "Biz kuzeniz" diyerek öz akrabasını milyonlarca lira dolandırdığı, toplanan devasa yardım paralarının ise sahte makbuzlarla örtülerek Kıbrıs kumarhanelerinde ve yasa dışı bahis sitelerinde batırıldığı MASAK raporlarıyla belgelendi.
Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylara ulaşıldı. Hakkında 43 dava ve 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Levent'in mağdur ettiği isimler, ona duydukları güven nedeniyle dolandırıldıklarını anlattı.
Önce sosyal medya üzerinden iş insanlarının desteğiyle ihtiyaç sahiplerine aracılık yaparak yardım eden şarkıcı Haluk Levent, ilerleyen dönemlerde edindiği kitleyi 6 Şubat depremlerinde büyüttü. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği de kamuoyunda 'güvenli liman' izlenimi verdi.
Ancak derneğe yüksek miktarlarda bağış yapılmasına rağmen çok sayıda kişinin alacaklarını tahsil edememesi şikayetleri beraberinde getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün şikayetler üzerine yaptığı inceleme, dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Neredeyse bir ülkenin yıllık geliri kadar yardım toplayan derneğin kasasında para kalmadığı ve borca battığı öğrenildi.
"ONA GÜVENDİK"
Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre mağdurların birçoğu ise geri alamadıkları milyon dolarlık alacakları için Haluk Levent'in kurduğu "güven" ilişkisine kandıklarını belirtti. Oysaki Levent hakkında açılmış 43 dava olduğu öğrenilirken, bunların 3'ünün belgede sahtecilik, 1'inin ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 2002 yılında karşılıksız çek suçundan ilk davası açılan Levent'in, 2025 yılındaki son davasının da yine aynı suçtan olduğu belirlendi. Haluk Levent'in yargılandığı dosyanın detayları ortaya çıktı.
"HELİKOPTERLE GELİRİM" DEDİ, GÜVEN KAZANDI
Konya'da Snack Plaza adlı restoranı işleten Gülsen Öztürk, evlerinin kurşunlandığını ve arabalarına tehdit mektubu bırakıldığını restorana misafir olan Levent'e anlattı. Levent'in, "Gerekirse helikopterle Konya'ya gelip işleri hallederim" diyerek güven verdiği, mağdurların ise polise şikâyette bulunduğu öğrenildi. Şikâyetlerin ardından polis ekiplerinin restoran çevresinde devriye gezdiği belirtildi. Bu güvenin ardından Levent, konser organizasyonu gerekçesiyle 2 Mart 2020'de menajeri Müge Sözen Küçük'ün hesabına 2 milyon TL borç gönderilmesini sağladı. Sonraki dönemde parça parça borç aktarıldı, ancak ödeme sözleri tutulmadı ve 2,5 milyon TL ile 12 bin Euro alacak tahsil edilemedi.