AHBAP soruşturmasında Aytaç Ağdağ bağlantısı: 70 milyon TL'lik para trafiği ve Karadağ iddiası gündemde
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşirken, dernekten tutuklu yapımcı Aytaç Ağdağ'ın şirketine aktarıldığı öne sürülen 70 milyon liralık para trafiğinin sinema projeleri ve Karadağ’daki lüks gayrimenkullerle bağlantısı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Soruşturmanın odağındaki isimlerden yapımcının filmlerinde başrol oynayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Karadağ’dan lüks mülk edindiği iddiaları ise tartışmaları alevlendirdi.
AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent ile ilgili yürütülen soruşturmalar skandalların ardı arkasını kesmiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ ile Haluk Levent'in geçmişe dayanan iş ortaklığı ve dernekten Ağdağ'ın şirketine aktarıldığı öne sürülen 70 milyon liralık finansal trafik, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Sabah Gazetesi'nden Funda Karayel konuya ilişkin çarpıcı detayları köşe yazısına taşıdı:
AHBAP'a yönelik yapılan soruşturma her geçen gün yeni gerçekleri gözler önüne seriyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ ile dernek kurucusu Haluk Levent'in iş ortaklığı herkesi şoke etmişti. Levent ile Ağdağ'ın tanışıklıkları aslında çok uzun zaman öncesine dayanıyor.
Levent ile Ağdağ, önce müzik sektörüne girmiş, birlikte konserler düzenlemişti. Ağdağ bir süre sonra da film yapımcılığına adım atmıştı. İkilinin işbirlikleri burada da devam etti. Hatta şarkıcı, Ağdağ'ın bir filminde bile rol aldı. Bu süreçte Ahbap'tan Ağdağ'ın yapım şirketine tam 70 milyonluk bir para trafiğinin yapıldığı da geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.
Ahbap derneğine yapılan bağışların kumara harcandığını öğrendiğimizden beri artık hiçbir şeye şaşırmaz hale geldik diyorduk ama her geçen gün yeni bir gerçekle karşılaşıyoruz. Neden mi? Çünkü araştırdıkça altından başka bir çirkinlik çıkıyor da ondan... Günlerdir konuşulan, adı adeta skandallarla anılan yapımcı Aytaç Ağdağ gerçeği, soruşturmaların derinleşmesiyle birlikte mideleri bulandıran bir finansal trafiği gözler önüne sermeye başladı. Şimdi sorulması gereken başka sorular ortaya çıktı. O masum insanların, depremzedelerin, mazlumların Ahbap derneğine yaptığı bağışlar, Karadağ'daki lüks villalara ve sinema setlerine mi aktarıldı?