Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 20'si tutuklandı. 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için toplanan yüzlerce yardım malzemesinin bekletildiği tespit edilmişti.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından 18 şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 49 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

29 şüpheli hakkında adli kontrol

Savcılık tarafından 21 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 8 şüpheli hakkında ise ev hapsi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

YARDIMLAR DEPODA ÇÜRÜTÜLDÜ

Öte yandan hatırlanacağı üzere AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlattı. Depremzedeye ulaştırılması gereken hayati malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını açıkladığı bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı.

Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.

1 MİLYAR TL İNCELENİYOR

Konut ve okul yapımı için harcandığı öne sürülen 2 milyar TL'yi aşkın tutar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, yapılan projelerin sayı ve nitelikleri karşında gösterilen harcama rakamlarının "aşırı yüksek ve şüpheli" olduğunu raporladı.

ÇADIRLARDAN UYKU TULUMUNA KADAR

Arama yapılan depolarda tespit edilen ve çürümeye bırakılan bazı dikkat çeken malzemeler şu şekilde sıralandı:

-895 adet paketli ve hiç kullanılmamış çadır

-Yaklaşık 600 adet açılır-kapanır portatif yatak ve yüzlerce uyku tulumu

-102 adet kullanılmamış taşıyıcı çantalı elektrikli bisiklet

-20 koli tıbbi malzeme ve Bepantol temizlik jeli

-15 koli derneğe ait dekont, fiş ve istek mektubu

-Kampetler (300'den fazla izci tipi portatif kamp çadırı)

-Buzdolapları, sanayi tipi dolaplar, derin dondurucular, su sebilleri, fırınlar ve fanlı ısıtıcılar

-1 adet hastane tipi hasta yatağı, 20 adet portatif telsiz cihazı

-113 adet kedi evi, çocuk bisikletleri, langırt, org, saz ve gitar gibi çok sayıda müzik ekipmanı