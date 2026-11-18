Bakırköy Belediyesi'nde 42 ihale dosyasındaki usulsüzlüklerle oluşan 585 milyon liralık kamu zararına ilişkin iddianamede rüşvet detayları ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ile 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu dosyada, daha önce kuaförden istenen 200 bin doların ardından, bir dönerci esnafının da mühür kaldırma ve ruhsat tehditleriyle tam 2.5 milyon lira haraca bağlandığı belgelendi.

Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında 42 farklı ihale dosyasındaki usulsüzlükler nedeniyle oluşan 585 milyon liralık kamu zararına ilişkin hazırlanan iddianamede, rüşvet ve irtikap çarkının çarpıcı ayrıntıları ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasında, tutuklu Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan ve Cemalettin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Gül ve Mustafa Fazlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu ile Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun ev hapsiyle serbest bırakılan babası Mustafa Özdemir sanık olarak yer aldı. İddianamede, daha önce soruşturma aşamasında gündeme gelen kuaförden istenen 200 bin doların ardından, bir dönerci esnafından da 2.5 milyon lira rüşvet alındığı tüm detaylarıyla belgelendi.

MÜHÜR KALDIRMA 1 MİLYON

İddianameye göre esnaf Mustafa K., 2025 yılı Ocak ayında devraldığı döner dükkanı için belediyeden tadilat izni alarak çalışmalara başladı. Kısa süre sonra denetime gelen zabıta ekipleri, "izne aykırılık" gerekçesiyle işletmeyi mühürledi. Mühürlemenin hemen ardından devreye giren Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül, sorunu çözebileceğini öne sürerek parayı belediyedeki yetkililere dağıtacağını söyledi. Gül'ün mühür kaldırma karşılığında istediği 1 milyon TL, poşet içinde elden teslim edildi.