-°C
CANLI YAYIN

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı?

Asrın felaketinde devlet kurumlarını hedef alarak "Devlet yok, Ahbap var" söylemiyle karalama kampanyası yürüten çevrelerin savunduğu yapıyla ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmanın 5. dalga operasyonunda; toplanan 4.3 milyar TL’lik bağışın akıbeti ve İzmit'teki depolarda çürümeye terk edilen devasa insani yardım stokları gözler önüne serildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonlarda, depolarda yapılan incelemelerde önemli miktarda insani yardım ve barınma malzemesi bulunduğu tespit edildi.

Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon!Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon! AHBAP SORUŞTURMASINDA 5. DALGA OPERASYON!

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını açıkladığı bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı.

Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 1

1 MİLYAR TL İNCELENİYOR
Konut ve okul yapımı için harcandığı öne sürülen 2 milyar TL'yi aşkın tutar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, yapılan projelerin sayı ve nitelikleri karşında gösterilen harcama rakamlarının "aşırı yüksek ve şüpheli" olduğunu raporladı.

Mal ve hizmet alımı adı altında gösterilen 1 milyar TL'yi aşkın harcama yapıldığı, bununla ilgili ikinci bir bilirkişi heyeti gönderildiği öğrenildi. Dernekle organik bağı olan kişilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından dahi şahsi menfaat sağladığı belgelendi. Kamu kurumlarına teslim edilen yardımların ise faturalardaki miktarlardan eksik çıktığı belirlendi.

Kayyum heyetinin raporunda, bazı malzemelerde uzun süreli depolama ve uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle deformasyon ve bozulma emareleri görüldüğü belirtildi. Kullanılabilir durumdaki malzemelerin depolarda tutulmaya devam etmesi halinde değer kaybının artacağı kaydedildi.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 2

DEPOLARDA ÇADIRDAN BİSİKLETE KADAR YÜZLERCE MALZEME ÇIKTI
Millet bağış yaparken, felaket bölgesindeki depremzedeler tek bir çadıra, sıcak bir yatağa muhtaçken AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlattı. Depremzedeye ulaştırılması gereken hayati malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 3

LANGIRT MASASINDAN MÜZİK ALETLERİNE KADAR

Arama yapılan depolarda tespit edilen ve çürümeye bırakılan bazı dikkat çeken malzemeler şu şekilde sıralandı:

-895 adet paketli ve hiç kullanılmamış çadır
-Yaklaşık 600 adet açılır-kapanır portatif yatak ve yüzlerce uyku tulumu
-102 adet kullanılmamış taşıyıcı çantalı elektrikli bisiklet
-20 koli tıbbi malzeme ve Bepantol temizlik jeli

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 4

-15 koli derneğe ait dekont, fiş ve istek mektubu
-Kampetler (300'den fazla izci tipi portatif kamp çadırı)
-Buzdolapları, sanayi tipi dolaplar, derin dondurucular, su sebilleri, fırınlar ve fanlı ısıtıcılar
-1 adet hastane tipi hasta yatağı, 20 adet portatif telsiz cihazı
-113 adet kedi evi, çocuk bisikletleri, langırt, org, saz ve gitar gibi çok sayıda müzik ekipmanı

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 5

DAĞITIM İÇİN KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Kayyum heyeti, dağıtıma elverişli ayni yardım malzemelerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uygun görüşü doğrultusunda Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile koordinasyon sağlanarak depremzedelere ulaştırılmasının uygun olacağı kanaatine vardı.
Heyet ayrıca, dağıtım öncesinde malzemelerin fiziki durumlarına göre tasnif edilmesi ve kullanıma elverişsiz ya da sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek ürünlerin dağıtıma dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.

KIZILAY'A İFTİRA ATIP ÇADIRLARI DEPOYA SAKLAMIŞLAR

"KIZILAY VE AFAD'A GÜVENİ SARSMAK İSTEDİLER"

Yaşanan gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendiren SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, deprem döneminde devlet kurumlarına yönelik yürütüldüğünü belirttiği propaganda faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ilk anlarından itibaren devlet kurumlarına karşı organize bir operasyon başlatıldığını belirten SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay ve AFAD'ın olmadığı, Ahbap'ın bulunduğu yönünde propaganda yapıldığını söyledi. Kıran, bu söylemlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetin deprem üzerinden başarısız gösterilmesini amaçladığını ifade etti.

Kıran, depremzedelerin canlarını kurtarmaya çalıştığı bir dönemde sanatçı, gazeteci ve yazarlar üzerinden "Devlet yok, Kızılay yok, AFAD yok, Ahbap var, Haluk Levent var." söyleminin öne çıkarıldığını ve Haluk Levent'in alternatif bir lider olarak sunulduğunu dile getirdi.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 6

"KENDİLERİ TEK KURUŞ YARDIM ETMEYİP VEBAL ALDILAR"

Kızılay'ın bilinçli şekilde yıpratılmak istendiğini savunan Kıran, Ahbap ve Haluk Levent'e yardım çağrısı yapan bazı sanatçı ve gazetecilerin kendilerinin bu kuruluşlara maddi destekte bulunmadığının ortaya çıktığını vurguladı.

  • Kıran, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardımların amacına uygun kullanılmadığını belirterek, söz konusu kişilerin depremzedelere yardım etmediklerini ve vatandaşları devlet kurumları yerine Ahbap'a güvenmeye yönlendirdiklerini söyledi. Bu durumun bazı depremzedelerin yardımlara ulaşmasını kısmen engellediğini savunan Kıran, yaşananların büyük bir vebal oluşturduğunu ifade etti.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 7

MİLLET SANDIKTA CEVAP VERDİ: "450 BİN KONUT YAPILDI"

Kıran, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti hükümetinin deprem üzerinden başarısız gösterilmek istendiğini ve Haluk Levent'in Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarıldığını söyledi. Hatay ve diğer deprem bölgelerindeki seçim sonuçlarının ise depremzedelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete duyduğu güveni gösterdiğini belirtti.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 8

"TOPLUMSAL DAMARLARI TETİKLEYEREK DEVLETİ HEDEF ALDILAR"

  • Depremin yarattığı boşluğun kötü niyetli yapılar tarafından sistematik bir suistimale dönüştürüldüğünü belirten Akademisyen Doç. Dr. Furkan Kaya, 17 Ağustos Depremi'ni Yalova'da yaşadığını hatırlatarak, afet dönemlerinde ortaya çıkan belirsizliğin insanların yardım arayışını artırdığını ve bu durumun bazı gruplar tarafından suistimal edilebildiğini söyledi.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 9

Kaya, söz konusu sürecin yalnızca deprem veya yardım faaliyetleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, toplumsal reaksiyonların ve farklı kesimlerin tepkilerinin bahane edilerek devletin hedef alınmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda 6-7 Eylül olayları ve Gezi olayları gibi tarihi örneklere dikkat çeken Kaya, toplumsal tabanın ve hassasiyetlerin tetiklenmesi üzerinden devlete karşı tepki oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 10

GEZİ PARALELLİĞİ VE "DEVLET YOKSA AHBAP VAR" TEHLİKESİ

AFAD ve Kızılay'ın bilinçli şekilde hedef alındığını ve asıl amacın devleti zayıflatmak olduğunu savunan Doç. Dr. Furkan Kaya, devlet kurumlarına yönelik "Bizden değil." şeklindeki söylemlerin toplumu devlet kurumlarından uzaklaştırma anlamına geldiğini söyledi.

Sanatçıların toplum üzerinde örnek teşkil eden kişiler olması gerektiğini belirten Kaya, kamuoyu önünde kurumları hedef almak yerine sorunların çözümünün kendi içinde aranması gerektiğini ifade etti. "Devlet yoksa Ahbap var." söyleminin ise son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 11

Bu söylemin yalnızca deprem dönemine özgü olmadığını savunan Furkan Kaya, benzer toplumsal tepkilerin geçmişte de farklı olaylar üzerinden ortaya çıktığını belirterek Gezi olaylarıyla paralellik kurdu.

Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı? - 12

Sosyal medya ve algoritma tehdidi: Bizden bir “dijital ikiz” yaratıp kararlarımızı ele geçiriyorlar
Sonraki Haber
Sosyal medya ve algoritma tehdidi: Bizden bir “dijital ikiz” yaratıp kararlarımızı ele geçiriyorlar
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın