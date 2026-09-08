Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar: Hani devlet yok, Ahbap vardı?
Asrın felaketinde devlet kurumlarını hedef alarak "Devlet yok, Ahbap var" söylemiyle karalama kampanyası yürüten çevrelerin savunduğu yapıyla ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmanın 5. dalga operasyonunda; toplanan 4.3 milyar TL’lik bağışın akıbeti ve İzmit'teki depolarda çürümeye terk edilen devasa insani yardım stokları gözler önüne serildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonlarda, depolarda yapılan incelemelerde önemli miktarda insani yardım ve barınma malzemesi bulunduğu tespit edildi.
4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını açıkladığı bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı.
Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.
1 MİLYAR TL İNCELENİYOR
Konut ve okul yapımı için harcandığı öne sürülen 2 milyar TL'yi aşkın tutar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, yapılan projelerin sayı ve nitelikleri karşında gösterilen harcama rakamlarının "aşırı yüksek ve şüpheli" olduğunu raporladı.
Mal ve hizmet alımı adı altında gösterilen 1 milyar TL'yi aşkın harcama yapıldığı, bununla ilgili ikinci bir bilirkişi heyeti gönderildiği öğrenildi. Dernekle organik bağı olan kişilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından dahi şahsi menfaat sağladığı belgelendi. Kamu kurumlarına teslim edilen yardımların ise faturalardaki miktarlardan eksik çıktığı belirlendi.
Kayyum heyetinin raporunda, bazı malzemelerde uzun süreli depolama ve uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle deformasyon ve bozulma emareleri görüldüğü belirtildi. Kullanılabilir durumdaki malzemelerin depolarda tutulmaya devam etmesi halinde değer kaybının artacağı kaydedildi.
DEPOLARDA ÇADIRDAN BİSİKLETE KADAR YÜZLERCE MALZEME ÇIKTI
Millet bağış yaparken, felaket bölgesindeki depremzedeler tek bir çadıra, sıcak bir yatağa muhtaçken AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlattı. Depremzedeye ulaştırılması gereken hayati malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.