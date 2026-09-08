Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını açıkladığı bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı.

1 MİLYAR TL İNCELENİYOR

Konut ve okul yapımı için harcandığı öne sürülen 2 milyar TL'yi aşkın tutar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, yapılan projelerin sayı ve nitelikleri karşında gösterilen harcama rakamlarının "aşırı yüksek ve şüpheli" olduğunu raporladı.

Mal ve hizmet alımı adı altında gösterilen 1 milyar TL'yi aşkın harcama yapıldığı, bununla ilgili ikinci bir bilirkişi heyeti gönderildiği öğrenildi. Dernekle organik bağı olan kişilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından dahi şahsi menfaat sağladığı belgelendi. Kamu kurumlarına teslim edilen yardımların ise faturalardaki miktarlardan eksik çıktığı belirlendi.

Kayyum heyetinin raporunda, bazı malzemelerde uzun süreli depolama ve uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle deformasyon ve bozulma emareleri görüldüğü belirtildi. Kullanılabilir durumdaki malzemelerin depolarda tutulmaya devam etmesi halinde değer kaybının artacağı kaydedildi.