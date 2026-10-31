Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve 47 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturmada mahkeme 10 şüphelinin itirazını karara bağladı. MASAK raporları doğrultusunda 9 şüphelinin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, ticari evrakları doğrulanan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Dosyadaki şüphelilerden iş insanı Yusuf Esat Erişgen, derneğe borç para verdiğini ve 1,5 milyon lirasını geri alamadığını öne sürdü.

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen 47 tutuklunun bulunduğu soruşturmada 10 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazlar karara bağlandı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, MASAK raporu ve delil karartma şüphesiyle cezaevinde bulunan 9 şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verirken, ticari evrakları gerçek çıkan 1 şüpheliyi adli kontrolle tahliye etti.

"Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri dikkat çekti.