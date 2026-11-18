AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı ziyaret ederek birlikte fotoğraf çektirdiği için Yeni Parti Milletvekili Umut Akdoğan tarafından eleştirilen CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bunlar siyasi hareket falan değil. Bunlar Türkiye için beka sorunu. Yabancı istihbaratların Ekrem Bey üzerinden Türkiye'yi ele geçirme projesi." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, "Yeni Partililerde dokunulmazlıkların kalkma ihtimalinden dolayı bu kadar telaş var. Kızgınlık var. Bunların böyle ağır sancıları var şu an. Ankara'da satın alamadıkları tek örgüt benim örgütüm." ifadelerini kullandı.

"BENİ DAHA FAZLA KONUŞTURMASIN"

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Fahri Yıldırım, "Keçiören'de saha çalışmamız vardı. Bizim orada belediye meclis üyelerimiz var, grubumuz var. Onları ziyaret ettik. Çalışmalarımızı ele aldık. Mesut Bey de duymuş, davet etti. Siyasi nezaket bunu gerektirir. Gittik. Hepsi bu." diye konuştu.

"Yeni Partililerde dokunulmazlıkların kalkma ihtimalinden dolayı bu kadar telaş var." diyen Yıldırım, "Kızgınlık var. Bunların böyle ağır sancıları var şu an. Ankara'da satın alamadıkları tek örgüt benim örgütüm. Kemal Bey'in kapısında bekleyen, bakkal-manav işlerini halleden adamlar bugün beni eleştiriyor. Ben kendisini çok eskilerden bilirim. Beni daha fazla konuşturmasın. CHP bunlara karşı son kale olmuştur. CHP antiemperyalist bir partidir. CHP, devleti önceleyen bir partidir. CHP, Atatürkçülerin ve temizlerin partisidir. Bu ülkeyi kuran partidir. Biz bunların zihniyetine geçit vermeyiz. Şaibeli olan herkesin dokunulmazlığı kalkmalı." açıklamasını yaptı.