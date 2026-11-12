COP31 Genel Kurulu'nda Filistin'e büyük onur! Başbakan Muhammed Mustafa ayakta böyle alkışlandı
COP31 Genel Kurulu'nda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, 196 ülkenin temsilcisinin katıldığı oturumda ayakta alkışlandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olduğunu vurgulayarak, "Antalya'dan yükselen ses vicdanların sesi olsun" dedi. İşte o tarihi anlar...
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda Filistin'e yönelik destek mesajları damga vurdu.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı yaptığı anonsuyla onurlandırdı.
Bakan Kurum, konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce aynı kürsüden yaptığı açıklamalara da değinerek Türkiye'nin Filistin'e desteğinin devam edeceğini vurguladı.
MURAT KURUM: TÜRKİYE HER ZAMAN FİLİSTİN'İN YANINDADIR
Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olduğunu belirten Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun."