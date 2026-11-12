COP31 Genel Kurulu'nda Filistin'e destek alkışları! Bakan Kurum'dan güçlü mesaj (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

MURAT KURUM: TÜRKİYE HER ZAMAN FİLİSTİN'İN YANINDADIR

Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olduğunu belirten Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun."